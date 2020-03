Vint-i-cinc anys triant el millor vi

La gran satisfacció que tinc és que vint-i-cinc anys després, els cellers no només continuen venint, sinó que en venen cada vegada més». El sommelier Agustí Ensesa és el creador i l'ànima de Concurs de Vins, Escumosos i Vermuts de Catalunya, Girovi, que dissabte que ve, dia 14 de març, arriba a la xifra històrica de vint-i-cinc edicions. Per festejar-ho, i també per les necessitats de més espai derivades de la creixent participació, el certamen es trasllada al Mas Marroch, el recinte de celebracions dels germans Roca a Vilablareix, després d'haver-se fet molts anys al Casino de Girona i en alguna edició a l'Hotel Carlemany. «Aquest cop tenim més de 250 mostres de vins de cellers de tot Catalunya, i uns 200 tastadors, i l'espai de què disposàvem se'ns havia quedat petit», apunta.

Girovi va néixer l'any 1986 i des de llavors s'ha consolidat com un dels certàmens vitivinícoles de referència a Catalunya, en bona part per dues característiques que el diferencien: està obert a totes les denominacions d'origen catalanes, i la composició del jurat és mixta, entre professionals i aficionats. «Això és especialment interessant per als cellers –assenyala Agustí Ensesa, col·laborador de Diari de Girona–, perquè hi poden conèixer de primera mà quina és la reacció que tenen els seus potencials compradors».

La mecànica del certamen és molt similar a la dels seus orígens, encara que s'hi han anat introduint modificacions derivades de l'evolució del mercat. Per exemple, ara també s'hi valoren vermuts, i el que inicialment era la categoria dels caves ara és la més genèrica de vins escumosos, perquè aquest àmbit del món del vi s'ha obert arran de discrepàncies de diversos cellers amb els requisits establerts per la Denominació d'Origen. El que no canvia és que Girovi busca els millors vins en cada categoria, encara que les distincions que es concedeixen també són diferents: les Medalles de Catalunya d'Or, Plata i Bronze inicials (Fulles en el cas dels vins gironins) ara són Gran Or, Or i Plata, i a més si en una taula de tast hi ha dos o tres vins que els tastadors entenen que mereixen el màxim guardó, el poden compartir.

Cada cop més mostres

Girovi és un concurs atípic en el sector del vi a Catalunya primer perquè precisament s'hi presenten vins de totes les denominacions catalanes, i el més habitual és que en cada zona productora i elaboradora es facin concursos als quals opten només els cellers d'aquell tros de país. El segon motiu es troba en la composició del jurat: al costat d'experts en vitivinicultura com enòlegs, sommeliers, cellerers, professors i alumnes de l'Escola d'Hostaleria, venedors, restauradors..., també hi ha simples aficionats, persones que no es dediquen professionalment al món del vi però que han fet cursos de tast, o que són reconeguts per l'organització pel seu bon criteri en aquesta missió. Aquesta barreja entre l'opinió de professionals i la de consumidors experts és especialment remarcada pels organitzadors i apreciada pels cellers que es presenten al concurs, que cada any són més. Aquest 2020 es calcula que s'arribarà a les 250 mostres de vins diferents, que valoraran uns 200 tastadors. «Per aquesta banda sí que no podem créixer més perquè l'espai és limitat», assenyala Agustí Ensesa.

El responsable del naixement i del creixent prestigi d'un certamen que ja ha arribat al quart de segle d'existència és també el fundador de l'Escola de Tastavins del Gironès i de Mestres Tastavins i Cellerers de Catalunya, les dues entitats que organitzen Girovi, que compta amb el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, l'Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, l'Associació Catalana de Sommeliers, la Federació d'Associacions d'Hostaleria i l'Agència de transports Corcoy de Girona.

Ensesa recorda que la primera edició de Girovi es va fer l'any 1996 coincidint amb les Fires i Festes de Sant Narcís de Girona, i limitada a vins de les comarques gironines. Però finals d'octubre era una època molt dolenta per als productors de vins blancs i rosats, per la qual cosa l'any següent el certamen es va traslladar al març. I a la següent edició es va decidir obrir-lo a totes les denominacions d'origen de Catalunya. «La sopresa va ser que van venir totes», recorda Ensesa. Des de llavors, el certamen no ha parat de créixer, com ho ha fet el sector del vi. «Ara hi ha molts més cellers que els que hi havia l'any 1997, i tenen un equipament molt millor, i el vi ha guanyat extraordinàriament en qualitat», afegeix l'organitzador de Girovi, que sosté que el que no ha canviat és l'objectiu del certamen: «Promocionar els vins catalans».

A més, el fet de celebrar-lo en aquestes dates ha provocat, segons ell, un altre fenomen que s'ha vist afavorit per les xarxes socials: «Girovi s'està convertint en una autèntica guia digital dels vins de Catalunya, perquè les referències que els tastadors en fan a través de les xarxes permeten als interessats tenir ja informació de vins que acaben de sortir al mercat i que les guies convencionals no incorporaran fins a finals d'any».

Ensesa va muntar Girovi a partir de la seva experiència com a membre del comitè de tast de diferents concursos de vins a França, i l'ha anat polint per millorar-lo i per ampliar-lo. En l'actualitat, el funcionament és molt senzill. Els vins que es presenten al concurs es divideixen en categories (blancs joves, blancs amb fusta, blancs chardonnay, rosats, negres joves, negres amb un màxim de 6 mesos de criança, negres criança, negres reserva, dolços, escumosos, vermuts...). En cada taula es jutja una de les categories (si bé n'hi ha algunes que, com que se'n presenten moltes mostres, tenen diverses taules de tast). Els tastadors de cada taula, després d'haver tastat –a cegues, perquè les ampolles estan tapades i només s'hi pot llegir un número– tots els vins, anoten en una fitxa la puntuació que donen a cadascun, i d'aquesta manera es concedeixen les Medalles de Catalunya per a cada taula de tast. En una fase posterior, l'organització suma la puntuació que s'ha donat en totes les taules als vins de cellers de les comarques gironines, i proclamen les Fulles de Girona en cada categoria, exclusivament pet a vins de la demarcació. Una taula notarial formada per representants institucionals i de l'organització dóna fe de la imparcialitat de tot el procés. I un cop proclamats els guanyadors del concurs, tots els assistents poden tastar els vins que vulguin de la resta de taules, i l'organització ofereix un sopar.