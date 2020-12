Quan Sean Connery jugava al golf a la Costa Brava

«Imagina't que tens disset anys i que per la porta de casa teva, a s'Agaró, hi entra James Bond!». Júlia Ensesa encara recorda amb emoció la nit que, efectivament, James Bond, en realitat l'actor escocès Sean Connery, va entrar a casa seva, a s'Agaró, convidat a sopar pels seus pares. I lamenta que la fotografia que li va dedicar, que durant anys va mostrar i conservar com un tresor, s'acabés perdent. «Es va quedar a casa dels pares i lamentablement no sé que se'n va acabar fent», explicava aquesta mateixa setmana, només uns dies després que la mort de Connery li hagués revifat el record d'aquella nit i l'hagués portat a compartir-lo amb les seves germanes Virgínia i Carina, que també van ser presents en aquell sopar. «El meu germà Josep, no; ell era petit i encara sopava a la cuina i no al menjador amb els grans», afegeix.

Els quatre germans Ensesa són actualment els propietaris de l'Hostal La Gavina de s'Agaró, l'hotel de luxe on Sean Connery es va allotjar el mes de novembre del 1968, quan va venir a la Costa Brava per participar en un torneig de golf a Santa Cristina d'Aro. En aquells moments eren els seus pares, Josep Ensesa Montsalvatge i Carmona Viñas Trueta, els amos de l'establiment, i van convidar l'actor escocès a sopar a casa seva una de les nits que va ser aquí. Va ser aquella nit de la qual Júlia Ensesa en recorda diversos moments, com ara l'entrada de James Bond (Sean Connery era molt popular llavors per aquest personatge) a casa seva: «Quan el vaig veure vaig quedar al·lucinada, i recordo que em va impactar sobretot la seva alçada. El meu pare era una persona molt alta i molt forta, però la presència de Sean Connery impressionava». També la va impactar el seu caràcter afable: «Ens va explicar moltes coses de la seva vida, es va mostrar com una persona molt amable i assequible, molt oberta».

Sean Connery saluda Josep Ensesa Gubert a l'aeroport, en una fotografia que l'actor li va dedicar en castellà (a baix a la dreta). Hostal La Gavina

Tocant la fusta de la biblioteca

La conversa entre Sean Connery, el matrimoni Ensesa-Viñas i les seves tres filles va ser en anglès, un idioma que les noies dominaven des de petites: «Els meus pares eren unes persones molt obertes i molt formades, que parlaven cinc idiomes, i els estius ens enviaven a Anglaterra perquè aprenguéssim l'anglès». Això li va servir per seguir una conversa en al qual Connery va repassar alguns moments de la seva biografia: «Els pares tenien al pis de dalt una biblioteca molt bonica, amb unes portes espectaculars de fusta de roure, i quan li van ensenyar a Sean Connery, va quedar encantat, i tocava i retocava aquella fusta. I va ser llavors quan li va explicar a la mare que havia treballat d'ebenista». Efectivament, Sean Connery va desenvolupar aquesta feina en una funerària; va ser una de les múltiples ocupacions d'una persona que abans de dedicar-se a la interpretació va ser repartidor de llet, model artístic, militar, conductor de camió, peó de granja... «Recordo que ens va explicar que havia fet moltes feines i que el que finalment el va portar a fer d'actor va ser haver guanyat un concurs de bellesa», apuntava Júlia Ensesa.

De fet, es tractava d'una competició de culturisme un dels participants en la qual li va suggerir que provés fortuna e el teatre. Ho va fer, a principis de la dècada de 1950, i va començar una carrera artística que el portaria a finals de la mateixa dècada al cinema i li donaria la popularitat a partir del 1962, quan va interpretar per primera vegada el personatge de James Bond a la pel·lícula Agent 007 contra el Dr. No. En els anys següents, interpretaria el mateix agent secret britànic en els films Des de Rússia amb amor (1963), Goldfinger (1964), Operació Tro (1965) i Només es viu dues vegades (1967), que combinaria amb treballs en pel·lícules com Marnie (1964) i La colina (1965). Cansat del personatge de 007, només el tornaria a interpretar el 1971 a Diamants per a l'eternitat, i el 1983 a Mai diguis mai més. Però en canvi bastiria una carrera llarga i prolífica, amb títols emblemàtics com Assassinat a l'Orient Exprés (1974), L'home que volia ser rei (1975), Robin i Marian (1976), Un pont massa llunyà (1977), El nom de la rosa (1986), Els intocables d'Elliot Ness (1987, que li va valdre el seu únic Oscar, al millor actor secundari), Indiana Jones i l'última croada (1989), La caça de l'Octubre Roig (1990), La roca (1996), A la recerca d'en Forrester (2000), etc.

Sean Connery jugant al golf a Santa Cristina d'Aro, el novembre del 1968. Hostal La Gavina

En paral·lel a la seva carrera artística, Sean Connery es va dedicar a altres activitats que li agradaven, entre les quals de manera especial el golf (també era un gran aficionar al futbol i hi havia jugat de jove, però ho va deixar). I va ser precisament participar en un torneig de golf a Santa Cristina d'Aro, en el qual també jugaven altres intèrprets britànics, a més de periodistes i golfistes professionals, va ser el que va portar l'actor a s'Agaró aquell any 1968, primer a l'Hostal La Gavina i després a casa de la família Ensesa-Viñas (uns anys més tard, el 1980, Sean Connery intervindria en un altre torneig de golf a Catalunya, al Prat de Llobregat, acompanyat entre d'altres pel també actor Telly Savalas i pel golfista Seve Ballesteros).

Una de les nits que Sean Connery va ser a s'Agaró, l'Hostal La Gavina li va dedicar un sopar de gala, al qual també hi va assistir Josep Ensesa Gubert, pare de Josep Ensesa Montsalvatge i impulsor tant de la urbanització de s'Agaró com de l'hotel de luxe. L'establiment conserva imatges d'aquell àpat, celebrat en una de les seves sales més nobles, i també té una fotografia que mostra Josep Ensesa Gubert i Sean Connery a l'aeroport, i que l'actor li va dedicar – «muchas gracias», hi escriu– en castellà.

El sopar de gala que La Gavina va dedicar a Sean Connery. Hostal La Gavina

Una altra de les nits (cap dels testimonis recorden quants dies va durar l'estada de Connery a la Costa Brava) va anar a sopar a casa de la família Ensesa-Viñas: «El recordo perfectament, prenent primer l'aperitiu, després sopant amb els meus pares i les meves germanes... Estic convençuda que no hi havia ningú més», comenta Júlia Ensesa. «Era encantador», afegia per referir-se a Sean Connery, un personatge que la va marcar molt: «Per la Gavina hi han pasat molta gent, persones molt importants, però trobar-te amb James Bond quan tens disset anys...».

Sean Connery amb Carmona Viñas Trueta, mare de Júlia Ensesa, a La Gavina; al seu darrere hi ha Josep Ensesa Montsalvatge. Hostal La Gavina

De fet, en els últims dies han estat diverses les persones que els coneixen que els han trucat per comentar aquella estada de Connery a La Gavina, i que els envien informacions publicades sobre l'actor. «Amb les germanes i el germà també n'hem parlat molt, per veure si recordàvem alguna cosa més. Però no. Només que era una persona amb molt carisma, molt agradable i d'un tracte excepcional».

La visita, a la premsa

La presència de Sean Connery a la Costa Brava va ser recollida a la premsa de l'època, però de manera més aviat discreta. Los Sitios de Girona en va informar per primer cop el 12 de novembre, l'endemà de l'arribada de l'actor: «El actor que dio figura al agente secreto '007', Sean Connery, ha llegado ayer mañana a S'Agaró para tomar parte en un torneo de golf que se desarrollará en Santa Cristina de Aro. Connery, que ganó la fama con el papel de 'James Bond' que ahora se niega a volver a incorporar, es acompañado en este viaje por los también actores Michael Medwin y Bruce Forsyth, el director musical de la BBC, Leslie Wowles, y los campeones de golf Max Faulnker, Brian Barnes y John Garner. Les acompañan, entre otras, las periodistas Anne Lambton y Lady Elizabeth Ramsey, todos los cuales se alojan en el 'Hostal de la Gavina'». L'endemà, el mateix Los Sitios publicava una fotografia de Connery conversant amb una altra persona acompanyada per un breu text en el qual entre d'altres cose s'hi apuntava que l'actor «se encuentra en s'Agaró disfrutando de unas breves vacaciones».

Connery posant al club de golf de Santa Cristina d'Aro on va jugar. Ajuntament de Girona/CRDI/Narcís Sans Prats

També La Vanguardia va publicar notícies breus sobre l'estada de Connery a la Costa Brava, encara que aquest diari havia recollit unes paraules que l'actor havia pronunciat a principis de mes a Roma, on estava participant en la presentació de la pel·lícula Shalako, que havia rodat a Londres o Almeria amb Brigitte Bardot: «'Me tomaré un mes de vacaciones en España, asi podré pensar en la preparación de mis próximas películas', declaró en el curso de una conferencia de prensa celebrada en Roma el popular 'James Bond' de la pantalla, Sean Connery. El intérprete de 'Agente 007' saldrá én las últimas horas de hoy para un lugar de España que no quiso revelar, a fin de 'garantizar la tranquilidad'».

L'actor iniciant el seu recorregut en un dels forats del camp. Ajuntament de Girona/CRDI/Narcís Sans Prats

La informació més àmplia de la visita de l'actor escocès la va proporcionar el setmanari Miss, que en el número del 22 de novembre del 1968 li va dedicar un reportatge de dues pàgines amb el títol «El Agente 007 visita la Costa Brava en misión deportiva». El text explicava alguns detalls de l'estada de l'intèrpret a s'Agaró i a Santa Cistina, i reproduïa diverses imatges tant de la seva participació en el torneig de golf com del sopar de gala a La Gavina.