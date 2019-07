M. Dolors Segarra: «Hi ha moltes dones enòlogues que fan bons vins»

Copropietària de Vins i Licors Grau, M. Dolors Segarra, organitzadora del tast de dones enòlogues, es manifesta apassionada pel món del vi. Nascuda al Penedès, i lligada des de jove a la distribució del vi, el 1977 va crear amb el seu marit l'empresa familiar de distribució de vins considerada líder dins el sector. La seva vitalitat, els coneixements, la pròpia curiositat per aprendre constantment són factors clau per assolir un dels seus objectius: apropar la cultura del vi a tots els sectors i públics.

Per què decideix organitzar una trobada d'aquestes característiques?

Considero que el món del vi és un mica masculí però actualment hi ha moltes dones enòlogues que fan bons vins i volia fer una trobada per donar-hi visibilitat. Busco la paritat entre homes i dones, i per això vaig organitzar un tast de dones enòlogues obert a tots els públics.

Què pensa que han aportat les dones professionals a la viticultura?

Crec que les dones enòlogues que actualment treballen en el món del vi ho fan sota uns criteris estrictes i de qualitat, seguint les tendències actuals i innovacions en la viticultura, en la mateixa mesura que els homes en aquest sector. Espero que en un futur no gaire llunyà existeixi la paritat entre homes i dones professionals del món del vi.

De la intervenció de les ponents a Dones del vi del segle XXI, se'n conclou que no hi ha vins fets per ser consumits per homes i vins per a dones...

Efectivament. Considero que els vins estan fets perquè tothom els pugui gaudir. Hi ha vins adequats per a tot tipus de preferències, situacions i maridatges, segons la gastronomia que l'acompanyi.

Compren diferent, els homes i les dones?

En els últims anys hem observat un lleuger increment de la compra de vins per part de les dones, sense arribar encara als índexs de compra dels homes. Pel que fa al tipus de producte, els homes compren vins i destil·lats. Si ho comparem amb les dones, elles continuen comprant més vins tranquils i escumosos, però també alguns destil·lats per fer combinats, com és el cas de la ginebra.

Quins són, per a vostè, els millors vins creats per dones?

N'hi ha diversos, però si n'haig de definir alguns, descriuria els següents vins vinculats a les seves elaboradores, que són dones enòlogues propietàries del seu celler que admiro profundament. Els entesos diuen que els vins són el reflex de la personalitat de qui els elabora, i jo n'estic convençuda:

- Carme Casacuberta, de Vinyes d'Olivardots de l'Empordà, amb el seu vi Gresa Expressió, amb el qual l'anyada 2010 va obtenir un Premi Vinari d'Or en la categoria Negre de Guarda. És una dona discreta i sensible, però amb personalitat, com ho és el seu vi.

- Sara Pérez de Venus La Universal (Montsant) i Mas Martinet (Priorat), amb el seu vi Venus La Universal, un projecte molt personal i emotiu. És una de les dones més influents i admirades del Priorat. Capdavantera, forta, perseverant i amb una projecció de futur que defineix una nova generació de viticultors i que és una referència per a molts en aquest sector.

- Irene Alemany, d'Alemany i Corrio, amb el seu vi insígnia Sot Lefriec, definit com a primer «vi de garatge» de qualitat de l'Estat espanyol. Grans vins que sorgeixen de la senzillesa, de l'interior i que esdevenen grans referents. Amb Irene Alemany, filla del Penedès, compartim arrels i una bonica amistat. És una enòloga lluitadora i valenta que ha sabut afrontar les adversitats de la vida i que admiro molt.

- Pel que fa a vins de fora de Catalunya, m'agraden els vins negres de Rioja; per destacar-ne algun, seria l'elaborat per Maria José López de Heredia amb el seu Viña Tondonia. És una dona amb personalitat, caràcter i una sensibilitat extrema que ha sabut conservar el llegat familiar del celler més emblemàtic i centenari de la Rioja, amb 142 anys d'història. Ella mateixa es descriu com a «besneta» i la bodega és una meravella per als sentits, et transporta a una altra època.