Ca l'Elsa negre

Extraordinari vi negre reserva elaborat al més pur estil bordelès pel tipus de raïms utilitzats en el seu «cupatge». De color cirera picota de capa alta. Aroma potent, neta i atractiva. Recorda la fruita negra molt madura i la confitura de mores i cireres. En boca és molt saborós, balsàmic, carnós i rodó. Tanins extraordinàriament ben integrats i amorosos que el fan molt fàcil i agradable. Darreregust llarg i seductor. La verema es fa de manera manual, amb caixes de 15 kilos per preservar la integritat del raïm fins a l'entrada al celler d'elaboració, situat al bell mig de la finca. Maceració pre-fermentativa de 24 a 48 hores per obtenir aromes i color. Durant la fermentació alcohòlica es realitzen remuntatges diaris durant 25 dies per a l'extracció de tanins i color. Criança en botes de roure francès durant 24 mesos i repòs a l'ampolla durant un any, que l'afina i el converteix en un autèntic vi de reserva que encara millorarà amb el temps. Està elaborat amb Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Petit Verdot, que li confereix color, estructura i aroma de violetes. Aquest raïm és molt utilitzat per un dels grans cellers francesos, el Château Margaux. Vi recomanat per a carns vermelles salsades, caça i cua de bou al vi negre, com la que ens ofereix el restaurant Pocavergonya de Girona.

El celler elaborador: Eccocivi està situat a Sant Martí Vell, a la comarca del Gironès, dins de l'Espai d'Interès Natural de les Gavarres. Els vins que elaboren són els primers autènticament gironins d'un projecte seriós que va començar a principis dels anys 2000, impulsat per la recentment desapareguda Elsa Peretti, dissenyadora de joies per al grup Tiffany's i mecenes cultural i social, amb la intenció de recuperar una activitat local ancestral i una forma de vida tradicional i respectuosa amb l'entorn. És el primer vi nacional amb certificat Zero CO2. El vi porta el nom de la seva creadora, a qui volem retre homenatge per haver creat un modèlic celler al Gironès.

Any: 2014

Raïm: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Petit Verdot

Graduació: 14,5º

Preu aproximat: 36 €