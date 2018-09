El «real food» conquereix la taula

Les modes no sempre tenen a veure amb reptes de galledes gelades o pantalons de tub. De vegades també triomfen les idees saludables. Des de fa poc més d'un any els nutricionistes s'han convertit en grans gurus que ajuden a fer front als mites i les falsedats que envolten tant les dietes per aprimar-se com la vida saludable. Aquests especialistes utilitzen internet per distribuir el seu missatge, una xarxa que, malgrat tot, encara continua infestada d'anuncis de dietes miracle. I és que el ciberespai continua sent –malgrat la creixent moda dels nutricionistes– la llar de les pastilles per aprimar-se. Per això els professionals de la nutrició de tot el país, contents de tenir ja centenars de milers de seguidors, han creat el seu propi moviment: la lluita del real food. L´aliment real conquereix el consumidor.

«És cert que ha augmentat molt l'interès per la manera de vida. Primer comencem lluitant contra el sucre, després contra l'oli de palma? i hem aconseguit fins i tot que el gegant de la indústria alimentària intervingui en la qüestió i canviï certs hàbits», reflexiona la nutricionista Susana Sánchez. Però encara queda molt per fer i el consumidor de les xarxes ha de continuar sent prudent. «Cal tenir en compte que en molts casos els professionals de la nutrició que són a la xarxa actuen sota un biaix econòmic, d'ego i fins a biològic o de principis de vida. Els que són vegans, per exemple, amaguen tots els estudis que van contra la dieta que ells han escollit com a opció de vida», prevé el nutricionista Ramón de Cangas, que posa l'accent en el fet que «molts professionals tracten de guanyar seguidors llançant missatges amb poca base científica però que aconsegueixen molt impacte. Segur que si jo dic que els làctics provoquen càncer aconseguiré molta interacció i guanyaré seguidors, però això no vol dir que la meva afirmació sigui real o estigui basada en estudis fiables», emfatitza. La solució? Seguir els col·legis professionals, les societats científiques i professionals de reputat prestigi.

«La gent està veient, gràcies a les xarxes socials, que canviar la seva manera de viure té un impacte brutal en el seu dia a dia, i no només per perdre pes. Els meus clients em diuen que quan es veuen millor tenen més confiança en si mateixos i més autoestima. No és tant els anys que vius com la qualitat de vida que tens, i cuidar els hàbits de vida és cuidar això que fem tres i fins a quatre vegades al dia: menjar», reflexiona per la seva banda Miquel Gironès, un d'aquests nutricionistes que acumulen desenes de milers de seguidors en el seu compte d´Instagram. I és que és precisament aquesta xarxa on més està creixent l'interès per l'alimentació. La «germana petita» de Facebook ha passat de ser la pàgina on tothom penja els plats del restaurant on va a la web a la qual s'accedeix per buscar informació nutricional o receptes. L'interès per la vida saludable passa així de la xarxa a la vida real. «Cada vegada veus més gent llegint les etiquetes al supermercat; els consumidors s'interessen pel que mengen, és fonamental aprendre a llegir les etiquetes», afegeix Susana Sánchez.

La indústria alimentària no ha volgut quedar-se al marge d'aquest fenomen. No en va, centenars de milions d'euros de beneficis depenen de les vendes. I les vendes depenen de la imatge pública. Aquestes empreses van reaccionar fa anys llançant els productes sense sucre. Després es van afegir a la lluita contra l'oli de palma i ara moltes tracten de rentar la seva imatge contractant nutricionistes.



L´esmorzar és tan important?

El primer: l´esmorzar és el menjar més important del dia. «Qui ha dit això?, qui té dades que ho demostrin?», es pregunta la nutricionista Susana Sánchez. «Això és una cosa que ens ha anat ficant pels ulls la indústria alimentària, molt interessada a vendre'ns galetes i cereals, però això no és veritat. Si fas un bon dinar i un bon sopar o un bon berenar, l´esmorzar no ha de ser necessàriament el més important de tot el dia. És igual que els que diuen que la fruita té molt sucre i que engreixa. És completament fals», emfatitza Sánchez.



Hi ha aliments que curen el càncer?

El segon mite que aborden aquests professionals té a veure amb la lluita contra la malaltia més temuda. Hi ha aliments que guareixin el càncer? «Hi ha patrons dietètics que prevenen el càncer. A més, quan un pacient té la malaltia sempre es recomana que segueixi una dieta determinada. Però la resposta és no, no hi ha cap dieta que guareixi el càncer», sentència Ramón de Cangas.



Són perillosos els làctics?

El nutricionista respon al nostre tercer mite. Són perillosos els làctics? «Durant molt temps es va dir que produïen càncer o flegmes. Tot és mentida. És un dels mites més estesos, però els estudis científics demostren que consumir iogurts de llet sencera és positiu», subratlla l'expert, que ja apunta cap al pilar bàsic del triomf d'aquests professionals a les xarxes: el moviment del real food (aliment real en català).



La revolució de la fruita i la verdura

La revolució de la fruita i la verdura la van començar diversos nutricionistes que volien lluitar junts per millorar la vida dels seus clients. Gràcies als seus missatges en xarxes socials, els professionals han aconseguit que molts diguin adeu als ultraprocessats: els aliments generats de manera artificial i que solen incloure més de tres ingredients. «Les xarxes socials han servit perquè la gent deixi el súper i torni al mercat, a menjar fruita i verdura.

Estem aconseguint demostrar amb vídeos i amb receptes que menjar sa no és ni car ni avorrit. Es pot aconseguir una dieta sana i equilibrada barata i molt original. Per què compres iogurts amb pera i no poses una pera directament al iogurt natural?», es pregunta Susana Sánchez. Internet dona la clau per fer-ho, canviar de vida ja és cosa de cada consumidor.