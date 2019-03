Pseudoteràpies que no curen

Si vivim millor que els nostres besavis és per l'esforç investigador i per l'aplicació del pensament crític i la superació dels remeis pseudocientífics. No te la juguis». És una de les frases incloses pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar -que dirigeix María Luisa Carcedo- i del Ministeri de Ciència -amb l'astronauta Pedro Duque al capdavant- contra les anomenades pseudociències. Teràpies o «coses», com s'hi refereix Pedro Duque, que s'han fet un lloc fonamental en la vida d'una societat obsessiva davant de la malaltia i el sofriment. La campanya del Govern contra «els rumors curatius» ja té una primera expressió: la catalogació com a pseudociències de 73 tècniques, teràpies o pràctiques, fins ara vinculades a la salut, que en els últims sis anys no estan avalades per cap publicació científica. Que és tant com dir que «no tenen cap suport en el coneixement científic amb metodologia prou sòlida com perquè serveixi per avaluar la seva seguretat, efectivitat i eficàcia». En aquest article es descriuen cadascuna d'elles.

L'anàlisi seguirà amb altres 66 teràpies alternatives o pràctiques, entre les quals hi figuren algunes tan populars com l'homeopatia i l'acupuntura, perquè, segons sostenen els responsables del Govern espanyol, «el fet que hi hagi publicacions relatives a aquestes pràctiques no implica que la tècnica estigui recolzada pel coneixement científic i que s'avali la seva eficàcia i seguretat».

Aquí segueix el mostrari de les 73 primeres pseudociències que enumera el Govern espanyol, un rosari de tècniques que tant prometen connectar l'ésser humà amb el seu «àngel de llum» com li ofereixen absorbir el poder energètic de les pedres, o que sotmeten un intestí sa a una lavativa a pressió.

Anàlisi somatoemocional

És un procés destinat a alliberar el cos i la ment de possibles traumes i experiències negatives. S'usen diferents tècniques com l'alliberament dels «nusos d'energia».

Anàlisi transaccional

Busca facilitar l'anàlisi de la forma com les persones es relacionen a partir de tres termes o estats: pare, adult i nen, fent servir cada un en el context correcte.

Àngels d'Atlantis

Procés per conèixer els senyals i el llenguatge dels àngels, arribant a comunicar-s'hi i establint una relació íntima amb l'Àngel de la Guarda.

Harmònics

Parteix de la teràpia del so i busca carregar el cervell amb energia amb sons propers a l'organisme.

Arolo tifar

Mitjançant l'ús de mantres, símbols geomètrics i la imposició de mans busca fer fluir al pacient una energia curativa.

Ataràxia

Consisteix a usar les freqüències terapèutiques de les gemmes per ajudar el cos a fer transformacions emocionals. Es complementa amb simbologia i elixirs.

Aura-soma

Sistema terapèutic que usa les longituds d'ona dels colors. Se seleccionen quatre ampolles deixant-se guiar per la intuïció. L'elecció és el baròmetre de la condició emocional.

Biocibernètica

Explica i aclareix l'acció de les medicines biològiques i especialment la de la teràpia neural.

Breema

A través d'estiraments, inclinacions de la musculatura i moviments rítmics, entre d'altres, treballa amb les energies físiques, mentals i emocionals per crear una experiència d'harmonia.

Cirurgia energètica

Mètode consistent en extreure qualsevol tipus d'energia o bloqueig energètic del cos del pacient, però sense tocar-lo.

Coaching transformacional

Barreja d'unió de destreses i metodologies per empènyer les persones a l'assoliment dels seus objectius i ideals més alts.

Constel·lacions sistemàtiques

Tècnica que busca atorgar una aproximació visual a situacions difícils que no estan sota el nostre control.

Cristalls de quars

Teràpia que inclou el quars com a element principal, amb capacitats de produir impulsos elèctrics similars als que tenim a l'interior del nostre cos, que ajuden a restablir l'equilibri físic i mental.

Cromopuntura

Teràpia que aplica el color com a mitjà de transmissió d'energia en els punts d'acupuntura, ajudant a restaurar l'equilibri energètic.

Bols de quars

Mitjançant la vibració dels bols s'harmonitza l'estructura cristal·lina present en l'esquelet.

Bols tibetans

Massatge sonor. Es colpegen o freguen aquests instruments per produir un so carregat d'harmònics de naturalesa sanadora.

Diafreoteràpia

Compendi d'exercicis d'estirament muscular, de pràctiques de consciència corporal, i un treball sobre l'alliberament de la respiració, sobretot de desbloqueig del diafragma.

Diapasons

Amb aquests instruments musicals es practica la sonoteràpia. Amb ella s'aconsegueix arribar a l'arrel de la malaltia mitjançant les vibracions per simpatia.

Digitopuntura

Mètodè enfocat al tractament del dolor, com cops o malalties d'òrgans interns, combinant el massatge i l'acupuntura sense l'ús d'agulles.

Essències marines

Ingesta de productes que asseguren ajudar a entrar en sintonia amb l'energia dels animals marins.

Espinologia

Alliberament de tensions i estrès a través de treballar sobre la columna vertebral.

Fascioteràpia

Amb l'ús de pressions específiques en cada articulació, busca l'eliminació dels moviments bruscos a nivell articular.

Feng Shui

Fonamentat sobre principis de la metafísica xinesa, es tracta de la reorganització del mobiliari per aconseguir l'harmonia.

Flors de l'alba

Producte que ajuda a alliberar certes conductes mentals, minimitzant els efectes del record cel·lular heretat dels avantpassats.

Fruitateràpia

Tècnica que aprofita els beneficis i les propietats de les fruites per recuperar l'energia i prevenir malalties.

Gemmoteràpia

Mètode que cura i redueix l'estrès a través de l'ús de vidres.

Geobiologia

Ciència que estudia les qualitats vitals del medi per conèixer i detectar les alteracions de l'entorn i evitar-les.

Geocromoteràpia

A través d'usar la geometria, el color i la llum, modifica la memòria cel·lular de la persona.

Geoteràpia

Aprofitament dels recursos de la terra per trobar l'harmonia i el benestar bé via externa (cataplasmes o banys de terres) o interna (diluïdes en aigua).

Grafoteràpia

Tècnica que busca canviar el funcionament afectiu de la persona a través de la modificació de la seva escriptura

Hidroteràpia del còlon

Mètode que ajuda a curar l'intestí i la reposició de la flora amb aigua tractada i un equip especialment dissenyat.

Hipnosi ericksoniana

Ús de la hipnosi per ajudar el pacient a superar problemes, fòbies, ansietat o seguiment de metes.

Homeosynthesis

Integració de diversos mètodes en un, com la medicina al·lopàtica, l'homeopatia, la psicologia junguiana, l'alquímia, astrologia, ioga...

Iridologia

Medicina alternativa que examina la salut sistèmica del pacient a través dels patrons, colors i altres característiques de l'iris.

Lama-fera

Sistema energètic que ajuda a alleujar símptomes de malalties cròniques, millorar relacions socials o eliminar hàbits no desitjats mitjançant la meditació

Massatge babandi

Massatge que es basa en la llei còsmica que «millora» la situació anímica i mental.

Massatge californià

Massatges que consisteixen en alleujar contraccions musculars, dolors crònics, i fins i tot alleugen l'estrès i l'ansietat.

Massatge a l'energia dels xacres

Consisteix en una harmonització total dels xakres mitjançant un massatge tàntric.

Massatge metamòrfic

Consisteix en massatges als peus, a les mans i al cap per alliberar tensió mental. Es fonamenta sobre la base que la informació prenatal pot ser la causa de bloquejos i tensions.

Massatge tibetà

Es realitza sobre tot el cos fregant olis amb substàncies aromàtiques escollides segons uns principis alineats amb la visió oriental sobre el cos.

Medicina antroposòfica

S'encarrega de l'estudi del cos, l'ànima i l'esperit de la persona, per desenvolupar la seva capacitat cognitiva a través de la seva individualitat i integritat.

Medicina dels maputxes

Consisteix a utilitzar l'energia, les plantes i l'aigua. Es diu que són rituals provinents de la sanació indígena.

Medicina ortomolecular

Es basa en la hipòtesi que tenir un control del consum de proteïnes, vitamines i aminoàcids pot curar.

Metaloteràpia

Ús terapèutic dels metalls i les seves sals per proporcionar salut i benestar.

Mètode d'orientació corporal Kidoc

És un mètode de manipulació manual per afavorir que les articulacions tornin a tenir connexió. Tracta les lesions buscant també, segons el cas, la seva relació amb les emocions.

Mètode Grinberg

Tècnica que fa servir la respiració i el moviment amb la finalitat que un s'autoconegui, per així poder millorar emocionalment i físicament.

Numerologia

Tècnica que és capaç de «regenerar, curar i equilibrar l'organisme» si es creu en el poder curatiu de la mística dels nombres.

Oligoteràpia

Consisteix en regular l'organisme utilitzant petites dosis de minerals presents en l'organisme.

Orinoteràpia

Enfortiment de les defenses del cos a través de la ingesta de la pròpia orina.

Oxigenació biocatalítica

Tècnica que es promociona com a solució per a problemes de nerviosisme, cansament, falta de memòria, que el que fa és imitar el procés de la fotosíntesi, amb la inhalació de biocatalitzadors d'oxigenació produïts per les plantes.

Pedres calentes

Alleugeriment de dolors d'esquena, dolors menstruals, eliminació de toxines a través d'un massatge realitzat amb pedres calentes en certs punts del cos.

Piràmide Vastu

Tècnica que millora la salut en general, utilitzant petites piràmides per aconseguir camps electromagnètics, que a més proporcionen més felicitat i atreuen els diners.

Plasma marí

Consisteix en la ingesta d'aigua de mar purificada, per solucionar problemes com ara restrenyiment, còlon irritable i diarrea, entre d'altres.

Posturologia

Tractament d'afeccions relacionades amb les postures, usant fonts d'informació sensorial com les orelles, els ulls o la pell.

Pranoteràpia

Avaluació dels xakres, que proporciona una relaxació i purificació de l'organisme, a través de la imposició de mans.

Psicohomeopatia

Incorporació en la teràpia psicològica de la medicina homeopàtica.

Psychic Healing

Teràpia basada en el fet que moltes malalties tenen el seu origen en la ment, de manera que l'energia de la pròpia ment és l'única capaç de curar.

Quinton

Tractament d'infeccions, obesitat, desnutrició, artritis, entre d'altres, mitjançant la ingesta d'aigua «extreta de les profunditats del mar i purificada».

Radioestèsia

Curació rebuda a través d'impulsos elèctrics o electromagnètics o magnètics mitjançant varetes o pèndols.

Rebirthing

Ús de respiracions, pensaments positius i afirmacions per posar remei a les experiències negatives viscudes des del naixement.

Sincronització core

Teràpia que treballa mitjançant el moviment del líquid cefaloraquidi (core) al llarg de la medul·la espinal, i la seva distribució per tot el cos. Ajuda a sincronitzar la totalitat del cos amb el moviment d'aquest fluid central, contribuint a l'equilibri.

Sofronització

Per eliminar tensions i relaxar-se, es realitza una tècnica postural que ajuda a tenir consciència d'un mateix.

Sotai

Serveix per equilibrar l'estructura, o sigui, la relaxació muscular i el moviment articular a través d'una tècnica japonesa de reeducació postural.

Tantra

Qualsevol de les variades tradicions esotèriques que ensenyen a utilitzar el desig com a camí cap a la realització.

Tècnica fosfènica

Consisteix en quedar-se en una profunda foscor després d'haver mirat una gran font de llum, observant les taques de colors que es produeixen, la qual cosa ajuda a millorar la memòria, la intel·ligència i l'atenció.

Tècnica metamòrfica

Basada en massatges, desbloqueja i equilibra l'energia vital, promovent el principi d'autocuració.

Tècnica Nimmo de massatge

Es realitza un massatge amb el colze, usat per dolors crònics, que diu actuar a nivell neuromuscular.

Teràpia bioenergètica

Acaba amb l'ansietat, l'estrès, les inseguretats i fòbies a través de l'obtenció del plaer de totes les funcions bàsiques de l'organisme.

Teràpia biomagnètica

Alleugeriment i prevenció de qualsevol patologia o malaltia produïdes per virus o bacteris mitjançant l'aplicació d'imants sobre l'organisme.

Teràpia de renovació de memòria cel·lular (CMRT)

Tècnica usada en el ioga mitjançant la qual es diu que es cura l'ansietat, l'estrès, l'insomni i fins i tot malalties cronicodegeneratives.

Teràpia floral de Califòrnia

Usant essències florals, «millora» la situació emocional i física.

Teràpia floral orquídies

Incorpora aquesta flor a les teràpies florals.

Teràpia regressiva

Utilitza com a eina la regressió, pràctica que es realitza a través de l'expansió de la consciència, per mitjà d'una relaxació o tràngol hipnòtic. D'aquesta manera, la persona pot recapitular el seu passat, i fer reviure els orígens dels episodis traumàtics.