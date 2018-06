Gelats i cacau

Molt a prop del Celler de Can Roca, al mateix barri de Taialà de Girona, en una nau que havia estat un antic magatzem de congelats i una carnisseria, hi ha l'obrador de Rocambolesc, la cadena de gelateries dels germans Roca, que dirigeixen Jordi Roca i Alejandra Rivas. En aquest espai, no excessivament gran, s'elaboren tots els gelats que es venen a les quatre gelateries Rocambolesc obertes en l'actualitat (Girona, Barcelona, Madrid i Alacant), i també els bombons i toppings de xocolata que es poden trobar als mateixos establiments. D'aquí a poc temps, però, aquest obrador serà substituït per un de nou més gran (i situat també una mica més lluny del restaurant) perquè la propera obertura de Casa Cacau multiplicarà les necessitats de producció d'elaboracions relacionades amb la xocolata. I a més hi ha el projecte que Rocambolesc, que va néixer fa sis anys, continuï creixent: de moment està confirmada l'obertura d'un nou establiment a Madrid i no es descarta que n'hi pugui haver d'altres més endavant, fins i tot a l'estranger.

Mentrestant, però, en aquest edifici amb regust històric de Taialà s'elaboren cada dia les preparacions que es distribueixen a les botigues de Rocambolesc, des dels polos més emblemàtics de la casa (Helado Oscuro, Rocanas, El cul de la lleona, Mà, Velencoco, De primera...), a gelats d'una gran varietat de sabors que es poden adquirir per consumir al moment o bé en terrines per portar a casa. Tots aquests gelats, explica Alejandra Rivas, es fan de manera artesanal i amb productes naturals. En el cas dels polos, la producció resulta especialment complicada perquè per les seves característiques s'han d'omplir els motllos un a un, i s'han de desemmotllar de manera manual també un a un. Uns motllos, per cert, que dissenya Àlex Canosa.

L'Icephone, un gelat de iogurt, llima i regalèssia que recorda un telèfon mòbil i és un reconeixement a una «app» de BBVA és l'última creació d'aquesta gelateria que ara compartirà obrador amb Casa Cacau, el projecte que ha impulsat Jordi Roca a la plaça de Catalunya després d'una intensa recerca sobre el món del cacau especialment a l'Equador, Perú i Colòmbia que es veurà traduïda en un llibre i en un documental de National Geographic. Roca ha comptat amb la col·laboració de Damian Allsop, que havia treballat al Celler de Can Roca i va ser el seu mentor. Casa Cacau tindrà un obrador de xocolata a la vista, una botiga, un bar amb productes relacionats el cacau i un hotel-boutique de 15 habitacions. Suposa una inversió d'1,8 milions d'euros.