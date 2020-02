Un estiu al Cap de Creus

Kirk Douglas va passar les últimes setmanes de l'estiu del 1970 a les comarques gironines, perquè va participar en el rodatge al Cap de Creus de la pel·lícula La luz del fin del mundo, inspirada en un relat de Jules Verne. L'actor nord-americà compartia repartiment en aquella producció dirigida per Kevin Billington amb els seus compatriotes Yul Brynner i Samantha Eggart, i amb l'actor espanyol Fernando Rey, entre d'altres. Aquella estada a les comarques gironines li va servir no només per treballar, sinó per conèixer Salvador Dalí, compartir estones amb veïns de Cadaqués, o anar de festa a diferents locals de la Costa Brava.

L'intèrpret desaparegut avui va arribar a Barcelona el 21 d'agost del 1970, acompanyat pel seu fill Peter i de seguida es va traslladar a Cadaqués, on tot l'equip de filmació tenia la base d'operacions. Per al rodatge del film es va haver de construir al Cap de Creus un far que volia ser la rèplica del que Jules Vernes havia situat al Cap d'Hornos, en aquesta història de pirates i venjances amb rerefons romàntic (el far es mantindria en peu fins el 1998, quan va ser enderrocat).

El rodatge va generar força expectació a les comarques gironines, i la premsa de l'època en va poder informar perquè va estar convidada a conviure tot un dia amb l'equip a l'indret on s'estava rodant. És per això que també se'n conserva una filmació del NO-DO, el noticiari espanyol de l'època, en la qual es pot veure comentant alguna escena amb altres actors i també en el moment d'interpretar-la.



A més de Cadaqués, Kirk Douglas va estar en altres localitats gironines, com ara a Llafranc, on va anar a l'Hotel Llafranc i a Chez Tomás, on es va fotografiar amb Joan Manuel Serrat i el Gitano de la Costa.

(aquesta imatge i d'altres de l'estada de l'actor a la Costa Brava es publicaran diumenge en un ampli reportatge al suplement Dominical.)