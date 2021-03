La nova anyada (2019) del vi Chivite Las Fincas Rosado Fermentado en Barrica, nascut del talent de Julián Chivite i Juan Mari Arzak, és un dels millors vins gastronòmics rosats del món. L'any passat fou inclòs en l'exclusiu club del Global Rosé Master, el prestigiós concurs britànic que selecciona a cegues els millors vins rosats, i entre ells hi va ocupar el lloc número vuit. És l'únic vi rosat espanyol a la llista de guardonats, al costat de vuit vins francesos (cinc de la Provença i tres del Lleguadoc-Rosselló), un d'Itàlia i un de Nova Zelanda. Aquest concurs no té en compte la procedència dels vins tastats i permet que referències de tot el món siguin jutjades pel seu estil i preu. És un vi d'un color rosa salmó, molt clar, a l'estil dels vins rosats d'ara. Atractiva aroma que recorda la fruita blanca madura com el préssec, els cítrics i les flors blanques. Notes terciàries de torrats i espècies. En boca és gras, vellutat i molt saborós, amb una bona acidesa, gran persistència i darreregust extraordinari. L'enòleg César Muñoz el defineix com un vi que «pel seu cos, frescor i complexitat aromàtica es pot situar a l´altura dels grans rosats provençals. Elegant, amb cos, fluid i fresc alhora, amb llarg recorregut». Està elaborat amb raïms de Finca Legardeta, un terreny de singulars característiques situat a Tierra Estella a 45 kilòmetres de Pamplona. Allà se seleccionen els raïms de les millors parcel·les, en el seu punt òptim de maduració. Un cop al celler es procedeix a un lleuger premsat i una curta maceració. Se n'han elaborat només 2.300 ampolles de 0,75 cl. i 183 Magnums de 150 cl., totes numerades. Recomanat per a plats provençals, amanides i xarcuteria selecta. Deliciós ben fresc com a aperitiu i per tastar entre hores.

El celler elaborador: Chivite, amb central a Cintruénigo (Navarra) és un celler líder en l'elaboració de vins rosats, i des dels anys 80 ha sabut avançar-se a les expectatives del mercat. El vi Las Fincas s'ha acollit a la Indicació Geogràfica Protegida 3 Riberas, per la seva proximitat als tres rius que travessen la zona de producció, l'Arga, l'Ega i l'Aragón. Pertany al grup Perelada-Chivite.