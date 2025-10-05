Diari de Girona posa en marxa l’espai gastronòmic "Girona Delícia"
S’hi oferiran continguts informatius específics sobre aquest sector a les comarques gironines en format digital i de paper i a les xarxes socials "Menjar, beure, viure" és el lema d’aquesta iniciativa
Diari de Girona ha posat en marxa l’espai gastronòmic Girona Delícia per oferir-hi continguts informatius específics sobre aquest sector a les comarques gironines en format digital i de paper i a les xarxes socials. "Menjar, beure, viure" és el lema d’aquest nou projecte editorial que vol agrupar tota la informació relacionada amb l’ampli i divers sector de la gastronomia a la província (restauradors, elaboradors, productors, professionals del servei i la cuina...).
Aquesta aposta de Diari de Girona respon a una doble realitat més que contrastada:d’una banda, les comarques gironines són una potència culinària (tant per la producció d’aliments de qualitat com per la presència de restaurants de tota mena, entre els quals fins a quinze establiments amb estrella Michelin) i hi ha una qualificada i consolidada oferta vinícola i enoturística. De l’altra, hi ha un creixent interès en la societat pels continguts informatius relacionats amb aquest àmbit: les xarxes socials en van plenes i els mitjans convencionals dediquen cada vegada més espai al món de la cuina, el vi i els aliments de qualitat.
Diari de Girona fa molts anys que ofereix informació relacionada amb aquests àmbits, però ara ha decidit fer un pas endavant per donar-li més rellevància: Girona Delícia agruparà tots aquells continguts que ja es publicaven al diari, i n’incorporarà de nous que fins ara no hi tenien cabuda:aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies al servei de la informació, però amb el mateix rigor periodístic de sempre i una marcada voluntat de divulgar i posar en valor l’oferta espectacular que hi ha en aquest sector a les comarques gironines, i també els professionals que hi ha al darrere d’aquesta oferta i la fan possible. "Posem al davant el que hi ha al darrere del plat", és un altre dels leitmotivs de la iniciativa. Tot plegat amb la voluntat d’esdevenir la publicació de referència del sector gastronòmic gironí.
Per aconseguir aquest objectiu, Diari de Girona reforça la seva voluntat de publicar el màxim d’informació possible sobre la temàtica gastronòmica, i ho fa a més de manera visible, amb el seu espai propi, Girona Delícia (gironadelicia@ddg.cat), que arribarà als lectors de maneres diferents:
- Digital: Diari de Girona ha fet una aposta decidida per la seva edició digital, i Girona Delícia havia de seguir el mateix camí. Per això disposa del seu espai específic (www.diaridegirona.cat/girona-delicia)a la web del diari, on es publicarà informació enogastronòmica de manera sistemàtica, amb notícies diàries sobre l’ampli ventall de temes que ofereix el sector: obertures d’establiments, productes de temporada, cròniques de restaurants, entrevistes a professionals (cuiners, cambrers, elaboradors d’aliments, productors agrícoles i ramaders, etc.), reportatges (sobre aliments, sobre establiments, sobre temporades, sobre productes, etc.), informació sobre fires, campanyes gastronòmiques, premis, curiositats, receptes... Tota aquesta informació combinarà el rigor periodístic amb un vocació clarament divulgativa, inclourà continguts en vídeo i farà difusió de tot plegat a través de les xarxes socials, que són igualment un dels eixos del projecte.
El sector gastronòmic ha trobat a les xarxes un vehicle extraordinari per donar a conèixer la seva activitat, i Girona Delícia hi tindrà una presència constant, bé difonent-hi adaptacions d’informacions elaborades per ser publicades a l’edició digital o de paper del diari, bé amb la difusió de continguts propis, pensats i elaborats de manera específica, tenint en compte les característiques del mitjà.
- Paper: Una selecció del material generat durant la setmana per a l’edició digital, i també material nou creat expressament, més reposat i treballat més a fons (especialment entrevistes i reportatges sobre professionals, establiments i elaboradors i productors), es publicarà de manera setmanal en l’edició de paper del diari, en un espai batejat també com a Girona Delícia al suplement Dominical.
Amés, les informacions gastronòmiques que siguin d’actualitat estricta (premis, inauguracions, fires, jornades gastronòmiques, presentacions, etc. ) continuaran trobant al seu espai en l’edició diària del diari, sota l’epígraf, igualment, de Girona Delícia.
- Esdeveniments: Girona Delícia organitzarà activitats diverses relacionades amb el sector de la gastronomia: tallers, conferències, showcookings, tastos de productes, cursos... Iuna gala anual de premis per reconèixer els professionals més destacats del sector en diferents àmbits.
L’espai de Girona Delícia a l’edició digital de Diari de Girona ja fa dies que està operatiu, com també s’han començat a publicar continguts a Instagram. En l’exemplar d’avui del diari hi ha notícies d’actualitat de Girona Delícia (els cinquanta anys de L’Escon de Llambilles, el Fòrum Gastronòmic de Figueres...) i diumenge que ve, dia 12 d’octubre, arrencaran les publicacions al Dominical.
