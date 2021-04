És un vi negre emparat per la Denominació d'Origen Qualificada Priorat, que la família Torres elabora al seu celler d'El Lloar, a la província de Tarragona. De color cirera picota amb reflexes granats. Aroma potent, afruitada, amb notes de cireres negres i un fons d'herbes aromàtiques. En boca és estructurat, amb cos, sedós i els tanins ben integrats. La seva acidesa promet una bona conservació i una llarga vida, de tal manera que millorarà ben conservat durant els propers 8 a 10 anys. Elaborat amb raïms de les varietats Carinyena, Garnatxa i Syrah, sotmesos a una maceració de 12 a 14 dies. Fermentació en dipòsits d'acer inoxidable a temperatura controlada a 24 - 25 graus durant 8/ 9 dies. Posterior criança en botes de roure francès durant 24 mesos. Recomanat per plats potents de carns vermelles, xai i carns rostides. Fa un molt bon maridatge, per exemple, amb unes galtes de vedella estofades.

El celler elaborador: La família Torres va apostar l'any 1996 per elaborar vins de qualitat al Priorat. El seu celler en aquesta zona està situat a El Lloar, amb vinyes en aquest mateix municipi i també a Porrera. També elaboren un vi premium anomenat Perpetual, d'extraordinària qualitat. Salmos neix d'una terra bella i amagada, expliquen els responsables del celler, que afegeixen que les vinyes estan plantades en escarpades vessants de pedra llicorella i amb forts canvis de temperatura. Salmos vol ser un homenatge als monjos de la Cartoixa que van plantar les primeres vinyes al Priorat. Un vi, asseguren els elabordors, que manté l'herència del temps i homes savis.

Any: 2017

D.O.: Priorat

Raïm: Carinyena, Garnatxa i Syrah

Graduació: 14,5º

Preu aproximat: 25 €