La Girona màgica de Steiner

Seria difícil imaginar un temps en què, a Catalunya, no pugui desplegar el seu encant». El professor francès. Una vida a examen, publicat l'any 1999 i en el qual evocava algunes de les experiències vitals que més l'havien marcat, com ara viatges (), i també les matèries que més havien captat la seva atenció com a pensador, escriptor, lingüista i conferenciant: des de la globalització a la banalització de la cultura, passant pel multilingüisme, la decadència de la cultura occidental, la relació entre mestre i deixeble, la qüestió jueva, el bé i el mal, el paper de la ciència, la religió i l'ateisme en la societat contemporània....

Nascut a París l'any 1929 en una família de jueus de parla alemanya, George Steiner va ser educat al Liceu francès de Manhattan i més endavant estudiaria a les universitats de Harvard i d'Oxford. Ha fet classes de literatura comparada en universitats britàniques i nord-americanes i ha estat considerat un dels intel·lectuals europeus més lúcids dels segles XX i XXI. En la seva obra, que abasta la crítica literària, l'assaig i la narrativa, Steiner analitza la repercussió que les humanitats, la creació artística i el coneixement científic tenen en la configuració de l'esperit humà.

Errata és un resum de bona part d'aquestes qüestions que més van interessar l'humanista francès al llarg de la seva vida. Girona apareix en aquest llibre, en un peculiar paral·lelisme, just després que Steiner hagi descrit algunes vivències al carrer 47 de Nova York, entre les avingudes cinquena i sisena, al centre de la ciutat: és la zona on es concentren una gran quantitat de comerços de joies i metalls precisos regentats per jueus, en general ortodoxos i conservadors, i per tant fàcilment distingibles pel seu aspecte físic o la seva manera de vestir: «Des de sobris casquets discrets de paisà fins a la llarga gavardina negra, els negres barrets d'ala ampla o les gorres de pell i els tefilim (els filacteris talismànics amb inscripcions rituals) dels hassidim. Alguns homes van ben afaitats, un bon nombre moderadament barbats i els germans hassídics es complauen en unes barbes i rínxols profètics».

No hi cap d'aquests personatges en la descripció que, unes línies després, Steiner fa de la seva estada a Girona: «Quan la pluja travessa la llum de gairell, pot realçar. En uns murs romànics vermell gris teixeix una teranyina de nusos i fils de plata. En tot cas seria difícil imaginar un temps en què Girona, a Catalunya, no pugui desplegar el seu encant. Les riqueses hi són pròdigues: els convents de la Mercè, Sant Domènec, Sant Francesc, l'església de Sant Feliu; les capelles de Sant Jaume i Sant Miquel, per sobre de tot, la Seu, la massissa fortalesa-basílica a Déu. Que acull el sepulcre de la comtessa Ermessenda, anno 1385. Aquest és un dels cims, poc coneguts però absolut, de l'art gòtic, de tots els arts purs i simples. Tallada en alabastre, la cara és la d'una dorment, d'una acollida solemnitat de repòs, darrere les parpelles tancades i la boca respirant de la qual l'escultor va insinuar un somriure incipient. Però 'somriure' potser és una paraula equivocada. És de dintre la pedra esculpida que brilla un secret de llum, de comiat reticent. L'economia de línies, l'anatomia de l'abstracció sensible, fins i tot sensual, no s'han tornat a igualar fins a Brancusi. Si la bellesa absoluta és ja el convidat de la mort, la figura de Guillem Morell n'és la prova». Guillem Morell és l'escultor a qui s'atribueix l'escultura del sepulcre, que data del segle XIV.

Després de la visita a la Catedral, Steiner s'endinsa pel Barri Vell: «Vaig separar-me del nostre grup. Em vaig trobar als carrerons atapeïts i els amagats patis interiors del call medieval, desconcertantment i alhora lògicament a prop del recinte de la catedral (els eclesiàstics medievals oferien protecció intermitent, extorsionadora, als 'seus' jueus). Espesses ombres i la pluja banyaven les baixes arcades i l'empedrat. Un rètol indicava l'estret passatge com el del cèlebre cabalista Issac el Cec. En algun lloc per allà a prop el vident invident havia practicat els seus misteris ocults. Un grapat de deixebles –els cabalistes només acceptaven instruir dos o tres adeptes– havia vingut a aquell barri silenciós. Devien haver sentit, com sentia ara jo, les campanades a vespres de la Seu enmig dels seus arts arcans». El pensador francès afegeix tot seguit un cert punt de misteri al seu relat: «Mirant els gastats esglaons que portaven a un amagatall més recòndit, vaig veure la silueta d'un home molt vell, amb una taca de llum vespral a la seva barba bífida, tornant-me la mirada des d'uns ulls morts. La fantasia i el lloc havien creat un espectre, una reunió i concurrència momentània del temps en la forma. Llavors l'ombra va dissoldre's en ombres més espesses i la foscor va emportar-se el punt de llum».

La trobada amb aquest personatge li permetia a George Steiner trenar una reflexió sobre la manera de ser d'Europa i els europeus, que comparava amb la d'Amèrica i els americans, i que culminava retornant al rostre de l'Ermessenda de la Catedral de Girona: «És, crec, aquest pinzell conformador de la mà del temps, de les tensions de la història, la majoria de vegades tràgica, sentides inconscientment sobre els entorns físics, sobre els perfils dels terrats i el paisatge, fins i tot, en moments enigmàtics, sobre els rius i els vents, el que és més viu a Europa. Sense aquesta presència palpable de la temporalitat humana, no podríem tenir la geografia insondable, aquells turons plens de vinyes, els pobles emmurallats, els cels habitats, els panorames de torres i campanars als rerefons de passions del Renaixement o darrer les finestres de Van Eyck. En canvi, gran part de l'espai americà, i d'aquí la seva seductora liberalitat, és, encara ara, extraterritorial al pensament i el dolor humà. És la atemporalitat en la seva indiferència misericordiosa. El temps europeu, aquest paper de vidre, com si diguéssim, d'història inextingida, està en joc en l'alabastre de Girona, al perfil d'un Brancusi o el crit d'un Bacon, com aquests no ho estan respecte al vol lliure d'un Calder, el seu casual envolament de la mortalitat».

En el paràgraf següent, tornava a usar referents gironins per explicar la diferent concepció del temps als EUA i a Europa: «El 'temps americà' i les inversions americanes en l'immediat, el 'happening' i el seu rebuig juganer de la memòria, ara estan en alça. Les relacions entre temps i mort individual, relacions tant socials com metafòriques, tant biomèdiques com al·legòriques, que han estat el calendari del pensament, l'estètica i les convencions socials clàssiques europees, s'estan alterant. La paciència orgullosa, l'aposta per la perdurabilitat, per la durada, que de maneres diferents però afins inspiraven la tomba de la comtessa i i les acrobàcies a vegades boges de l'especulació ('emmirallament') numerològica, alquímica, gramatològica a l'habitació d'Isaac el Cec, ja no són vigents. De manera encara incalculable, aquest canvi sísmic cap al 'present futur', el temps verbal nord-americà i, probablement, est-asiàtic determinant, transformarà no solament les nostres tecnologies, sinó també les arts i els hàbits de la mateixa consciència. Un Picasso continua orgànicament a prop dels mestres de cases i talladors de Girona. Duchamp i Tinguely, l'object trouvé i l''autodestrucció', no. Isaac el Cec s'hauria dedicat amb fascinació a estudiar Finnegans Wake. El ciberespai és d'un altre món».



