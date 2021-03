La unitat italiana és en la pasta

Al cinema, més exactament en la comèdia italiana sorgida amb el boom de la dopoguerra (postguerra), hi ha una escena superlativa sobre el menjar que dirigeix ??Steno. Alberto Sordi és Nando Mericoni, un jove sense ofici ni benefici que somia i mitifica als Estats Units i mira de comportar-se com un americà complet, utilitzant un anglès macarrònic. I mai millor dit. Després d'un incident amb el sereno arriba a casa tard a la nit i troba la taula parada amb el sopar. Veu la font d'espaguetis i s'indigna: «¿Maccaroni?». Els americans no mengen macarrons, ni beuen vi negre. Beuen llet i per això guanyen els apatxes. Els macarrons són cucs. Nando, que indigna el seu pare per comportar-se com un retardat, cosa que en realitat resulta d'allò més evident i comprensible, gira els seus ulls cap a una torrada que enllarda de iogurt, melmelada i mostassa, sobre la qual aboca, a més, llet. Això és el que mengen els americans, pensa. Però a la primera mossegada, l'«americà» de Roma sent fàstic, no podria ser d'altra manera, i ho escup. Immediatament torna al bol d'espagueti, beu un glop de la pròpia ampolla de vi, i pronuncia les paraules màgiques, «et mataré», mentre engoleix la pasta. Entre un mos i un altre, es desprèn dels ingredients de la torrada: això l'hi donem al gat, la llet; això al ratolí, el iogurt, i amb això matem a les bestioles, la mostassa. És l'extraordinària metàfora d'Albertone sobre l'interès italià pel menjar propi, una d'aquestes seqüències de l'art que cobren vida independentment de la pel·lícula a la qual pertany. És un moment sublim, hilarant i corrosiu que conclou amb la intempestiva trucada telefònica a una xicota que serveix com a cambrera a la casa d'un diputat de la República. Si no han vist la pel·lícula, el seu interès no ha decaigut amb els anys, els convido a veure-la i a passar una estona divertida. Sordi porta una gorra de beisbol perquè el seu ídol és Joe DiMaggio, una samarreta llarga, pantalons texans de color fosc i una canellera de cuir tatxonada. Aquest relat cinematogràfic del menjar el va encastellar com l'actor especialment estimat per un poble que sap valorar els trets de caràcter interpretatius adorables i alhora irritants que encarnen l'esperit italià.

El mestre de periodistes Indro Montanelli, al seu llibre de perfils, Gente qualunque, explica la trobada que va mantenir amb Sordi a París, i com Albertone, entestat a fer una pel·lícula francesa però no tan segur de poder suportar durant mesos la grisor del cel, refusava menjar fora de l'hostal italià de Peppo on puntualment li servien el seu plat predilecte de tallarines a la romana. Hi ha poques coses més italianes que aquest home; fins i tot quan, en la pel·lícula de Steno, Nando Mericoni s'enfila pel Coliseu i amenaça amb saltar al buit a no ser que algú li pagui un passatge a Nova York, res enfosqueix el racó de la seva personalitat infranquejablement italià.

Si hi ha un menjar nacional capaç de perfilar a un poble en la seva essència aquest és el d'Itàlia, que des de la joventut de la pròpia nació unificada sempre va estar, a més, marcat pel condicionant polític. És coneguda l'aversió de Mussolini i del feixisme per la pasta, que per a ell resultava una càrrega onerosa en l'alimentació d'una nació dinàmica. Per dir-ho d'una altra manera, el Duce estimava l'all i considerava la cuina una enutjosa pèrdua de temps.

Els tortellini, precisament, van protagonitzar un dels episodis més tempestuosos de la política italiana després que Massimo d'Alema, exsecretari als noranta del Partit Democràtic, s'atrevís a referir-s'hi en un to despectiu, o si més no prou despectiu perquè mitja Emília se li tirés a sobre impedint-guanyar les eleccions en una regió considerada, més que cap altra, bandera de el moviment partisà, bastió de l'esquerra i de la lluita revolucionària. Al febrer de 1998, clausurant un congrés a Florència de Demòcrates d'Esquerra i abans de ser elegit president de el Consell de Ministres, va dir que no trobaria a faltar als esforçats militants que repartien propaganda, enganxaven cartells i cuinaven tortellini. Aquestes qualitats, segons el primmirat D'Alema, no eren suficients per retre-li a Itàlia el servei que requeria, i guiar-la pel camí adequat. Ell tampoc va tenir el que es diu molt de temps per redreçar el país. El seu Govern va durar tot just dos anys, menys del que s'esperava, i d'això en van tenir part de culpa els maleïts tortellini, ja que Emília-Romanya va decidir des d'aquell mateix dia retirar-li el suport. A les bases partisanes D'Alema no els queia especialment bé, i després de menysprear els tortellini l'antipatia va ser més gran. Li van tornar totalment l'esquena, el que significava una minva de vots considerable, tenint en compte el poder del sufragi al centre d'Itàlia. Fins i tot l'exalcalde comunista de Bolonya, Guido Fanti, va haver d'erigir-entre el poble ofès per respondre al polític romà com s'ha de fer: «Si no haguéssim cuinat tortellini no series on ets».

Ennio Flaiano, escriptor, periodista i col·laborador en els guions d'algunes de les millors pel·lícules italianes del segle passat, amic de Steno i Sordi, deia dels seus compatriotes que més que un poble són una col·lecció de pobles; però que, a l'hora del menjar, asseguts davant d'un plat d'espaguetis, tots els habitants de la península es reconeixen italians, com els d'Anglaterra es reconeixen anglesos a l'hora del te.

Per a Flaiano, gran visió de la jugada, ni el servei militar, ni el sufragi universal, per no parlar dels deures fiscals, tenen tant poder unificador. La unitat d'Itàlia amb la qual van somiar els pares del Risorgimento es diu pasta. Puntualitzava: «No ha exigit vessament de sang, sinó de tomàquet».