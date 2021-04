El cataclisme climàtic, segons Jules Verne

L'any 2019, quan ningú imaginava la pandèmia i ens dedicàvem a celebrar amb nostàlgia els cinquanta anys del moment en què vam trepitjar la Lluna per primera vegada, molts articles tornaven al lloc comú: la sagacitat de Jules Verne, el primer que ens va fer somiar amb la gesta, clavant els detalls reals del viatge de l'Apollo 11. És a dir, la forma del projectil, el nombre de tripulants de la nau (tres), la velocitat de l'enlairament o el lloc del llançament (Florida). Tot i que els encerts no facin de l'escriptor francès un profeta sinó més aviat un autor sensible als coneixements científics del seu temps, capaç de preveure els futuribles amb una ingent documentació.

Pocs saben que 20 anys després d'aquell èxit, un Verne sexagenari i desencantat va donar continuïtat a aquelles dues novel·les, De la Terra a la Lluna i Al voltant de la Lluna, amb una obra avui una mica oblidada però que acaba de ser reeditada per Alba en castellà, Del revés (en francès Sans dessus dessous, literalment «Sense cap ni peus» publicada també en el passat com «El secret de Maston» o «L'eix de la Terra»). I sorpresa, aquest volum puja l'aposta de les prediccions vernianes posant en peu un cataclisme mediambiental: el desglaç dels pols i el canvi climàtic i, el que és encara més inquietant i actual, aquesta transformació té el seu origen en la intervenció humana. Verne estava imaginant el segle XXI.

Publicada el 1889, Del revés recull als ja coneguts membres del Gun Club, els artificiers ara avorrits i sense objectiu que després d'haver intentat portar la humanitat a la Lluna, tenen unes intencions més predatòries. Així, al principi compren per als Estats Units les terres polars, aparentment sense valor, venudes en pública subhasta per 814.000 dòlars, per tal d'explotar els jaciments de carbó que, suposen, hi ha al seu interior. Però com extreure'l a través de les capes de gel?

L'aposta és de categoria. Dispararien un canó immens que segons els càlculs de J. T. Maston, el cervell matemàtic del club, canviaria l'eix de la terra amb el seu retrocés i col·locaria el Pol Nord sota els raigs de sol. En fi, que el que inventa Verne no és altra cosa que un geni del mal «avant la lettre», uns Doctor No de Spectra, contemplats, això sí, amb certa admiració i molt d'humor, com nens manipulant una joguina perillosa ja que als inventors els sembla de perles que el món, sempre segons els seus càlculs, acabi vivint en una eterna primavera -cosa que perceben com a progrés- i no els preocupa en absolut la modificació de les estructures continentals, l'enfonsament de territoris a força de tsunamis, ciclons i altres fenòmens catastròfics de dimensions planetàries, als quals no donen cap importància.

El Jules Verne que escriu Del revés ha deixat enrere els seus grans èxits del passat i encara que és una estrella a tot el món, ara encarant la vellesa, està depressiu. Té problemes de mobilitat perquè un nebot en un atac de bogeria va decidir disparar-li en una cama -mai tornarà a estar en plena forma- i també ha mort recentment el seu estimat editor, Jules Hetzel, que havia fonamentat la seva fama i al seu torn el tenia subjecte amb contractes draconians. La seva literatura acusa el cop. En el passat les novel·les de l'autor estaven marcades per un optimisme a tota prova davant de la ciència, que faria de la Terra un lloc millor, marca de l'època. Ara Verne comença a tenir els seus dubtes.

A Del revés hi apareix la irresponsabilitat dels científics més interessats pels guanys que en les conseqüències negatives que es desprenen de les seves accions. Aquesta idea, com el capitalisme transforma el sentit de la ciència, acabarà tenyint de foscor i pessimisme no només a l'autor sinó també algunes de les seves últimes novel·les, com La sorprenent aventura de la missió Barsac, publicada pòstumament el 1914, i en la qual alguns crítics com Miguel Salabert hi han volgut veure ni més ni menys que una prefiguració del nazisme.

L'edició d'Alba té, a més, un atractiu «bonus track» Recull per primera vegada des de la seva publicació original un annex titulat «Capítulo suplementario por el que pocas personas mostrarán interés» que inclou els càlculs que Verne va sol·licitar a Albert Baudoureau, un enginyer de mines i bon matemàtic, per demostrar la impossibilitat del redreçament del Planeta. El capítol, en realitat, era una resposta a l'astrònom i divulgador científic Camille Flammarion, a qui l'escriptor admirava, encara que aquest al seu torn acusava en públic a Verne de prendre's la ciència a la lleugera i de no documentar prou les seves ficcions.

Més d'un segle més tard, quan ningú se'n recorda de Flammarion, Verne continua aquí per demostrar que en la nostra idea de progrés sempre s'hi han embolicat el millor i el pitjor.