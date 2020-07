Les vides que el virus no esborra

Més de 800 persones han mort a les comarques gironines a causa del coronavirus, i desenes més han perdut la vida durant la crisi sanitària sense haver pogut rebre el comiat que familiars i amics haurien volgut, a causa de les restriccions imposades per la situació d'alarma. En els últims dies s'estan fent més nombroses les cerimònies privades que intenten revertir aquella situació, i també les institucions han decidit dedicar homenatges a les víctimes de la Covid-19: dijous ho va fer la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, aquest dimarts ho farà l'Ajuntament de Girona, amb un acte al parc de les Ribes del Ter, i dijous hi ha previst un gran acte d'estat a Madrid, que s'afegiria al dol de deu dies que el Govern central ja va decretar entre el 27 de maig i el 6 de juny. A més, el Bisbat de Girona ha organitzat per al 25 de juliol a la tarda, a la Catedral, un funeral «pels diocesans que han mort durant la pandèmia de la Covid-19».

Segons la informació elaborada per Laura Teixidor a partir de les dades del Departament de Salut, un total de 819 persones havien mort fins el 9 de juliol a causa del coronavirus a la Regió Sanitària de Girona (que no inclou la Cerdanya). En realitat, hi ha 602 persones que se sap del cert que van ser víctimes de la Covid-19, i en 217 casos se sospita que aquesta va ser la causa de la defunció; però en el recompte s'acostumen a sumar les dues quantitats. Fent-ho així, la comarca amb més víctimes del virus ha estat el Gironès, amb 223, seguida per la Selva (175), la Garrotxa (97), el Baix Empordà (95), el Pla de l'Estany (40), l'Alt Empordà (37) i el Ripollès (15).

Malgrat això, la comarca gironina amb la taxa de mortalitat més elevada per culpa del virus és la Garrotxa, amb 17,18 morts per cada 100.000 habitants en el període comprès entre el 28 de febrer i el 4 de juliol. És una taxa vuit vegades superior a la de l'Alt Empordà, que amb 2,68 morts ha tingut la més baixa. Al Pla de l'Estany és de 12,47, al Gironès d'11,83, a la Selva de 10,39, al Baix Empordà de 7,18 i al Ripollès de 6,02.

El coronavirus ha afectat més les dones (424 mortes a la Regió Sanitària de Girona entre el 25 de febrer i el 10 de juliol) que els homes (395) i la franja d'edat amb més víctimes mortals ha estat la compresa entre els 80 i els 90 anys, seguida de la dels més grans de 90. Malgrat això, les autoritats de Salut alerten que s'ha detectat que els últims casos afecten persones més joves, i en concret s'estan produint nombrosos contagis en la franja d'entre 20 i 29 anys.

Els familiars i amics dels difunts per coronavirus s'han trobat amb el dolor afegit que no els han pogut acomiadar com haurien volgut per culpa de les restriccions imposades per l'estat d'alarma. Les cerimònies van ser simplificades al màxim i s'hi va limitar l'assistència de manera radical, com una mesura més per lluitar contra la pandèmia. Aquesta situació ha afectat no només els familiars i amics de les persones que han mort per la Covid-19, sinó també els de les desenes de dones i homes que des de l'inici de la crisi sanitària han perdut la vida a les comarques gironines per altres motius.

Les cerimònies i celebracions privades per mirar de fer aquell comiat han anat creixent des del final de l'estat d'alarma i s'han multiplicat en els últims dies. Diari de Girona publicava dimarts que des del 26 de juny s'havien celebrat una dotzena de cerimònies de record en esglésies catòliques de la ciutat de Girona, una tendència que s'havia detectat en altres parròquies de la diòcesi, però sense que el Bisbat en tingui dades concretes. «N'anem fent, però la gent també està una mica a l'expectativa de com evolucionarà tot, n'hi ha que amb la incertesa ho deixen per al setembre», explicava el mossèn Jordi Reixach, de les parròquies de Sant Pau i Sant Josep, que llavors tenia tres cerimònies previstes per oficiar els següents tres dies.

El parc de les Ribes del Ter i el pavelló de Fontajau, dijous passat; en aquesta zona es farà aquest dimarts l'homenatge als morts pel coronavirus que prepara l'ajuntament de Girona; s'hi plantarà un arbre i s'hi posarà una placa commemorativa. | Aniol Resclosa

En aquesta línia, diferents institucions han organitzat actes d'homenatge i comiat a les persones que han perdut la vida durant la crisi sanitària. El Govern de la Generalitat ho va fer dijous a Barcelona, i el central ha convocat per dijous que ve un acte d'estat a Madrid. A la ciutat de Girona, l'homenatge serà aquest dimarts, dia 14 de juliol, al parc de les Ribes del Ter, en un acte que, segons l'Ajuntament, «serà, també, un agraïment als diversos col·lectius de treballadors essencials que es van mantenir actius durant el confinament». La celebració, a la qual han estat convidades totes les famílies de la ciutat que han perdut algun membre per la Covid-19 i a la qual assistiran Quim Torra i Marta Madrenas, seguirà el següent guió, segons la informació municipal: «Començarà amb el repic de totes les campanes de la ciutat, que donarà pas als parlaments en record a les víctimes de la pandèmia. Un cop acabats, tots els assistents podran fer una ofrena floral a l'arbre que s'ha plantat en honor a les víctimes. Durant l'acte, els infants del Cor Preludi de Girona interpretaran diverses peces musicals».

Diari de Girona s'ha afegit a aquest record amb l'espai «Memòries de la Covid-19» a l'edició digital, en el qual es ressenya la vida de persones que han mort durant el confinament, fossin o no víctimes del virus, sense haver pogut tenir el comiat ni l'acompanyament que els seus familiars i amics haurien volgut. L'espai a l'edició digital del diari continua obert, i s'hi pot trobar la informació per participar-hi.