Reordenant la vida amb Marie Kondo

Tots som capaços de ser ordenats. El problema és que no tothom fa servir el mètode correcte i entren en una espiral sense sortida i sense resultats. Emmagatzemen, omplen caixes, armaris, apilonen, amaguen sota una tapa objectes que no necessiten. És només una pantalla, una reacció superficial davant del desordre». Aquesta frase que per a molts pot semblar estranya s'ha convertit en una de les màximes de Marie Kondo, l'«experta de l'ordre» japonesa, com ella mateixa es defineix, que triomfa a tot el món amb el seu particular mètode d'ordre a casa, recollit en dos llibres que sumen milions de vendes a tot el món: La màgia de l'ordre i la felicitat després de l'ordre.

L'escriptora de somriure perenne es passa ara a guru televisiva gràcies al programa de Netflix ¡A ordenar con Marie Kondo!, en el qual ensenya des de com plegar la roba fins a com acomiadar-se amb afecte dels objectes dels quals hem de desprendre'ns. Al llarg de vuit episodis, el seu reality exposa vuits casos diferents en els quals els seus protagonistes han estat subjugats per anys d'acumulació de roba, records, trastos i documents que no són capaços d'organitzar o llençar. A la primera temporada ens presenten diferents perfils: una parella de jubilats amb fills grans i independitzats que busca trobar l'harmonia en una llar que ha passat d'estar abarrotada a mig buida; una vídua vençuda per la falta d'espai que ha de prendre la difícil decisió de reorganitzar i desfer-se del que va pertànyer al seu difunt marit; dos escriptors amb multitud de papers víctimes d'un estil de vida que no els deixa ni un minut per centrar-se en casa seva, o uns pares primerencs que veuen com el seu terreny és conquerit per una infinitat de roba diminuta i moltes, moltes joguines.

I al fil d'aquests últims, ho confesso: «Sí, soc seguidor del 'mètode Marie Kondo', també anomenat 'KonMari'». Passada la vergonya aliena inicial de veure un adult donant-li les gràcies a un mitjó pel gran servei prestat, he descobert que alguns dels seus consells resulten força pràctics. Sobretot, si no ets una persona especialment ordenada, estàs casat amb una que sí que ho és i a sobre tindreu un nadó. Es podria dir que Marie Kondo va arribar a la meva vida d'una forma hollywoodiana, és a dir, just en el moment en què més la necessitava. En ple embaràs, amb la intenció d'estalviar-li a la meva dona terribles moments d'angoixa cada vegada que obria el meu armari i evitar així el possible sofriment fetal que diuen que genera l'estrès, em vaig proposar aplicar algunes de les recomanacions d'aquesta diligent japonesa, almenys pel que fa a la roba.

Però m'estic avançant. Aquells pagans de l'ordre a casa es preguntaran en què consisteix el «mètode Marie Kondo». En termes filosòfics, es tracta d'aconseguir que el nostre passat i present material romangui al nostre costat en un espai positiu i pur, rebutjant allò que no ens fa feliços i mantenint l'essencial. En paraules planeres, és un sistema per no sentir-nos estressats en una casa plena de trastos, ni perdre més minuts dels necessaris a l'hora de recollir o buscar una peça al nostre armari. «La millor manera de triar què guardar i què rebutjar és agafar a la mà cada objecte i preguntar-te: Això em fa feliç? Si és així, conserva-ho. Si no, desfes-te'n. Aquest criteri no només és el més senzill, sinó també el més precís per jutjar», explica la nostra guru.

Ella també proposa iniciar-se en el mètode amb la roba, en considerar-la la part més fàcil. Per començar, hem de conèixer totes les nostres peces de roba. Per tant, el primer que s'ha de fer és treure tot el que tenim a l'armari i col·locar-ho sobre del llit. En el segon episodi del programa, titulat «Nius buits», els amos de la casa calculen que han trigat una hora. Jo vaig trigar una mica més... Aquí em trobava, davant d'una muntanya de peces de roba que representaven la història de la meva vida i a les quals teòricament havia de mostrar el meu respecte, ja que la senyora Kondo explica que hem de ser agraïts amb la nostra roba i ordenar-la és la millor manera d'expressar-li la nostra gratitud.

Un cop acabada l'àrdua tasca de selecció i comiat, va arribar el moment de guardar la roba de nou a l'armari. Per fer-ho també havia de seguir unes normes bàsiques, a saber: plegar la roba formant paquets que en teoria han de sostenir-se per si sols, agrupar-los per colors i col·locar-los en vertical per gamma cromàtica en calaixos o caixes organitzadores. Samarretes, roba interior, jerseis, texans... Excepte les camises i la roba de vestir, pràcticament tot és susceptible de convertir-se en un paquetet que no només farà que el teu armari quedi més ordenat, sinó que també et permetrà veure tota la roba d'un sol cop d'ull. Aquest senzill sistema és una de les claus de l'èxit de Kondo, en què aprofundeix en els seus llibres i en el seu nou programa.

Aquells que hagin vist el reality de Netflix amb l'esperança de trobar les instruccions o una explicació detallada de com s'ha de plegar la roba, segurament s'hauran endut una decepció en comprovar que aquests esquemes només els fa en determinats moments i ni tan sols en tots els episodis. Aquesta falta de tutorials pot arribar a ser frustrant per a l'espectador, ja que segurament hagi acudit al programa a la recerca d'un ajut per organitzar la seva llar més que per ser testimoni dels èxits i fracassos de famílies de l'altre costat de l'oceà. ¡A ordenar con Marie Kondo! és un recorregut que va del fracàs a l'èxit pel que fa a l'ordre a casa. Tots els protagonistes mostren habitacions que han estat preses per una gran quantitat d'articles que empetiteixen el seu espai de vida. Marie Kondo, amb el seu etern somriure, els intenta transmetre tranquil·litat i assossec alhora que busca crear un vincle entre persona i objecte. L'esquema es repeteix en tots els capítols: les històries personals donen pas al caos de la llar per convertir-se, finalment, en un lloc de pau i ordre.

Però vet aquí la gran pregunta: com es plega? «Plegar no és fer la teva roba més petita. De fet, és una bona oportunitat per parlar amb la teva roba i donar-li les gràcies. Repetint això, plegar acabarà per encantar-te», explica Marie Kondo a una parella en el primer episodi. Per plegar una camisa (o samarreta) has de fer un rectangle al centre de la roba. A continuació, es plega la meitat. I, per acabar, es plega en tres sobre si mateixa. En definitiva, has d'aconseguir un «petit rectangle». Aquest mètode és igual de vàlid per als pantalons. Primer es pleguen per la meitat (un camal sobre l'altre) i després sobre ells mateixos. El següent pas és plegar-los tres vegades fins que quedin enrotllats. Finalment, cal col·locar aquests «paquets» de forma vertical al calaix.

Això s'aplica igualment a la roba dels nostres fills. En el meu cas, tota aquesta muntanya de pijames, bodies i conjunts que vam anar (i seguim) acumulant abans de l'arribada del nou membre de la família va acabar pulcrament guardada en un parell de caixes al moble del canviador, deixant-nos el petit armari lliure per els abrics i les peces més delicades. Quan canvia de talla, la roba antiga en bon estat l'ordenem en caixes etiquetades que emmagatzemem als altells. És possible que arribi un dia en què haguem de llogar un traster o mudar-nos a un pis més gran per guardar aquestes caixes, però aquest és un altre tema.

El mateix principi de la roba serveix per a la resta de la casa. La cuina, el lavabo, el saló... I en aquesta última cambra, precisament, la polèmica està servida, ja que el programa suggereix que l'ideal és que en una casa no hi hagi més de 30 llibres, i recomana a les famílies al·ludides que es desfacin de l'excés. En la seva obra La felicitat després de l'ordre explica que «la raó més comuna perquè la gent no accepti la idea de desfer-se d'un llibre és la possibilitat que vulgui tornar-lo a llegir. Però si un llibre no desperta interès ni produeix felicitat, és gairebé segur que mai més es torni a llegir. Llegim llibres perquè busquem l'experiència de la seva lectura». Queda a criteri de cadascú, però a casa meva és pràcticament un sacrilegi llençar un llibre, així que dubto que posem en pràctica aquest punt.

Discrepàncies a part, des que segueixo el mètode de Marie Kondo, el meu armari em dona pau i no mals de cap, no em tremola el pols a l'hora de llençar samarretes que sé que no em tornaré a posar i no em «fan feliç», i m'he convertit en un mestre en l'organització de roba de nadó. En definitiva, he abraçat la marikondomania. Ja t'ho faràs, Diògenes.

El «mètode KonMari»

El «mètode KonMari» abasta moltes formes d'ordre, però el més important és, sens dubte, organitzar l'armari i saber escollir la roba que «ens fa feliços» i aquella que hem de rebutjar.

El primer que cal fer és amuntegar tot el que tenim dins de l'armari sobre del llit; aquesta tasca pot portar més d'una hora.

Després de seleccionar la roba que volem guardar, agafem una samarreta i l'estenem en una superfície plana (damunt del llit, en una taula, etc.). Ha de quedar ben estirada.

L'objectiu és fer un rectangle al centre, de manera que en el següent pas hem de plegar un dels costats de la peça cap al centre.

A continuació, repetim l'operació amb el següent costat de la samarreta; un cop fet el rectangle, pleguem la peça per la meitat i repetim la mateixa operació dues vegades més.

Obtindrem un «paquet» rectangular que hem de col·locar de forma vertical per aconseguir guanyar espai als nostres calaixos.