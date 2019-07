«L'inici del desenvolupament d'un país es mesura pel seu consum d'ous i de llet»

Quants ous es mengen en un país desenvolupat?

En els països en desenvolupament, com ara Mèxic, uns 400 ous per habitant a l'any. És el que teníem a Espanya als setanta, un ou per persona al dia. El mercat espanyol era el vuitanta per cent de la nostra facturació, estava venut tot, per molt que produissis. L'inici del desenvolupament es mesura pel consum d'ou i de llet. El primer que comences a tenir és això, la proteïna. Però, a mesura que creixes, els hàbits comencen a canviar. Per als que tenim una edat, un parell d'ous ferrats amb patates són una delícia, però el que miren ara els ciutadans d'Estats Units, Canadà o Europa és que l'ou té colesterol. Has d'estar permanentment anticipant-te per donar al consumidor no només allò que vol avui, que ja arribes tard, sinó allò que voldrà.

I què demanarà el consumidor?

Als vuitanta, vam veure ja la tendència a Europa i vam començar a diversificar la nostra oferta. No volien ja el pollastre sencer, sinó el producte transformat, per això necessitàvem una indústria que ho fes. Danone, per exemple, va veure fa anys que amb la llet crua tenia poc recorregut, així que la compra al mercat i produeix iogurts, que necessiten una tecnologia que no està a l'abast de qualsevol. El consumidor vol un producte funcional que redueix un vint per cent el colesterol. Aquest és el nord de les empreses d'alimentació. Una altra qüestió que va a més a Espanya és el producte que ja està cuinat, que es fa al microones en cinc minuts. Nosaltres ja el tenim, fem una campanya molt forta per Nadal. El futur de l'alimentació és la carn blanca, productes més elaborats i gairebé cuinats.

Com es fa compatible amb la demanda d'aliments cada vegada més naturals?

Aquest és un dels avantatges de Coren, la traçabilitat de principi a fi dels productes. Si tu ho produeixes tot, si no has de comprar els cereals que mengen els pollastres i saps qui els ha criat. Si al darrere de cadascun hi ha un registre i una persona que respon d'això, pots donar la garantia que coneixes el producte, que és natural.

El creixement amb hormones o els tractaments amb antibiòtics són llegendes urbanes? Com ha canviat el tractament dels animals?

El canvi important comença quan ens vam incorporar a la Comunitat Europea. Ells ja anaven per davant en tots aquests temes i qui legisla avui no és el govern central o els regionals, és Europa. Les hormones de creixement estan prohibides des de fa trenta anys. Ha desaparegut al cent per cent i hi ha penes de presó per a qui ho incompleixi. A més, hi ha l'administració mirant. En cada instal·lació nosaltres tenim més d'una dotzena de tècnics de sanitat i veterinaris que estan controlant tota la cadena. A la planta d'Orense miren els fetges dels pollastres que es maten. El fet que un fetge estigui blanc no vol dir que hagi patit una malaltia que sigui transmissora d'alguna cosa. Evidentment, hi va haver algun procés d'iniciació, algun problema que va poder ser subclínic, que ni el notes. Com les persones, de vegades un agafa un refredat, però com que no arriba a la febre no necessites posar-te antibiòtic. Però si el veterinari veu en el circuit un fetge blanc, el treu immediatament de la línia de producció. No hi ha cap producte al mercat, no només carn, sinó també verdura, que porti antibiòtics. Una cosa diferent és que, en els primers dies o en un període determinat de la seva criança, hagués d'estar, com les persones, amb un tractament determinat perquè no es mori. Però, per llei, vint dies abans de ser sacrificat el tractament ha d'estar retirat. Les carns no porten antibiòtic, encara que l'hagin rebut abans, perquè transcorregut aquest període ja no hi ha residus.

És llavors millor la carn que mengem avui que la de fa trenta anys?

És fruit d'una millora genètica contínua. Per què creixen més? Per què abans necessitaven noranta dies i ara s'ha baixat a seixanta? És fruit de la genètica. Fa que els animals siguin més resistents als canvis de temperatura, més immunes, que no agafin refredats. Aquesta és l'autèntica innovació de la indústria, una permanent millora en la genètica que, per exemple, aconsegueix un color de carn més blanc o més daurat. La genètica ho és tot també en les persones. El meu pare amb cinquanta i escaig anys estava pitjor que jo amb setanta. A l'Àfrica segueixen morint amb quaranta anys i en països desenvolupats ja van arribant als noranta. Abans, era difícil veure una persona de dos metres, hi havia el rei Joan Carles i poc més. Ara sí que les veus pel carrer i això és fruit que hem millorat. No dic que tot, però alguna cosa hi tindrà a veure l'alimentació. Les persones triem el que menjarem cada dia, però als animals els donen els tècnics el que necessiten.

El fet que els animals creixin en llibertat també millora la qualitat del producte?

L'animal, si està lliure, lògicament té menys estrès. Una de les línies que més treballem és la cura de l'estrès. Tant, que mesurem alguna cosa que no es mesura en les persones, que és el cortisol. Al laboratori, hi ha més de trenta persones que fan mostres sistemàtiques, per explotacions. I també, a través de la genètica, intentem que siguin més resistents a l'estrès. Però l'aire lliure ajuda, la llibertat et dóna això. Això què vol dir, que millora la carn? No, però sí que hi ha una petita millora que anem determinant amb els anys, que és que la carn és més blanca, més saludable. És com una persona. Si està estressada, la seva forma de resoldre les situacions és diferent que si no ho està. Això es tradueix en una oxidació més ràpida. Els famosos radicals lliures fan que les condicions ambientals estressin més a l'animal o a les persones i, per això, com millor siguin aquestes condicions d'ambient, temperatura o humitat, millor es trobi l'animal, sigui més resistent i no emmalalteixi.

El futur passa per una exigència cada vegada més gran de les administracions i del consumidor, que reclamen la major protecció mediambiental i productes cada vegada més eficients i sostenibles?

Totes les nostres indústries són totalment sostenibles. Aquí, emissions zero. Ho hem aconseguit gràcies a la tecnologia i a les energies alternatives. Vaquí no en tenim, però quan diuen a Europa que genera metà serà veritat. No obstant això, quan surts de Madrid veus una vaca cada deu quilòmetres, així que penses que molt de mal no podrà fer. A les nostres instal·lacions avícoles, el vint per cent es cria en llibertat i la resta funcionen amb energia solar. A més, tenim una central funcionant amb residus de biomassa i en posarem una altra. Més del setanta per cent del porcí té plaques solars i comptem també amb plantes de biogàs. En vuit mesos, tota l'agricultura integrada estarà tractada internament, fora d'emissions. És un estalvi. És una línia de treball també per a altres cooperatives o productors avícoles. És bo per a tothom, per a les pròximes generacions i per al món.

Com es gestiona una cooperativa, quina és la diferència amb una societat anònima?

Procurem que la diferència es vegi al 31 de desembre. En aquesta data, la societat paga dividends en funció del capital aportat i la cooperativa, que fa les liquidacions de l'any totes iguals, dóna en aquesta data el retorn, que es calcula en funció de la mida. Més del setanta per cent dels que treballem a Coren som fills de cooperativistes o néts. Si necessitem un químic o un biòleg, en igualtat de condicions contractarem als descendents dels fundadors o els cooperativistes. És lògic, és la teva pròpia empresa i si tens un fill que vol treballar aquí, ¿per què se n'ha d'anar a Alemanya si pot tenir la seva vida a Galícia? Això és un principi.

Haurien de proposar-ho a Núñez Feijóo, el president de Galícia, així no hauria d'impulsar després plans de retorn d'emigrats.

Estem d'acord, però això no ho pot arreglar Coren. Coren arregla el que pot i crec que pot servir com a referència o model. Si féssim més organitzacions d'aquest estil, menys gent hauria de sortir a fora ja que ajuden a suportar millor les crisis. Un granger, avui, per lliure, encara que tingui una explotació molt bona o molt gran, amb cinc-centes vaques o pollastres, si no està integrat sota un paraigua com el de Coren o similar li resulta molt difícil aguantar en circumstàncies normals, així que en les crisis desapareix. El pinso li fan fora, ha de pagar el servei tècnic ... Aquí també ha de pagar, però es dilueixen els costos.

Vostès tenen un poder de compra i unes economies d'escala que els faciliten passar aquests moments crítics.

La distribució ens podia donar una miqueta més, només demanem 5 cèntims per quilo més. En qualsevol dels nostres productes, de les carns i les aus, a Europa es paga pràcticament un euro més. Entre un 45 i un 50% més que a Espanya. Són països més madurs, amb més història. Però el negoci no és negoci si no ho és per a les dues parts. Quan en la balança pesa més una que una altra, estàs en inferioritat de condicions. A Espanya, pesen més les distribuïdores. Ens compren cada dia, no vull anar més lluny, però només serien 5 cèntims per quilo més, quan a Europa és molt més.

La crisi ha ajustat els marges? Ha canviat les pautes de consum també? Ha canviat a Coren?

No hi havia finançament i això ho vam patir tots. Sempre dèiem als bancs: som els mateixos de fa cinquanta anys, per què ens retalleu ara? Perquè no tenien diners. Estaven limitats, però Coren és la mateixa produint aliments, no estava ficada en sectors de risc, que eren els que tenien problemes. El vuitanta per cent dels problemes dels bancs no els els va donar l'alimentació. I per això preguntàvem per què ens ficaven en el paquet a tots. Ara ens pregunten per què no necessitem més. Però, a més, el consum nacional d'alimentació, que ara està un sis per cent per sobre de l'any passat, va estar en negatiu. Sorties al carrer i no veies gent, no volies gastar i no sorties. Anaves a Alemanya o a Milà i, en plena crisi, veies camions. Anaves a Madrid i trobaves els de Coren i poc més. Ara, el consum és més gran. Durant la crisi consumies a casa i prenies més pasta o més pizza. En general, l'hàbit és diferent quan anem als restaurants, el vuitanta per cent del que mengem és proteïna, aus, carn o peix. On va estar durant la crisi la fortalesa del nostre negoci? En l'exportació. Ens va funcionar amb el porcí. Vam començar al mercat internacional el 1992. Portugal va ser el nostre primer destí. Pensàvem que era el nostre mercat natural i vam obrir dues delegacions importants, una a Lisboa i una altra al sud. Vam arribar a tenir cent cinquanta persones venent allà i ens va suposar més del quinze per cent de les vendes. Després, vam entrar a l'Argentina venent pernil, més tard a Mèxic i tenim també societat al Brasil. Estem a Anglaterra i al Japó vam entrar-hi fa deu anys. I fa una setmana ens va arribar el certificat per anar a la Xina. Hem exportat a la Xina a través de Hong Kong, però ara ja podem fer-ho de forma directa. En definitiva, sempre vam ser prudents amb les qüestions de finançament. Vam tenir sort o vam apuntar força bé al realitzar les inversions. Si afegim aquest principi de prudència a l'exportació i a la diversificació del producte, tot això va fer que la crisi fos més suportable. Sempre hi ha ajustos de personal o millores de productivitat en mercats o clients. A vegades, quan estàs en època de vaques grasses, penses que l'important és facturar. No: l'important no és facturar, és guanyar, hi ha d'haver benefici. Quan hi ha abundància no ho mires. És un treball laboriós, d'equip, d'ajust de tots aquests paràmetres que són decisius en els moments de crisi.

L'entorn institucional i administratiu és l'adequat per treballar? Les empreses que competeixen directament amb cooperatives com la seva es queixen que estan pitjor tractades que les cooperatives fiscalment: vostès tenen avantatge.

Crec que és un principi d'estabilitat de les empreses que tinguin sempre una bona relació política. Governi qui governi, a la Xunta o a Madrid, sempre estem amb ells. Això no té un color de dretes o esquerres. Pel que fa a la fiscalitat, és veritat que les cooperatives tenim un 10% i les societats han de pagar més, però també hi ha un altre paràmetre que la gent no coneix i és que a les cooperatives se'ls exigeix ??tenir uns fons de reserva obligatoris. Si sumes tot, el 10% d'impost i el 20% del fons obligatori, estem en un 30%, que és el que paguen les empreses. Això que les cooperatives tenen més avantatges no respon a la realitat, perquè cal sumar els dos. Això que són fons i es queden a dins és veritat, sí, però no pots disposar-ne tret que la cooperativa tanqui. Per tant, m'estan limitant la capacitat financera igual: competim en igualtat de condicions. I això pretenem traslladar sempre als cooperativistes i als empleats, que, durant l'any, hem de ser igual que la societat anònima. Perquè si no som igual ens faltarà habilitat comercial, ens faltarà innovació, ens faltaran recursos o tindrem poc R + D. Aquí cal competir en igualtat, perquè, quan compres un pollastre o un iogurt, ho fas per la seva qualitat, pel preu o el gust. Però no mires que sigui de la cooperativa de la zona, compres el que més confiança et dóna. I aquesta és la cura que hem de tenir: tu pots ser social, però cal ser social amb els diners que generes. Pretendre posar sous excessius o fer despeses excessives si no generes benefici no té sentit. Primer, guanya diners i després sigues tot el social que vulguis. Què és el que demanaria jo? Que, com a conjunt, tant cooperatives com societats, com a sector empresarial en conjunt, no ens vindria malament anar guanyant més prestigi i imatge.

Vostè és l'únic que no demana que li baixin els impostos. Amb prestigi en té prou?

Sí, perquè cal ser més o menys realistes i ja saps on pots arribar amb les peticions. El que demanem és aquesta imatge, perquè veus altres països i dius: si el 80% gira al voltant de l'empresa, si no paguem impostos, on hi ha altres recursos? Els governants, siguin els que siguin, el que fan és agafar el despatx i fer un enquadrament, ingressos per aquí, sortides per l'altre costat. No s'arreglen les situacions si no generen més ingressos com a país.

Aquesta entrevista forma part de la sèrie «Els que deixen empremta», un projecte conjunt de Prensa Ibérica i KPMG per donar a conèixer les opinions de destacats empresaris familiars del país i que culminarà amb la publicació d'un llibre.