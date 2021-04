Els crits dels dos homes se sentien d'un tros lluny. A més, no paraven de gesticular i assenyalar diversos punts del prat. Mentrestant, el bestiar pasturava aliè aquells discussions. «Mira, fem una cosa, avisem en Sala i que ho arregli!»

Esteve Sala Carrera va néixer a la localitat garrotxina d'Oix el 15 d'abril de 1851. Dels seus anys d'infantesa no se'n té massa informació, però se sap que va estudiar enginyeria agronòmica a Madrid. Es va convertir en agrimensor el 1872, quan tenia 21 anys.

Els que seguien aquella formació eren els predecessors dels moderns topògrafs, ja que s'encarregaven de delimitar les superfícies i marcar els límits entre propietats. La seva funció va ser fonamental durant el segle XIX, quan la modernització de l'administració pública requeria poder utilitzar documentació fiable per a la planificació urbanística o per a la implantació del cadastre.

A part de l'aplicació pràctica, també es podien dedicar a la docència i Esteve Sala Carrera va combinar les dues facetes. El 1878 va incorporar-se al cos docent de l'institut de batxillerat de Lleida. Allà, durant tres cursos, es va fer càrrec de l'assignatura «Agricultura elemental», que aleshores era una matèria obligatòria.

El 1881, quan tenia trenta anys, va aconseguir la plaça de catedràtic d'Agricultura a l'institut de Tarragona, on va treballar fins ben entrat el segle XX. Durant aquella etapa va publicar un manual per a estudiants titulat Nociones de economía rural, editat a Barcelona el 1890. Dos anys més tard va sortir Nociones de tecnología agrícola. En realitat es tractava dels apunts de la seva assignatura que algú havia transcrit i portat a impremta. El material deuria ser prou bo perquè consta que se'n va fer una segona edició el 1894.

Durant aquells anys també va col·laborar amb revistes professionals del seu sector com la Revista Agrícola de la Asociación de Ingenieros Agrónomos i El Progreso Agrícola y Pecuario. En aquesta darrera, per exemple, hi va publicar un article dedicat a la importància de la seva especialitat en la confecció del registre cadastral.

El 1908 va deixar les aules per tornar als despatxos al ser nomenat Cap de la Regió Agronòmica de Catalunya i Balears. Segons informacions aparegudes al diari catòlic conservador de Tortosa El Restaurador, Sala Carrera percebia un sou de 7.500 pessetes anuals per fer aquella feina.

L'última dada biogràfica que consta d'aquest garrotxí instal·lat a les comarques tarragonines data de 1911, quan es va incorporar a la Junta Consultiva Agronòmica en qualitat de vocal. No se sap quan temps es va mantenir al càrrec ja que algunes informacions periodístiques comentaven que patia problemes de salut. Tot i això, però, no hem pogut establir ni el lloc ni la data de la seva mort.