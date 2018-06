Google es passa de llest

Google és més intel·ligent que mai. No hi ha una sola cèl·lula del gegant tecnològic que no compti amb intel·ligència artificial (IA). Va ser el tema estrella en la recent conferència anual de desenvolupadors de Google, celebrada a Califòrnia. «La intel·ligència artificial impactarà a tot el món. Especialment en la salut», va dir Sundar Pichai, conseller delegat del cercador, durant la seva intervenció.

Google, disposada a canviar el món, va anunciar l'arribada a Espanya del seu altaveu intel·ligent per a la llar i va presentar Android P, el nou sistema operatiu per a mòbils que pretén controlar l'ús abusiu dels telèfons. En el discurs dels directius de Google hi va haver moltes al·lusions al futur i poques al passat: no es va parlar gens sobre les noves polítiques de privacitat o sobre el contracte amb el Pentàgon per utilitzar la intel·ligència artificial amb finalitats bèl·liques. La seva relació amb la maquinària militar ha portat diversos treballadors a dimitir.

Amb una trucada a una perruqueria per demanar cita, Google va demostrar tot el potencial del seu assistent virtual davant dels més de 7.000 desenvolupadors que van acudir al gran esdeveniment anual de la companyia. La nova generació del Google Assistant pot fer trucades i mantenir una conversa tan fluida com un ésser humà. Aquesta funció experimental, anomenada Dúplex, encara està en fase de proves, però mostra cap a on es dirigeix: el desenvolupament de la intel·ligència artificial. De moment, Google en fa ús per a funcions específiques dels seus serveis.

A Gmail, per exemple, genera respostes automàtiques als correus. A Google Photos converteix automàticament les fotos de documents en PDF o reconeix els nostres amics per suggerir si volem enviar-li aquesta foto. L'objectiu final d'aquests petits canvis que ha anunciat Google és que l'usuari mitjà perdi la por a la intel·ligència artificial.

El seu altaveu intel·ligent per a la llar, Google Home, té molt a veure en la normalització d'aquesta tecnologia. Aquest aparell capaç d'obeir ordres a casa arribarà a Espanya a finals d'aquest any. Això voldrà dir que l'assistent de Google adaptarà els seus serveis a la Península (predicció del temps, estat del trànsit, etcètera). El seu preu exacte encara està per determinar, però el model gran rondarà els 100 euros i el Home Mini, els 50 euros.

En aquest món d'aparells intel·ligents de Google, el mòbil també hi juga un paper molt important. Els telèfons es tornaran encara més llestos a finals d'any amb l'arribada del nou sistema operatiu de Google, anomenat Android P. El mòbil serà capaç de determinar quines apps s'utilitzen més i quines menys per estalviar l'ús de la bateria fins a un 30%. La intenció és que els dispositius aprenguin del seu amo cada dia, observant els seus moviments més freqüents. A partir d'aquí seran capaços de recomanar aplicacions i fer un estudi exhaustiu de l'ús (o abús) del telèfon mòbil.

Arma de doble tall

Intel·ligència artificial sí, però amb mesura. Aquesta és la idea que defensen els dotze empleats de Google que dimitien fa uns dies per l'aplicació de la intel·ligència artificial en un projecte militar. La decisió de la cúpula de l'empresa de col·laborar amb el Pentàgon i el Govern dels Estats Units per utilitzar la tecnologia amb finalitats bèl·liques no convenç els treballadors de Google. Més de 3.100 empleats de la companyia van mostrar en una carta el seu descontentament davant d'aquesta situació i diversos ja han abandonat el seu lloc de treball.

Google aporta els seus sistemes intel·ligents d'anàlisi de dades perquè el Pentàgon pugui interpretar els milers d'hores de vídeo i imatges que recopila a través de les seves càmeres i drons. Tot i que el gegant tecnològic assegura que la seva tecnologia no està sent usada per permetre al Govern «identificar objectius», no mostra el contracte signat amb el Govern nord-americà per desmentir tota sospita.

Els treballadors del major cercador del món no accepten excuses. «Els valors declarats de Google ho deixen clar: cadascun dels nostres usuaris confia en nosaltres. Mai arrisquis això. Mai. Aquest contracte posa en risc la reputació de Google i es troba en oposició directa als nostres valors fonamentals. No és acceptable desenvolupar aquesta tecnologia i ajudar el Govern dels EUA en la vigilància militar, amb resultats potencialment letals», van denunciar els empleats de Google en la carta enviada al seu president.

Tot i produir-se una «rebel·lió a la granja» de Google, les forces del cercador se centren ara a netejar el seu nom davant dels que l'acusen de crear addicció entre els usuaris.

Sense anar més lluny, el president executiu d'Apple, Tim Cook, va assegurar que mantindria els seus nebots fora de les xarxes socials. Contra aquestes veus crítiques emmarcades en el moviment FOMO (de les seves sigles en anglès, por a perdre alguna cosa) Google llança el Jomo, goig de perdre's les coses. La companyia ha llançat la iniciativa global Digital Wellbeing (Benestar digital).

En la pràctica, no és més que un panell de control anomenat Google Dashboard que analitza l'ús de les aplicacions. «Google t'explicarà en quines aplicacions passes més temps o la quantitat de vegades que desbloqueges el mòbil i et donarà advertències perquè ho controlis», ha explicat Pichai sobre aquesta funció.

Google pretén pal·liar la seva «naturalesa addictiva», però omplirà els mòbils de colors i atractius dissenys per atreure encara més a l'ull humà. Els mòbils amb Android P tindran un aspecte similar als iPhone. Les icones s'arrodoneixen i s'eliminen botons. A la part inferior de la pantalla no hi haurà tres botons sinó un amb diverses funcions: un toc per tornar a la pantalla d'inici, mantenir premut per activar l'assistent i lliscar cap amunt per accedir a les aplicacions actives. Amb això, serà més fàcil utilitzar el telèfon amb una mà.

La capacitat de Google per guiar l'usuari segons els seus gustos va més enllà de la lectura de notícies o la recomanació d'apps. Els mapes de Google Maps també adquireixen una nova dimensió amb la intel·ligència artificial i començaran a suggerir llocs d'acord amb llocs visitats abans. A més, el seu sistema de navegació fondrà els mapes amb imatges reals a través de la càmera del mòbil. La intel·ligència artificial i la realitat es donen la mà.