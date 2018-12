El bèlit, l´esport «nacional» de Sant Narcís

Temps era temps, el bèlit es jugava a tots els carrers i places, a tots els barris, a totes les ciutats. Era divertit, emocionant, competitiu, cohesionador i assequible per a tots els públics i butxaques en una època en què aquestes anaven ben escurades. Era una mena de beisbol de batalla, on la glòria era per aquell que era capaç d'enviar un tros de fusta a Can Pistraus. Després, van arribar les pantalles i tots els carrers es van buidar. Tots menys els del barri gironí de Sant Narcís, on els veïns han seguit jugant per no perdre aquelles velles grans sensacions. Avui l'Associació Cultural del Bèlit agrupa una quinzena d'equips, celebra tornejos anuals i fins i tot acull un Campionat del Món. Són els màxims custodis d'un joc ancestral, més vell que l'anar a peu, entretingut i sorprenentment universal que es practica arreu del món, sobretot en aquells llocs que han sabut apreciar els enormes beneficis de jugar al carrer. Com a Sant Narcís, on el bèlit és l'esport «nacional».

És diumenge, 11 de novembre. Les Mosquetes Mortes s'enfronten a un «combinat» gironí format per jugadors d'altres equips de bèlit de la ciutat. Disputen el VII Trofeu de Bèlit Fires de Girona 2018, aplaçat per les pluges caigudes durant dies de festa major. El partit es juga en una de les zones verdes del Parc Central. És un escenari inusual, doncs normalment els tornejos es juguen al Camp del Bèlit, un espai de mides reglamentàries que hi ha davant del Servei Municipal d'Ocupació, a les ribes del riu Güell. El vicepresident de l'Associació Cultural del Bèlit (entitat que ve a fer les funcions de «federació»), Juanjo Valeros, sintetitza les regles del joc: «Hi ha dos equips, d'uns sis o vuit jugadors, i uns ataquen i els altres defensen. Els atacants van llançant el bèlit, que és un petit cilindre de fusta que eleven amb una pala anomenada cana. Cada llançador pica el bèlit perquè s'enlairi i amb la cana el tira tan lluny com pot. Els defensors, el que han de fer és intentar escapçar el bèlit (amb la qual cosa s'elimina el llançador) o evitar que el bèlit vagi lluny. Al final, l'equip calcula les distàncies dels bèlits llançats a partir de les mides de les canes (uns 40 centímetres), i guanya l'equip que més canes fa».

Calen un parell o tres de jugades per compendre la dinàmica del joc, però un cop superada la fase d'adaptació el bèlit es revela com un esport divertit. Els jugadors despleguen estratègies i es concentren en les jugades clau, però en general regna sobre el camp un to festiu i jocós. Valeros i un altre jugador fan torns per narrar, micròfon en mà, el partit en clau d'humor. Hi ha una taula amb un ordinador connectat a uns altaveus que va llançant músiques i una altra taula parada amb pica-pica. «El que aconseguim amb el bèlit és una gran cohesió social, i sortim al carrer que és el que ens interessa», comenta Joan Maria Busquets, president de l'Associació Cultural del Bèlit. Va seguint amb atenció el partit des d'una banda i de tant en tant dóna instruccions, carpeta en mà, a algun jugador. Busquets va ser un dels pioners en salvar el joc del bèlit del pas del temps. «Jo vivia a la plaça de l'Assumpció (al rovell de l'ou del barri de Sant Narcís), i quan encara no hi havia res asfaltat, agafàvem una branca d'arbre, li fèiem punta i ja teniem el bèlit. I allà estàvem, amb calces curtes i anar jugant», rememora. Eren unes èpoques en les que el carrer era el centre absolut de la seva vida recreativa de la mainada. El bèlit es jugava a cada cantonada, com la xarranca, el «palomato», les boles, els quatre cantons i altres desenes d'activitats lúdiques populars. Però a Sant Narcís tenien una predilecció especial per aquell joc que els havia donat tantes tardes de glòria. Després, els nens van començar a abandonar els parcs i les voreres per cremar-se les retines en pantalles de diversos formats, però el bèlit va deixar pòsit i un bon dia Valeros, Busquets i companyia van decidir tornar-s'hi a posar.

Tal com ho expliquen al web vadebelit.com, cap a l'any 2005 «dos equips del barri vam iniciar el primer campionat amb una barreja de nostàlgia, d'humor i de companyonia». La idea va quallar i van citar-se un altre dia per jugar, i un altre, i un altre fins que van convertir aquest antic joc en un passatemps regular. Aviat es va fer necessari actualitzar alguns aspectes, confeccionar unes noves canes i bèlits a un fuster, crear la pàgina web i organitzar els equips. Amb això van cimentar la seva resurrecció, gràcies a la qual el bèlit gaudeix actualment de bona salut. Compta amb una quinzena d'equips a Girona que competeixen entre ells en diversos tornejos, entre ells el Campionat del Món, un esdeveniment on de moment només participen equips del país, però que encara pot donar molt de si, ja que el bèlit, en contra del que es pensava en un principi, no és un esport genuí de Sant Narcís. Com a bon joc de carrer existeix des de temps immemorials i a tots els racons de món. Astúries, Galícia, País Basc, Filipines, l'Índia, Eslovènia, Itàlia, tots tenen les seves pròpies versions. Fora de Girona hi ha alguns equips però la ciutat dels quatre rius s'ha erigit en la gran capital del bèlit. «En realitat, és una excusa per trobar-nos. Hi ha un punt de competitivitat però també de gresca. Son moments molt agradables perquè ens reunim i sortim a l'aire lliure», resumeix Valeros. Mentre es mantingui aquest caliu, el bèlit se seguirà jugant als carrers de Sant Narcís.