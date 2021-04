E ls músics van pujar a l'escenari per començar el concert. «En Xaxu toca el contrabaix avui?», va observar un del públic. «No té pas manies, sempre hi és allà on facin falta mans», va respondre un altre.

Josep Vicens Juli, conegut popularment com Xaxu, va néixer a l'Escala el gener de 1870 i quan només tenia vuit anys va començar a estudiar música amb Rossend Mercader. Una mica més tard també va rebre lliçons d'Antoni Agramont Quintana, de Castelló d'Empúries i ja biografiat en aquesta mateixa columna el febrer del 2011.

Ben aviat va començar la seva trajectòria professional i va fundar la Cobla de Baix, que feia la competència a la Cobla de Dalt, que dirigia el seu antic mestre Mercader. Segons expliquen els estudiosos Jordi Gallegos i Josep Loredo, la rivalitat era tan gran que al final l'alcalde va haver d'intervenir per posar pau i promoure la seva fusió. El resultat va ser la creació, el 1888, d'una formació amb un nom ben simbòlic: L'Aliança, que va mantenir-se activa fins ben entrat el segle XX, tot i que el 1906 va aparèixer la Principal de L'Escala, de la qual en Xaxu va ser director des del 1910 fins el 1918. A més hi va tocar l'instrument que manqués a la formació a cada moment, des de la tenora al contrabaix, passant pel flautí i el fiscorn.

Josep Vicens va ser un gran dinamitzador musical de la localitat durant aquella època, ja que també va promoure la creació de les formacions corals La Marinera i La Unión Escalense, que actuaven en les gran ocasions. Per exemple, el 1895 van cantar en els actes d'inauguració de l'enllumenat elèctric de l'Escala.

El 1920, en Xaxu va anar a viure a Malgrat de Mar i, des d'allà, va continuar promovent el fet sardanístic. Segons Gallegos, va ajudar a consolidar la Principal de Tordera i la Principal de Calella. Una dècada més tard va tornar a canviar de domicili i es va traslladar a Girona. Allà, el 1932, va fundar la Cobla Xaxu, que l'any següent va ser rebatejada com la Principal de Girona.

Arran del final de la guerra va marxar a l'exili i va residir a França fins al 1941. Des d'aleshores, i fins al moment de la seva mort, l'abril del 1956, va residir a l'Escala, on va deixart¡ un llegat de mig miler de sardanes, entre les quals moltes encara formen part del repertori de les cobles actuals com ara Bona festa i Cant del batre. També va compondre obres corals, peces de música lleugera i, fins i tot, una sarsuela.

Gràcies a l'interès d'una nova generació d'estudiosos com l'historiador Jordi Gallegos, actual president de l'Agrupació sardanista Avi Xaxu, s'ha pogut recuperar la figura d'aquest músic. El 2020 es va commemorar el 150 aniversari del seu naixement amb moltíssimes activitats que van ajudar a posar en valor el seu llegat.