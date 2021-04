El mes passat es produïa el traspàs, a l'edat de 80 anys, de Juli Pérez Isern, figura emblemàtica dels col·leccionistes figuerencs durant les darreres dècades, i sens dubte durant més de mig segle. Recordem, igualment, la mort unes setmanes abans d'un altre puntal de l'Associació Filatèlica del Casino Menestral, David Pérez Guerra, persona que fins al darrer dia de la seva vida també va treballar desinteressadament en aquest amplíssim camp cultural i de sa esbarjo. Aquestes dues persones, juntament amb el darrer president de l'entitat, Àngel Sánchez Cortina, dedicarien molt bona part del seu temps, com tants altres companys, a l'afició comuna, i amb una generosa dedicació envers la societat en general. Treballarien en un munt d'iniciatives, per a la divulgació no només de les matèries més clàssiques del col·leccionisme, amb la filatèlia en primer lloc, sinó en altres vessants culturals i de sentit històric.

El cas de Juli Pérez s'esdevé clarament especial, en tractar-se d'una persona polifacètica, músic i director de la banda del Casino; durant la seva joventut actor ocasional de cinema, arribant a treballar amb la diva de Hollywood Liz Taylor; dibuixant i dissenyador, amb quantitat de creacions de mata-segells i d'il·lustracions de sobres de primer dia per celebrar les exposicions i les diades del segell de la seva ciutat; delegat de l'Associació a les trobades amb la resta de col·lectius gironins, i investigador de tantes efemèrides i personatges il·lustres de la seva terra.

En aquesta fotografia que reproduïm, se'l pot veure com a directiu just al darrere de Salvador Dalí, en la recepció que aquest va oferir als filatelistes figuerencs, amb motiu del lliurament del carnet número 107, a nom del genial i universal artista.

Amb la desaparició de David Pérez Guerra i de Juli Pérez Isern, a més de la jubilació del president durant dècades, Àngel Sánchez Cortina, els col·leccionistes empordanesos pateixen la crisi generalitzada de manca de relleu generacional, tot i que el nou president, Ferran Baró, i col·laboradors com Rosa Ferrer, estan fent tot el possible per mantenir la flama d'una de les agrupacions en aquest ram més destacades de tot el context català.

D'altra banda, recordar que el senyor Dalí sempre va mostrar la seva bona predisposició a col·laborar-hi, i que amb el reflex d'obres del geni a través de la filatèlia, Figueres i la demarcació gironina han sortit guanyant.