Punt Roma mostra la moda de tardor amb Norma Duval a Girona

A la botiga del carrer Bisbe Lorenzana

Les imatges de la desfilada de tardor de la botiga Punt Roma amb Norma Duval a Girona

Les imatges de la desfilada de tardor de la botiga Punt Roma amb Norma Duval a Girona

Girona / Botiga Punt Roma desfilada de tardor amb Norma Duval / Marc Martí

Tapi Carreras

Girona

La botiga Punt Roma de Girona ha acollit aquest dijous a la tarda una desfilada per ensenyar les noves tendències de moda i estil de la tardor.

L'acte ha comptat amb la presència de l'actriu, presentadora i vedet Norma Duval, que és una de les representants i models de la firma de roba.

L'establiment, ubicat al carrer bisbe Lorenzana, s'ha omplert de gent per veure els nous models i veure Norma Duval a curta distància.

