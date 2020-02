Llagosta, «petards» i Dalí

La model, cantant i actriu Amanda Lear, una de les muses de Dalí als anys 60 i 70, publicava dijous al seu compte d'Instagram una imatge que la mostrava, molt jove, al costat de Kirk Douglas. En el text que acompanyava la fotografia explicava que havia estat captada durant un dinar a Cadaqués quan ella només tenia 20 anys. Era, evidentment, un altre testimoni del pas de l'actor per la Costa Brava aquell estiu del 1970.





La publicació d'(d'origen oriental però nacionalitat francesa) va cridar l'atenció de la periodista, que la va trucar perquè li expliqués si tenia més records d'aquella dies. I en tenia. La model, retirada actualment a la Provença (tot i que continua participant en esdeveniments socials), explicava en una entrevista amb el rotatiu que quan va conèixer la mort deli va venir al cap aquella foto: «És extraordinari, la vaig trobar. Era Cadaqués. Jo estava ambtenia la meva habitació a casa seva, vaig passar l'estiu allà».També hi va passar bona part de l'estiu l'equip de rodatge de la pel·lícula La luz del fin del mundo: «Tota aquella petita companyia es va passar tres setmanes filmant a; van filmar escenes de pirates i vaixells a l'aire lliure i, per descomptat, van venir a veure a Dalí, molt intrigats». L'artista, segons la seva musa, també es va mostrar «molt groupie»: «Havia treballat a Hollywood i de seguida que va saber queeren allà, va voler convidar-los a sopar. I es va fer fotos amb ells, i en va penjar a les parets de casa...».era molt jove, quan va conèixer«Tenia 20 o 21 anys. I imagina't trobar-te ambespecialment des que l'havia vist fent dePer a mi és segurament aquesta la pel·lícula que més recordaré d'ell». Sobre la personalitat de l'actor, el defineix com senzill i amable: «Com totes les grans estrelles, va ser molt senzill. Les grans estrelles que he conegut són les persones més senzilles, les millors i més educades». En la conversa d'aquell dinar explica que van parlar del rodatge aprecisament del film sobreh, dirigit perPerò les millors anècdotes que rememora. «Un dia que la gent de la pel·lícula va venir a casa seva a menjar va demanar a la seva cuinera,, que preparés llagosta amb cacau. Com feia sempre per impressionar la gent que passava per allà,va oferir aquesta especialitat catalana que va sorprendre tothom., és surrealista, però òbviament ell no ho havia inventat...».També fa memòria de quan, la qual cosa acabaria molestant: «En veure que jo sortia amb joves de Cadaqués,em va demanar si li podia aconseguir alguna cosa per fumar, 'petards'. En aquell temps n'hi havia molts, al poble, era el període hippie, la pau i l'amor, i a la nit tots els joves de la vila eren a la platja fumant 'petards'. Jo no en consumia –continua relatant la model– però li vaig respondre que sí i li vaig demanar a un jove del poble que me'n donés un parell per a en». Però quanho va saber, es va indignar: «Estava boig d'ira perquèmalgrat el que la gent pugui pensar, i li molestaven les persones que en prenien, ho trobava lamentable».En tot cas, després de riure d'aquella escena, l'antiga musa daliniana precisa en l'entrevista que «en realitat es tracta d'una petita anècdota, això no vol dir que enestigués prenent drogues, en aquell moment tothom fumava un petit 'petard' a la nit...». «No poseu queera la traficant deeh!», acaba demanant, fent broma, a la periodista de Le Parisien.