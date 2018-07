La vela, un gran atractiu

La platja del Cortal de la Devesa de Sant Pere Pescador ha estat durant una setmana, a principis d´aquest mes de juliol, l´escenari del F18 European Championship, que vindria a ser com una final de la Champions del mar. Aquesta és la primera vegada que Catalunya aconsegueix acollir un Campionat d´Europa de Catamarans Fórmula 18. Abans d´aquest, només se n´havia disputat un altre a l´estat espanyol. Va ser l´any 2011 a les Illes Canàries.

Ser elegit seu d´una prova d´abast internacional de vela requereix un esforç molt gran i disposar d´unes condicions que no estan a l´abast de gaires destinacions. Fa falta un suport econòmic important, unes instal·lacions que puguin acollir flotes de gairebé un centenar d´embarcacions i l´allotjament per a uns dos-cents tripulants i les famílies que els acostumen a acompanyar. Però per sobre de tota la resta el més important és que hi bufi el vent.

Tot això ho reuneix la badia de Roses, que forma part del prestigiós Club de «Les badies més belles del món». És l´única de tot Catalunya de les quaranta-tres existents i una de les dues úniques d´Espanya.

Aquesta badia, que inclou els municipis de Roses, Castelló d´Empúries, Sant Pere Pescador i l´Escala, acull una desena de proves de nivell europeu i mundial durant tot l´any. El Campionat del Món de Windsurf GP Catalunya-Costa Brava, el Tour de Voile, el Campionat del Món de Kite Junior, la Copa d´Espanya de Catamarans i el Campionat del Món de la classe Europa, formen part de la seva cartera.

El trimatge de les veles i els més mínims detalls en el muntatge poden ser la diferència entre guanyar o no.

Tots ells són esdeveniments que atrauen esportistes d´arreu del món i que estan posicionant la badia de Roses com un destí turístic internacional de vela. Un dels elements més interessants és que ho fa fora de temporada. Aquest potencial no ha passat desapercebut ni a les institucions -amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona i els ajuntaments al capdavant- ni als negocis turístics de la zona.

Uns dels seus beneficiaris són els càmpings de Sant Pere Pescador, com La Ballena Alegre. Abans només s´omplia de la segona quinzena de juliol a finals d´agost. Amb l´organització de proves de vela a les seves instal.lacions pot obrir a finals de maig i perllongar la temporada fins a finals de setembre, amb més del 70% d´ocupació.

Navegar amb vela a Sant Pere Pescador i fer-ho utilitzant els seus càmpings garanteix la seguretat i la comoditat dels participants que poden viure «a peu de platja» durant les regates i compten amb alternatives de post-navegació, tant d´oci esportiu -busseig, senderisme, golf, cicloturisme o paracaigudisme- com cultural, nocturn o gastronòmic, molt destacables.

Els esports de vela sense el vent, però, no serien possibles. I de vent, platges com la del Cortal de la Devesa de Sant Pere Perscador en van sobrades. Distingida l´any 2016 per la web eltiempo.es com un dels punts més destacats de tota la costa per a la pràctica dels esports de vela, les diferents platges de la badia garanteixen el vent, ja sigui tèrmic (garbí-migjorn) o del nord (mestral-tramuntana), amb intensitats mitjanes que oscil·len entre els 10 i els 25 nusos de velocitat.



F18 European Championship

El F18 European Championship Costa Brava, que s´ha disputat entre el 30 de juny i el 5 de juliol a Sant Pere Pescador, davant del càmping La Ballena Alegre, ha comptat amb la participació de 74 catamarans i 148 regatistes arribats de 18 països.

Es tracta de la segona prova en importància del calendari internacional de vela, només superada pel Campionat del Món -que aquest any es disputa el mes de setembre als Estats Units-. Això fa que a banda de les tripulacions europees també n´hi participin d´altres continents. Aquests dies a Sant Pere s´han vist navegant catamarans d´Alemanya, Argentina, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, Estats Units, Finlàndia, França, Gran Bretanya, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Polònia i Suïssa.

La Fórmula 18 és una classe de vela en la qual les tripulacions poden ser mixtes, i cada vegada són més nombroses les dones que s´hi veu navegant.

La designació com a seu europea d´aquest campionat ha requerit dos anys d´esforços als seus organitzadors: el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic L´Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i la Secretaria Nacional de la Classe Catamarà (ADECAT).

El campionat ha resultat un èxit en tots els aspectes: el vent ha permès disputar les 15 proves previstes -a raó de 3 diàries-, veure regates espectaculars entre Punta Falconera i Punta Montgó i els participants se n´han anat amb ganes de tornar.

De Sant Pere n´ha sortit el nou Campió d´Europa de F18, el catamarà grec de l´equip Red Bull de Iordanis Paschalidis i Konstantinos Trigonis. En segon lloc s´ha situat el catamarà dels catalans Mitch Booth (d´orígen australià) i Ruben Booth Ferrando, del Club Vela Palamós i han completat el podi els francesos Orion Martin i Charles Gaté.

Entre la flota espanyola, amb 14 catamarans en la prova, cal destacar la meritòria novena posició de les joves promeses Jordi Booth -fill de Mitch- i Joan Costa.





Els pura sang dels mars

La Fórmula 18 són catamarans de competició de 18 peus per a dues persones (5,51 metres de llarg i 2,6 metres d´ample) amb un pes llest per navegar de 180 kilos. No es tracta d´un vaixell específic, sinó, com indica el seu nom, d´un «fórmula» que especifica les mesures del vaixell.

La filosofia de la fórmula és obtenir un catamarà ràpid, de construcció sòlida per a dues persones que no tingui un preu desorbitat. Per això no es permeten, per exemple, pals de carboni. La classe F18 no admet tampoc apèndixs corbats, de manera que no veurem un F18 «volant» i tot indica que no es realitzaran canvis en les regles de classe en aquest sentit.

Hi ha diversos fabricants en el mercat que ofereixen vaixells del tipus Formula 18 (noms de vaixells entre parèntesis): Hobie Cat (Wild Cat), Nacra (Infusion), AHPC (C2 Formula 18), Phantom International (Phantom) i altres. Aquest fet controla també els preus, ja que els fabricants competeixen entre ells i el comprador pot triar entre una àmplia oferta de vaixells.

Línia de sortida d´una de les regates del F18 European Championship Costa Brava; 74 catamarans en fila esperant que es pugi la bandera per començar a navegar.

La idea per als Formula 18 va néixer l´any 1994, en els últims anys la classe internacional es va expandir molt ràpidament i actualment és la classe més nombrosa de catamarans per a dues persones amb spi. Aquest ràpid creixement també té com a conseqüència una àmplia oferta de vaixells al mercat de segona mà, per la qual cosa resulta assequible obtenir un bon vaixell per iniciar-se en la classe. A partir de 6.000 o 7.000 euros es poden comprar catamarans Formula 18 en bon estat. Un vaixell nou costa uns 20.000 euros.

El pes ideal per a la tripulació està entre 150 kilos (pes mínim per no haver de llevar llast) i 165 kilos. Hi ha configuracions (amb les veles floc i spi més petit) per a tripulacions per sota de 150 kilos.

Les tripulacions poden ser mixtes -homes i dones- i al F18 European Championship de Sant Pere hi ha hagut participants de 17 a 68 anys, alguns d´ells pares i fills. Les diferències entre vaixells són mínimes i s´igualen amb les condicions canviants habituals en regates, sent «les mans» dels tripulants el factor més important per guanyar una regata.