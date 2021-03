Flor de Xarel·lo

Aquest vi completa la col·lecció enològica dels vins monovarietals de Propietat d'Espiells , format actualment per Vinya Escarlata (Merlot), Casa Vella (Cabernet Sauvignon) i Miranda d'Espiells (Chardonnay). La màxima expressió de cada varietat, cada anyada i cada terreny. «El raïm xarel·lo és una varietat tradicional penedesenca que permet elaborar des de grans vins base per a cava fins a una varietat de vins tranquils, fermentats en fusta, en àmfora, amb batonnage, en inoxidable o com en aquest cas, una elaboració en verge», afirma Toni Cantos, l'enòleg de Propietat d'Espiells. Posseeix unes característiques organolèptiques molt singulars i expressives. El Flor d'Espiells presenta un color groc daurat, amb unes aromes primàries procedents de la varietat, amb notes de fruita blanca madura. En boca és intens i refrescant. Bona estructura i equilibri, que el fan saborós i elegant. Acidesa pròpia de la varietat, que li aporta un llarg i atractiu darreregust. Elaborat al 100 % amb raïms ecològics de la varietat xarel·lo amb un premsat suau per obtenir most flor. Un gran vi blanc que fa callar els que equivocadament i amb una mica de sornegueria diuen «per a mi, el millor vi blanc és un negre». Recomanat per a pastes, arrossos, peix de roca i carns blanques salsades. Excel·lent maridatge amb rèmol al forn.

El celler elaborador: Propietat d'Espiells, situat al cor del Penedès, dins de la Denominació d'Origen del mateix nom, és el celler de vins tranquils de Juvé & Camps, centrat en «l'ecologia, la sostenibilitat i el respecte pel territori, per elaborar vins fidels a l'herència de la família de viticultors des de 1796», tal com remarca Meritxell Juvé, quarta generació dels elaboradors. Pertany al grup J&C Prime Brands. Producció limitada. Es pot trobar en botigues especialitzades i a l'e-shop de Juvé & Camps.

Any: 2020

D.O.: Penedès

Raïm: Xarel·lo

Graduació: 12º

Preu aproximat: 11,20 €