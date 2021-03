Vives Ambrós Rosat Brut Reserva

Medalla de Plata al XXV Concurs de Vins i Espumosos de Catalunya, Girovi 2020. És un cava rosat clàssic d'un bonic color rosa pàl·lid molt atractiu. Aromes primàries molt afruitades amb notes florals i records de fruites vermelles madures. Predominen les notes de maduixa madura. En boca és un cava que sedueix per la seva frescor, bombolles molt ben integrades i notes afruitades molt elegants. Elaborat amb les varietats Garnatxa, que li aporta un toc saborós, Monastrell, cos i estructura, i amb un 20% de Pinot Noir, que li confereix elegància i seducció. Es recomana tastar-lo una mica fresc, entre 6 i 7 graus. Aconsellat per a plats de xarcuteria, amanida de salmó fumat lleuger i sol com a aperitiu. Bona companyia amb llagostins bullits amb salsa rosa. Etiqueta molt elegant en blanc i rosat que harmonitza amb el color del cava. A la contraetiqueta hi destaca la data de «dégorgement».

El celler elaborador: Caves Vives Ambrós està situat a Montferri, a la província de Tarragona, i està emparat per la Denominació d'Origen Cava. El cognom Vives Ambrós està molt arrelat a la comarca del Alt Camp, terres privilegiades per al cultiu de la vinya. La família Vives de «Ca l'Ambrós» remunta els seus orígens a cinc segles endarrere. Lluís Vives, viticultor, home molt emprenedor, va posar els fonaments de la casa. La propietat consta de 24 hectàrees de vinya ecològica. Enric Vives decidí, després d'estudiar enologia, elaborar els seus propis vins i caves. Els vins estan emparats per la Denominació d'Origen Tarragona. Participa habitualment al concurs Girovi, on aconseguix guardons cada any per la seva bona qualitat. També ha estat guardonat al Concurs Mundial de Brussel·les, al Catavinum World Wine Competition, al Concurs Vinari i al Concurs de Vins de Tarragona.