Amazon té a punt el seu Gran Germà

La societat distòpica que va plantejar George Orwell a la seva novel·la 1984 ja ha arribat. El control de la societat a través de càmeres de videovigilància, que Orwell va batejar com a Gran Germà, fa el salt de la ficció a la realitat de la mà d´Amazon. El gegant del comerç electrònic suma a la seva llarga llista de productes un sistema de reconeixement facial anomenat «Rekognition». Amb ell, els governs són capaços d´«identificar persones d´interès en temps real entre una col·lecció de milions de rostres», assegura la companyia. Els departaments de Policia d´Orlando (Florida) i Washington (Oregon), als Estats Units, ja l´utilitzen. Més de quaranta organitzacions nord-americanes clamen en contra d´aquesta eina perquè entenen que atempta contra els drets i llibertats dels ciutadans. No obstant això, no hi ha lleis que regulin aquesta nova realitat i Amazon es defensa: «Fins i tot en el casament reial de Meghan Markle i el príncep Enric d´Anglaterra es va utilitzar ´Rekognition´ per identificar els assistents».

El nou producte d´Amazon pot identificar, rastrejar i analitzar persones en temps real d´una forma «fàcil i precisa», per molta gent que hi hagi davant de l´objectiu de les càmeres de seguretat. La companyia nord-americana assegura que només s´utilitza per identificar «persones d´interès», com podrien ser fugitius de la justícia. No obstant això, els americans no veuen clares les bones intencions d´Amazon. La Unió Americana per les Llibertats Civils del Nord de Califòrnia (ACLU, de l´anglès American Civil Liberties Union) alerta d´altres possibles usos com la identificació d´immigrants indocumentats, control de comunitats negres o seguiment dels que participen en determinades protestes. Les màquines de vigilància que ven Amazon acaben amb les llibertats de la societat.

Els clients del reconeixement facial d´Amazon, tal com revelen els documents que l´ACLU va treure a la llum fa uns dies, treballen colze a colze amb el gegant tecnològic des del 2017. El departament de policia del comtat de Washington ha creat una base de dades de 300.000 fotografies policials per posar en marxa «Rekognition». A Orlando, les càmeres de tota la ciutat ja identifiquen «persones d´interès» en temps real. En els informes filtrats també apareixen correus entre Amazon i els seus clients governamentals en els quals es brinden consells per utilitzar el servei de forma més eficient, com si fossin les instruccions d´una rentadora. Els missatges d´Amazon també recomanen possibles fabricants de càmeres corporals per posar als uniformes de la Policia, en una mena de versió macabra dels suggeriments de productes que inclouen en el seu portal de comerç electrònic.

Amb la Policia equipada fins a les dents de càmeres i un sistema de reconeixement facial per posar nom i cognom a cada ciutadà, «les persones no podran caminar pel carrer sense estar controlades pel Govern», denuncien les associacions civils. Darrerament fins i tot han sortit als carrers per frenar l´avanç de «Rekognition».

Encara que Jeff Bezos, el director executiu d´Amazon, s´ha oposat de forma pública a la vigilància secreta del Govern, el seu vaixell sembla haver virat. S´han esforçat perquè el seu sistema de reconeixement facial sigui el millor. Els mètodes que utilitza l´FBI reconeixen una persona en el 85% dels casos. Un sistema provat per la Policia de South Wales, al Regne Unit, durant un partit de futbol, només tenia un 8% de precisió.

Llacuna legislativa



Amazon ha emès un comunicat en què assegura que les tecnologies de reconeixement facial tenen moltes aplicacions útils. «Són diverses les agències que l´han utilitzat per trobar persones segrestades, els parcs d´atraccions la fan servir per trobar nens perduts i al casament reial britànic de fa uns dies la van usar per identificar els assistents». A més, el gegant tecnològic assegura que demana a tots els seus clients que «compleixin la llei i siguin responsables quan facin ús d´aquest servei». El problema: no hi ha lleis en aquest camp.

Les lleis estatals i federals dels Estats Units acostumen a deixar als departaments de Policia llibertat per establir les seves pròpies polítiques i directrius. En el cas d´Orlando, argumenten que es tracta d´un «programa pilot» i per això no han establert cap política sobre l´ús de reconeixement facial. «Aquest és un exemple perfecte de tecnologia que supera la llei; no hi ha regles», va assegurar Jennifer Lynch, advocada d´Electronic Frontier Foundation, a la revista nord-americana Wired.

El que passa amb Amazon no és nou. Hi ha més companyies que treballen en la mateixa línia. Morpho Trust, de Massachusetts, ofereix el seu sistema de reconeixement facial al FBI i també el comercialitza per a departaments policials. A Detroit van contractar un servei similar a la companyia Data Works Plus per buscar delinqüents violents.

La Constitució dels Estats Units tampoc proporciona protecció al ciutadà davant d´aquesta situació. Tant la tecnologia de vigilància com les escoltes telefòniques estan cobertes per la Quarta Esmena per a la recerca de sospitosos i el decomís.

Les lleis estatals tampoc no ajuden a frenar l´ús del reconeixement facial a la Policia. Illinois o Texas són els únics estats amb lleis de privacitat biomètrica que requereixen a les companyies obtenir un permís abans de recopilar i compartir dades com les empremtes dactilars o trets facials. No obstant això, poden fer excepcions en l´aplicació d´aquestes lleis. Altres ja estan legislant sobre la matèria. A Berkeley, Califòrnia, es va aprovar una ordenança que exigeix ??una sèrie de permisos per utilitzar tecnologies de videovigilància. El comtat de Washington també es va posar les piles després de la pluja de crítiques. Ha dictat una sèrie de pautes per a l´ús del reconeixement facial. En primer lloc, els ciutadans han de signar un permís i els funcionaris que manipulen el material audiovisual també hauran de cenyir-se a una sèrie de requisits. En línies generals, se centren a defensar la idea que l´eina només s´utilitza per investigar a sospitosos.