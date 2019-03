Mané Calvo: «Menjar peix enllaunat és una opció segura i té les mateixes propietats que el fresc»

L'evolució de Calvo ha anat en paral·lel a un procés constant d'innovació. ¿Aquesta cultura es manté?

Sempre hi ha espai per a la innovació. Ara mateix, estem fent coses molt rellevants. La innovació no l'entenem des del punt del producte, sinó també en processos i formes de treballar. Som de les poques companyies, i menys conserveres, que ens hem ficat en el mètode japonès Kaizen. Al final, no deixa de ser una innovació qüestionar-se tots els dies allò que fas per intentar millorar-ho. Per a mi, això és la innovació pura, si cada dia pots estalviar una mica de temps i si té sentit que facis aquest informe que ningú et demana. I després en els productes sempre hi ha alguna cosa que es pot innovar, bé l'envàs, la forma d'empacar la tonyina o en qualsevol cosa. La innovació ha definit la companyia des de sempre.

On és més exigent el consumidor? ¿Demana envasos ambientalment sostenibles? O productes més naturals?

Ambdós. De fet, són els dos «drivers» importants d'avui dia. Al meu entendre, una mica falsos. De cara a la galeria, tothom diu: «Jo vull una conserva absolutament respectuosa amb el medi ambient, verda, etc.», però després compren marca blanca sense qüestionar res. La realitat és que la marca blanca té el 82% del mercat de conserves a Espanya. El discurs és molt bonic, però no s'actua en conseqüència.

Quin impacte ha tingut la marca blanca a Calvo?

A Calvo, el que menys. Ha arribat a tenir un 30% del mercat a Espanya i ara té un 10%, però hi ha hagut altres marques que han desaparegut, pràcticament gairebé totes.

Fabriquen marca blanca?

Sí, sí ... En un símil futbolístic, les conserves és un camp de futbol i el 100% era marca de fabricant, no existia marca blanca. Fa cinquanta anys va sorgir i, al principi, era l'àrea petita, després la gran. Ha arribat un moment que el consumidor i la gran distribució han apostat per tenir una part important de marca blanca en tonyina enllaunada, en tots els seus formats. Llavors, la realitat és que tu tens una fàbrica gran, amb una capacitat de producció gran, i no pots estar cada dia més limitat. Si volem mantenir ocupació, una estructura, una empresa gran, hem d'estar en aquest món. Amb això vull dir que no és el nostre interès primordial, per a nosaltres és un complement que, sempre que no sigui molt majoritari, ens va bé. Amb una altra característica, que és que nosaltres, amb qui li fem marca blanca, ens agrada tenir-hi un acord més gran. No és tan simple com «et faig la marca blanca, aquest és el preu». Ens agrada donar suport a la nostra marca pròpia amb aquest tipus de clients, desenvolupar una marca d'una mica de més qualitat. Intentem ser un fabricant de marca blanca on no només el més important és el preu, sinó també altres atributs tant per a la nostra marca com per al client.

Té les mateixes propietats un peix en una llauna que el fresc?

Sí. Una de les millors opcions per menjar segurament sigui el peix en llauna. El peix fresc comença a tenir problemes com l'anisakis. A una llauna de tonyina, per exemple, una de baix en sal, on no hi afegim -pots llegir els ingredients, tonyina i aigua- ni conservants ni res. És el mètode tradicional que va inventar el francès Napoleó, que va inventar la conserva, el bany maria, en un recipient, esterilitzar-lo, res més. Per tant, les propietats es mantenen.

El consumidor ho reconeix?

A Espanya més. Hi ha una major cultura de la conserva, ja sigui la vegetal com la de peix i fins i tot carn, encara que aquesta potser està menys estesa en comparació amb països com Itàlia. En general, la gent sí que és conscient de la seva bondat, que és un producte que no té res d'additiu i que és absolutament natural.

Demana el consumidor informació sobre la traçabilitat i després no mira l'etiqueta?

Desgraciadament, és el que està passant. Al meu entendre, es demana més, però en el moment de la compra no es veu, això. Nosaltres som una de les empreses més grans i de les més responsables; ara mateix, de qualsevol llauna pots obtenir el peix, d'on ve, quan va ser pescat, en quin vaixell, en quina època, en quina zona... Pots entrar a la pàgina de Calvo a Espanya o Itàlia i a Finlàndia i anirem incorporant la resta de països importants de l'empresa, on tens aquesta informació. No sé si s'utilitza molt, però... Hi ha una part de la societat que ho demanda i no només la societat i el comprador, sinó, també molt important, el nostre client, la gran distribució.

Manen els distribuïdors, fixen les normes?

Seria una mica arriscat i fins i tot mancat a la veritat dir que manen ells al cent per cent. És una qüestió purament econòmica. A Espanya hi ha setanta fàbriques de conserves. De gran distribució, set grups. Al final, és una llei de l'embut, el poder no te'l dóna en si la mida dels grans grups de distribució que existeixen, sinó que n'hi ha pocs.

Fixen ells les condicions?

Les intenten fixar. És una relació, entre cometes, bona. Som proveïdor i client i hi ha un estira i arronsa, però evidentment la gran distribució té molta més capacitat de pressió que el fabricant. És a dir, si un fabricant diu no et fabrico més, en queden uns altres 60. Si un client de la gran distribució et diu no et compro més, tu no tens a molts a qui vendre'ls. És una qüestió en la que hi ha molt desequilibri.

A Espanya la tonyina és el gran actiu perquè ens agrada o perquè aquest producte s'ha desenvolupat més aquí?

No, el primer. La tonyina pot ser al voltant del 70% del mercat i les companyies conserveres d'Espanya. La sardina, al Brasil, és el 70% del mercat, per una qüestió de país en vies de desenvolupament. A l'efecte conserver, Brasil pot ser com Espanya als anys 50, tothom ha pres un entrepà de sardines després de l'escola. Això s'ha anat perdent, el mercat ha anat girant cap a la tonyina a Espanya. I el Brasil, com que la tonyina és més cara que la sardina, està encara en aquest camí.

Per què tenen flota pesquera pròpia?

Quan es pren la decisió de la flota pròpia, se sabia poc del que és una flota. Avui, tenim 7 tonyinaires, 2 bucs frigorífics bastant grans i 3 de suport. Aquesta és la nostra flota: 12 vaixells. Jo crec que es va començar per aquest esperit emprenedor i aquest esperit innovador de, si estem comprant tant peix a aquesta gent, per què no incursionem una mica en aquest món. Amb el temps, hem vist que a Calvo li completa molt. El preu de la tonyina a nivell global és molt variable, un any pot estar a 1.000 dòlars la tona i el següent a 2.000. És molt inestable. El fet de tenir una flota pròpia ens estabilitza la companyia. Si la tonyina està molt barata i nosaltres no guanyem diners amb la flota, els marges en la conserva augmenten. Si hi ha una època en què la tonyina és molt cara, nosaltres, al pescar-la i vendre'ns-la a nosaltres mateixos al preu de mercat, els nostres marges es ressenten perquè no som capaços de traslladar a la distribució aquest augment de preus tan elevat, però ho compensem amb els beneficis que ens aporta la flota pesquera. Per tant, a Calvo sempre ha tingut un paper estabilitzador dels resultats de la companyia.

Per què fluctua tant el preu de la tonyina?

Podrien ser dos dies d'entrevista només per explicar aquest punt. En línies generals, és per abundància o escassetat. Primera qüestió, per a mi important: és un dels peixos més controlats del món, perquè no està en un banc fix, com la sardina al sahrauí. Aquí es va desenvolupant ella mateixa: menys pesca, més augment; més pesca, menys augment. I alguna cosa l'afecta el medi ambient. Una tonyina viatja 1.500 km a l'any. Avui és a Costa d'Ivori, demà a Ghana i d'aquí a un mes a Angola. Generalment es pesca en aigües internacionals, de manera que hi ha grans convencions on estan representats tots els països amb interessos en la tonyina en què es prenen decisions sobre l'índex d'abundància i mesures de vedes temporals. Per tant, hi ha moltes prohibicions. Però, al meu entendre, el que marca el preu és l'abundància. La tonyina depèn molt més de les condicions del fitoplàncton, de la temperatura de l'aigua i altres milers de circumstàncies que provoquen anys on hi ha poca tonyina i anys on n'hi ha molta. El preu reacciona a això. La tonyina no depèn tant de la seva captura com de la natura. Hi ha èpoques amb aigua més calenta i més tonyina, èpoques amb aigua freda i menys tonyina. Els científics es dediquen a limitar més la pesca quan n'hi ha poca. Quan n'hi ha molt atambé limiten les quantitats per no passar-nos, però, al final, els índexs d'abundància tenen més a veure amb la naturalesa en si que amb la mortalitat per pesca.

Amb el musclo de Galícia hi ha hagut més d'una discussió amb la denominació d'origen.

La discussió sempre és bona. El musclo de Galícia seguirà. Calvo no enllaunarà un altre musclo que no sigui el de Galícia. La discussió moltes vegades està en si aquell que no vol formar part de la Denominació d'origen té el dret a posar que el musclo és de Galícia o no. La llei diu que, per tu poder retolar «Musclo de Galícia», has de formar part de la DOP. Nosaltres sempre hem estat pràctics: la llei diu que ha de ser així, ho fem. N'hi ha d'altres que pensen que han de lluitar pel dret a posar-ho sense ser part d'aquesta Denominació i el lluiten de la manera que ells entenen millor. La immensa majoria de productors que envasen musclo sense l'etiqueta de DOP és un musclo de Galícia. De qualsevol manera, la millor manera de controlar que el que es posa a totes les llaunes sigui gallec és via una certificació.

I quina és la rellevància d'aquesta etiqueta DOP?

Això està encara per veure, jo no ho veig tant en el personal com una diferenciació de qualitat sinó de tractament. Per a mi, un musclo tractat d'un altre lloc diferent podria ser igual de bo que un musclo gallec, però no és el mateix si tu vas a una batea, agafes els musclos, els cous i els fiques en una llauna, que anar a on sigui, comprar el musclo, congelar-lo, treure'l i ficar-lo en una caixa, després en un contenidor que ve a Galícia, el descongeles i l'introdueixes en una llauna. A Espanya, el millor musclo possible és el gallec, per qüestió de proximitat i pel que jo defenso també: som gallecs i aferrats a la nostra terra, per tant, per a nosaltres no té sentit, tot i que poguéssim trobar-los barats en un altre lloc. Intentem afavorir la societat on estem, no té sentit no tenir el 100% del nostre musclo de Galícia. És rellevant que beneficiem a la gent amb aquesta indústria, afavorim que la nostra societat avanci i vagi millor.

I el pop? És millor el marroquí?

No la qualitat del pop «per se». Aquí hi ha un munt d'opinions i científics que podrien dir aquest peix d'aigua freda és millor que aquest de calenta. La realitat, jo sóc més partidari que el pop del Marroc es consumeixi més al Marroc i l'espanyol més a Espanya, perquè al cap ia la fi la petjada de carbó que deixes, el transport, tota la parafernàlia que suposa portar un producte té uns costos i li rebaixa la qualitat. Utilitzar els productes que es troben al teu lloc és sempre la millor opció, no dic que el musclo o pop d'un altre lloc sigui més bo, però és millor consumir-lo i preparar-ho tot al lloc d'on és.

El 2017 pugen les vendes, però el benefici no. Com tanquen el 2018?

Sent que la flota ens estabilitza en certa manera, nosaltres no som capaços de pescar tot el peix que necessitem. Al Brasil, el peix és amb socis nostres. Més que socis, et diria amb pescadors més artesanals, que tenen un contracte de subministrament amb nosaltres. Tot el nostre peix al Brasil, per exemple, és de canyers. Nosaltres tenim els nostres tonyinaires pescant a l'Àfrica i al Pacífic. Una part la utilitzem i una altra la venem i comprem de tercers. És a dir, no és un negoci 100% tancat, comprem i venem perquè de vegades estem pescant una espècie que no ens és tan interessant de produir i, al revés, en altres moments que estem pescant molt que ens interessa, ens ho quedem tot per a nosaltres. En èpoques on el peix és més barat, finals de 2017 i 2018, encara que la flota i la conserva es compensin, en tot cas, el peix barat sempre baixa els comptes de qualsevol companyia conservera. Per tant, no deixen de ser uns resultats una mica pitjors el 2017 que el 2016 per una baixada de preus de la tonyina mundial. 2018 ha estat un any també força complicat des del punt de vista de preus del peix, però a nosaltres ens va a anar molt bé.

Durant la crisi, el consum en alimentació dels espanyols ha baixat. Ha tingut impacte en els comptes?

No especialment. Venem pràcticament a 70 països, per tant, estem coberts de les crisis locals. 2016, per exemple, va ser afectat per la mateixa depreciació de la moneda brasilera. Un 40% de les nostres vendes es fan al Brasil, per tant, si el valor de la moneda brasilera passa de 3 reals/euro a 4,5 reals/euro, aquest descens en la consideració de la nostra companyia, en la consideració en euros, hi ha una pérdua. És, entre cometes, irreal, ja que al final és la valoració d'un negoci en un altre país amb el tipus de canvi. Al Brasil funcionem en moneda brasilera, però és veritat que la consolidació en euros del negoci ha tingut part de la responsabilitat que hagi estat el 2017 sobre el 2016 un any una miqueta pitjor. La realitat és que a Espanya cada dia venem més, hem guanyat dos punts de mercat en els últims cinc anys. Encara que l'alimentació ha caigut, el món de la conserva de peix s'ha mantingut força estable. Sí que és veritat que una presentació específica pot caure en vendes, però puja una altra. Hem notat en els últims anys que tota la tonyina en oli vegetal, de soja o gira-sol, ha anat caient, mentre que la tonyina en oli d'oliva ha augmentat les vendes. Al final, en sumar tots dos números, el mercat de conserves a Espanya creix, per la qual cosa crec que nosaltres estem bastant fora de perill de crisis d'aquest tipus.

Les empreses espanyoles estan ben tractades?

A veure, és que són molts a tractar-nos. Generalment, molt malament, però hi ha una mica de tot. Ara mateix, en qualsevol sèrie de televisió, l'empresari és dolent, no hi ha aquest empresari bo, sempre és un explotador que paga malament, enganya la seva dona... El paper d'empresari sempre és de dolent, el treballador pateix. Els mitjans ens han posat aquesta imatge que l'empresari és un explotador en línies generals. Fins i tot s'ha posat una mica de moda a més que les grans multinacionals enganyen i donen verí de menjar. I jo crec que això està fomentat per blocs, organitzacions i persones que desinformen més que informen. Jo no diré que tota alimentació feta a Espanya sigui meravellosa, però tampoc el contrari. Cal força mesura. Crec que l'empresari està injuriat, les empreses d'alimentació tenen aquest tuf d'enverinadors en massa i no és real.

I les administracions, el Govern?

Segons quin govern. Em farà entrar en una part que no m'agradaria... El meu avi sempre em deia que mai entrés en política, perquè sempre et pot passar factura. Jo crec que els empresaris hem de ser conscients que cal pagar impostos, ser responsables, fer les coses bé... Els governs han d'interioritzar, tots ells, per no assenyalar ningú, que l'empresariat, tant el gran com el petit, sobretot aquest últim, és absolutament necessari per al desenvolupament del país. Per tant, com més facilitats donin per al desenvolupament, millor li anirà al país, no crec que la mesura fiscal dura sigui la millor recepta.

Doncs últimament sembla que són vostès el bàlsam de Fierabrás per arreglar tots els forats del pressupost.

Sí, però jo espero que això poc a poc vagi canviant.

On volen arribar, quin és el futur de Calvo?

El futur de Calvo es modifica cada dia, ho decideix la família. Volem seguir creixent en mercat, però no crec que el futur passi per enlloc d'estar en 71 països estar en 80. Passa més per, en els 7 o 8 que estem molt bé, mantenir la posició. Sí que ens agradaria posar més el focus en aquells en què creiem que podem convertir-nos en marca líder o molt significativa. Jo avui canviaria la presència en cinc països per enfortir-la en altres cinc. Sabem que som base en tonyina i sardina i musclos. La via de créixer és en formats, bases diferents, més bàsics, més còmodes, evidentment sempre preservant la qualitat.

