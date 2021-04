L'aposta per la cultura del «Círculo Artístico» de Girona

El 9 de març de 1948, recentment en feia 72 anys, s'inaugurava a Girona, el « Círculo Artístico». L'entitat va ser una gran impulsora de bona part de les activitats culturals desenvolupades a la Girona de la postguerra i va promoure, tanmateix, la col·laboració amb d'altres entitats com la secció cultural del GEiEG, la Biblioteca Pública de Girona, la Unió Excursionista de Catalunya, l'Associació de Música, els Amics de la Sardana, Òmnium Cultural,...

Les dependències del «Círculo Artístico» estaven situades al cèntric carrer d'Albereda de Girona, al damunt de l'ampli local que tenia el GEiEG. A diferència d'aquesta entitat, la seu del «Círculo» era més aviat modesta, amb una entrada, un despatx i una sala multiusos en la qual s'hi celebraven exposicions, conferències,recitals musicals i literaris,... El poc espai que tenia el local es reforçava amb la Sala Municipal d'Exposicions de la Rambla quan l'organització de grans exposicions així ho requeria.

L'any 1954, , però, en fase de crisi econòmica, el «Círculo Artístico» es va traslladar a un nou local situat al carrer de les Ferreries Velles.

En els inicis de l'entitat, i per dotar-la d'una imatge gràfica pròpia, el logotip dels «Estatutos para el Régimen de la Sociedad Cultural Círculo Artístico de la ciudad de Gerona» va ser realitzat pel conegut artista Jesús Portas, i representava una tela blanca damunt el cavallet d'un pintor, com es por comprovar a les imatges superiors.

Tal i com hem dit, la inauguració oficial es va celebrar el 9 de març de 1948 (encara que ja feia uns mesos que el Cercle havia iniciat la seva activitat) amb la tradicional benedicció del local i una conferència titulada « La Pintura, los Artistas, la Crítica y el Público» que va anar a càrrec del crític d'art i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Dr. Alberto del Castillo. Coincidint amb la celebració de la Setmana Santa, el «Círculo Artístico» va presentar la mostra «Exposición de Pintura Contemporánea de la colección Isern Dalmau», el conjunt més important de pintura contemporània mai presentat fins llavors a Girona. La presentació d'aquesta important mostra pictòrica va anar acompanyada d'una conferència sobre els quadres exposats, a càrrec de Tristán de la Rosa.

L'articulista Gerión (pseudònim que emprava mossèn Carles de Bolós), en el seu espai «Ángulo de la ciudad» del diari Los Sitios de Gerona, es referia a aquesta exposició com « una muestra de lo más representativo de las diversas tendencias, escuelas, maneras, géneros y hasta extravagancias en que se desenvuelve la pintura moderna, para que cada cual pueda contrastar y criticar a su guisa, con lo que mejor le sugiera el propio gusto. Por tanto, esta exposición se presta magníficamente a una labor de entrenamiento y estudio, y estamos seguros de que no pocos de nuestros conciudadanos si entraron en ella por curiosear, volverán una y otra vez con ánimo de aprender».

A part de l'exposició, la secció arqueològica del «Círculo Artístico», va organitzar una sortida a les ruïnes d'Empúries. Durant la primera setmana d'abril, la secció músical, digna continuadora de la «Asociación de Música», va presentar l'actuació de l'« Orquesta Filarmónica de Barcelona» amb el famós violinista italià Ferraresi, un important recital de Victoria dels Àngels i un concert de l'«Orquesta Sinfónica de Madrid».

La primera junta del «Círculo Artístico» estava formada per Jesús Portas (secció pintura), Paco Torres Monsó (secció escultura), Francesc Civil (secció música), Miquel Oliva i Prat (arqueologia), Santiago Sobrequés (lletres), i Josep Maria Busquets (decoració). Per als socis, la quota mensual era de cinc pessetes. Els socis podien participar a les diferents mostres que organitzava periòdicament el «Círculo Artístico». L'any 1949, per exemple, van exposar-hi Adroher, Clarer, Dalmau, Caselles, Espinosa, Fornells, Nieto, Orihuel, Perpiñá, Pere Planells, Jesús Portas, Riuró, Vila, Xargay, Casadevall,..

El «Círculo Artístico» organitzava també sortejos mensuals d'una obra d'art entre tots els seus socis. El primer sorteig, que es va fer el març de 1948, va ser d'un quadre del pintor Orihuel i li va correspondre al senyor Gabriel Gómez.

La creació del «Círculo Artístico» va dinamitzar el panorama cultural gironí, organitzant importants mostres de pintura com «Exposición de pintura contemporánea de la colección Isern Dalmau» (març 1948), « Exposición de pintura religiosa antigua» (març 1949), «Exposición de precursores, maestros de la primera mitad del siglo XX», «La joven pintura actual» (abril 1950), «Angel Ferrant, esculturas» (1950), Manolo Millares ( 1953) , «Pintura abstracta de artistas gerundenses» (1954), a més d'exposicions dedicades al centenari del naixement de J. Pons Martí i a l'obra pictòrica de Prudenci Bertrana (maig 1955). A més, pels locals del carrer Albereda hi van desfilar grans especialistes de l'art modern com Àngel Marsà, l'escultor Subirachs, el pintor Emili Alba, el crític Sebastià Gasch,...

L'any 1965 accedeixen a la junta del «Círculo Artístico» les noves generacions catalanistes que revifaran l'activitat de l'entitat i la utilitzaran com a plataforma legal per organitzar actes públics. Es faran festivals de cançó catalana i s'organitzaran conferències de rellevants personatges com Paco Candel, Antoni Badia Margarit, Jordi Solé Tura, Marta Mata, Octavi Fullat,... El 16 d'octubre de 1967, l'Ajuntament gironí va crear un premi literari del qual es va excloure la llengua catalana. Aquest fet va provocar una reacció general i, amb l'aportació econòmica dels ciutadans, el «Círculo Artístico» va promoure els premis Prudenci Bertrana.

Tot i aquests canvis que va experimentar el «Círculo Artístico» des de mitjans dels 60, l'entitat va anar perdent socis i, conseqüentment, van anant disminuint el nombre d'activitats i el seu interès. Aquest declivi va comportar la desaparició del «Círculo» (llavors ja Cercle Artístic de Girona) a principis de la dècada de 1970.