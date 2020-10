Les set cites imprescindibles de l'InCadaqués

Fins a 25 exposicions amb obres de 35 autors, procedents de quinze països diferents, es poden visitar entre el 15 i el 25 d'octubre en una vintena d'espais de Cadaqués en la quarta edició del festival de fotografia InCadaqués, que reuneix l'obra de destacats autors contemporanis i recupera els treballs de creadors històrics, entre els quals aquest any hi ha un homenatge a Joan Vehí, fuster, amic i fotògraf de Dalí, traspassat el maig passat, i la primera exposició individual de Mey Rahola (1897-1959), amb vincles familiars a Cadaqués i que crearia a la localitat part de la seva obra. A més, el dia 15 arrenca l'anomenat Opening Weekend, que oferirà fins diumenge, dia 18, un ampli programa d'activitats paral·leles relacionades amb la fotografia, entre les quals hi ha tallers, projeccions i passejades fotogràfiques. Un altre tret d'identitat d'aquest certamen (la programació completa del qual es pot consultar a www.incadaques.com) és que totes les peces que s'hi exposen (en espais com diverses galeries d'art, establiments de restauració, el Casino, l'església, el museu o fins i tot alguns carrers) estan a la venda.

Els mateixos responsables d'InCadaqués han elaborat una selecció de set exposicions que consideren imprescindibles, que detallem a continuació, amb les seves explicacions sobre allò que mostren:

Pigments, Japanese paper and gold leaf. Albarrán Cabrera

1.– Albarrán Cabrera, el pas de el temps i la memòria: El duo artístic Albarrán Cabrera (Barcelona, 1969), amb més de 20 anys de carrera, dissenyen un univers fotogràfic poètic on emoció i bellesa es donen la mà. Especialistes en tècniques d'impressió alternatives, recorren a antics processos analògics i inventen nous processos. A InCadaqués exposaran una sèrie que mostra aquests nous recursos, amb una reflexió sobre la identitat, el pas de el temps i la memòria en imatges que barregen la realitat i la il·lusió.

Una imatge de l'exposició This land was made for you and me. Lesia Maruschak.

2.­– Lesia Maruschak s'estrena a Europa: Lesia Maruschak (Saskatchewan, Canadà, 1961) treballa amb fotografia, text, vídeo i so. La fotografia és un mitjà que li permet parlar de processos històrics contemporanis, personals i col·lectius. Les seves peces són obres d'art acuradament impreses, pigmentades, tenyides i acabades a mà. Al festival exposa This land was made for you and me, una mostra formada per set instal·lacions, un paisatge sonor i una pel·lícula que es presenta per primera vegada a Europa.

Escala d'es Baluard, Cadaqués, 1933-1936. Mey Rahola

3.– La primera exposició individual de Mey Rahola: En col·laboració amb Photographic Social Vision, fundació assessora de l'Arxiu Mey Rahola, InCadaqués acollirà la primera exposició individual de Mey Rahola (Lleó, 1897- Vaucresson, 1959). Nascuda a Lleó i crescuda a Madrid, entre 1934 i 1936 es va establir a Barcelona, on es va convertir en la primera dona espanyola a donar-se a conèixer en l'àmbit de la fotografia artística a través d'exposicions, premis i publicacions. A l'exili, a França, es va professionalitzar com a fotògrafa durant la Segona Guerra Mundial i després va continuar fent fotos durant les seves estades a Cadaqués, lloc d'origen del seu pare, i als Alps.

Dalí-Cosmonaut. Joan Vehí

4.– Homenatge a Joan Vehí: InCadaqués ret homenatge a Joan Vehí (Cadaqués, 1929-2020), fuster, amic i fotògraf de Dalí, que va morir el maig passat. Vehí va donar forma als mobles que Dalí ideava i que encara avui es poden veure a Portlligat. Gràcies a l'amistat que van mantenir durant més 35 anys, va poder captar milers d'imatges. de l'artista. Ara, el Museu de Cadaqués acull una gran exposició sobre l'obra de Joan Vehí i sobre els retrats més íntims de Dalí.

Imatge de la sèrie L'ull de l'amor. René Groebli

5.– La lluna de mel de René Groebli: El fotògraf suís René Groebli (Zuric, 1927), mestre del blanc i negre que barreja avantguarda amb una estètica més clàssica, presentarà L'ull de l'amor, una sèrie íntima i personal realitzada durant la seva lluna de mel, el 1953. Mentre s'allotjava amb la seva dona en un hotel a Montparnasse, París, Groebli va retratar l'escena amb una mirada poètica, onírica i sensual: el llit desfet, un vestit penjat, una ampolla de vi oberta, un reflex al mirall, o el cos de la seva dona.

Una obra de Martina Matencio, @lalovenenoso.

6.– La primera exposició de @lalovenenoso: Des de la seva primera edició, el festival convoca dues residències artístiques en les quals convida dos fotògrafs a passar 15 dies a Cadaqués per desenvolupar-hi una sèrie fotogràfica que serà exposada durant el certamen. Aquest any els dos residents són Maxime Fardeau (París, 1988) i Martina Matencio (Barcelona, 1989), aquesta darrera una jove fotògrafa amb un univers propi inspirat en la llum i les formes de el cos nu. Amb milers de seguidors a Instagram (@lalovenenoso), la seva exposició a InCadaqués serà la primera de l'artista.

Una fotografia de la mostra Somewhere. Stéphane Mahé

7.– Stéphane Mahé evoca Edward Hopper: Stéphane Mahé presenta la seva sèrie Somewhere, el seu treball fotogràfic més íntim i pictòric que revela un viatge en el temps i en l'espai. Fa més de quinze anys que el fotògraf investiga el poderós univers oníric i cinematogràfic de la fotografia. El resultat són obres en les quals la línia entre foto i pintura es difumina i amb escenes que evoquen quadres d'Edward Hopper.