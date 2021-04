Els «ningú» prenen la catifa dels Oscars

Sembla que hagi passat una eternitat des que es van lliurar els Oscars 2020 i no només perquè l'edició de 2021 s'hagi retardat uns mesos. La pandèmia ha provocat que la nostra noció del temps s'hagi vist trastocada, així com pràcticament tot el que ens envolta. Per això, resulta inevitable que els premis de l'Acadèmia de Hollywood també siguin un mirall del moment en què vivim. A falta de grans blockbusters que s'han anat ajornant indefinidament pel tancament de les sales als Estats Units, les pel·lícules que copen aquest any la categoria reina són majoritàriament independents, algunes procedents de plataformes digitals i altres sorgides de la divisió indie de les majors.

Però no només això, hem assistit a una autèntica revolució en qüestions temàtiques i de diversitat. Mai unes candidatures havien reflectit tantes problemàtiques que es troben en el punt de mira del debat social. La vellesa i les cures a The father; la lluita antiracista a Judas y el mesías negro; la immigració coreana a Estats Units a Minari. Historia de mi familia; els desheretats del sistema que es veuen obligats a viure als seus marges a Nomadland; la violència sexual contra les dones a Una joven prometedora i la salut mental i les addiccions a Sound of Metal. Només Mank, de David Fincher, i El juicio de los 7 de Chicago, d'Aaron Sorkin (malgrat el seu tarannà purament reivindicatiu a favor de les llibertats), podrien considerar-se pel·lícules canòniques dins d'aquests guardons. Una casualitat que totes dues siguin de Netflix, així que els esquemes tornen a saltar de nou pels aires.

Molts podrien pensar que es tracta gairebé d'una agenda política que s'encarrega de repassar els temes que han marcat els últims anys. Altres creuen que aquest canvi havia d'arribar tard o d'hora, perquè no es podia seguir perpetuant un model antediluvià que no visibilitzés les veus i reivindicacions contemporànies dels col·lectius històricament oblidats.

Aquestes transformacions s'han anat gestant molt poc a poc. Fa sis anys es va promoure el hashtag #OscarSoWhite, per denunciar l'absència, durant dues edicions consecutives, de directors i intèrprets negres. Aquell any, el 92% dels nominats eren homes i el 86% de les pel·lícules estaven protagonitzades per actors blancs. Li seguiria el #WhiteWashedOUT promogut per la comunitat asiàtica que clamava a el cel per la seva marginació en el sistema de Hollywood, i per descomptat el #MeToo, que es va encarregar de denunciar el masclisme, els abusos i la violència sexual que havien patit les dones en el si de la indústria. Tot això en un moment summament delicat en què Donald Trump havia pujat al poder, creixien els discursos d'odi contra les minories i les dones, la violència racial tornava a esclatar i s'alçaven barreres per excloure els immigrants en un panorama de profunda crispació social.

Quotes a l'acadèmia

Els Oscars no podien seguir donant l'esquena a tota aquesta pluralitat de veus. Així que, per demostrar el seu compromís, l'Acadèmia va començar a convidar ?professionals de tot el món perquè formessin part d'una renovada família del cinema. El seu objectiu: equilibrar les corbes i els percentatges que, fins al moment, s'ha?vien encarregat de discriminar les dones, les races no caucàsiques i qualsevol altra nacionalitat que no fos nord-americana.

A poc a poc les coses van començar a canviar. Ningú s'esperava que Moonlight s'emportés l'Oscar el 2017, ni que Déjame salir es convertiria en la sorpresa de 2018 al costat d'una metàfora fantàstica sobre la diferència com era La forma del agua. Però realment la revolució arribaria en aquesta mítica edició de l'any passat en la qual una pel·lícula parlada en coreà i protagonitzada per autors autòctons, que no tenia absolutament res a veure amb Hollywood, Parásitos, es va emportar quatre Oscars: millor pel·lícula, millor pel·lícula internacional, millor guió i millor direcció per Bong Joon-ho.

Borja Cobeaga, membre de l'Acadèmia de Hollywood des del 2007, creu que aquest moment va ser el veritable punt d'inflexió. «És evident que han funcionat les dues vies que es va proposar l'Acadèmia: d'una banda, obrir-la a membres que reflectissin millor la diversitat del cinema, sobretot a nivell internacional, i de l'altra, conscienciar els que ja en formaven part que les regles del joc havien canviat », explica el director i guionista.

Deixar de donar l'esquena

«Hollywood sempre està despert», continua el productor Enrique López Lavigne, membre des de l'any passat. «Va obrir les seves portes als immigrants alemanys i italians que fugien del feixisme i ara s'ha adonat que no pot seguir donant l'esquena al món i que el seu objectiu és convertir-se en una Acadèmia Global en la qual tots ens sentim representats».

Bárbara Peiró, productora d'El Deseo, és de la mateixa opinió: la clau perquè enguany assistim a aquest ramell de pel·lícules que desafien les convencions té a veure amb aquest esperit d'obertura. «No sé el nombre de nous integrants cada any, però són molts i variats. A mi em van trucar ells per formar-ne part i és bastant paradoxal que pugui votar als Oscars i no als Goya. Com jo, hi ha d'haver moltíssima gent en les mateixes condicions i em sembla normal que els nous membres no votem de la mateixa manera que ho fan els de Los Angeles, que fins al moment tenien l'hegemonia ».

L'edició deLS primers COPs

Aquesta també ha estat l'edició dels primers cops: la primera vegada que dues dones estan nominades en la categoria de direcció (Chloé Zhao i Emerald Fennell); la primera vegada que l'òpera prima d'una dona està nominada a millor pel·lícula (Una joven prometedora); la primera vegada que una intèrpret està nominada com a millor actriu i productora (Frances McDormand per Nomadland); la primera vegada que tots els productors d'una pel·lícula nominada són negres (Judas y el mesías negro), i la primera vegada que hi ha tantes nominacions per a creadors i intèrprets d'ascendència asiàtica: Chloé Zhao (directora, productora i guionista), Steven Young ( actor protagogonista) i Yu Yuh-jung (actriu de repartiment). També la primera vegada que es nomina a un actor musulmà com a millor protagonista, Riz Ahmed per Sound of Metal. Casualitat o símptoma?

Inclusió o artifici?

«Crec que el tema de la correcció política és molt americà. I això implica incloure minories, certs temes. Però de vegades passa que es queda en un mer símbol o té resultats artificials. Acaba de passar als BAFTA. Per primera, vegada els nominats han estat triats per comitès i això ha portat sorpreses meravelloses, com la nominació de Jasmila Zbanic per Quo Vadis, Aida?, o les intèrprets Bukky Bakray per Rocks, Wunmi Musaku per His House o Alfre Woodard per Clemensy. Però, al final qui guanya? Frances McDormand, que ni tan sols es connecta per agrair el premi. Per això crec que es tracta d'una revolució inacabada », reflexiona Bárbara Peiró.

L'actriu Irene Escolar, que forma part de l'Acadèmia des del 2019, afegeix que no és aleatori que totes aquestes pel·lícules estiguin nominades als Oscar. «No se'ls escapa res i evidentment són molt intel·ligents a l'hora d'escoltar el que la gent està demanant. Per això les grans productores tenen divisions més petites que són les que els donen prestigi i s'atreveixen a arriscar més. Posen uns diners residuals i aconsegueixen premis. És un mecanisme que es retroalimenta i, evidentment, no hi ha res casual, està tot molt pensat ».

El rumb de la indústria

Manuel Yáñez Murillo, crític de la revista Fotogramas i col·laborador de la prestigiosa Film Comment Magazine, pensa que amb l'absència de grans produccions que poguessin acaparar la taquilla, els Oscars 2021conformen una radiografia bastant fidel de les tendències de la indústria: emergència de noves directores, una sensibilitat indie més plural i obertura a produccions estrangeres. No obstant això, no s'atreveix a pronosticar que aquests canvis siguin permanents. «No s'ha de subestimar a Hollywood i la seva capacitat de rearmar-se i dissenyar i imposar noves formes de producció, distribució i promoció del cinema», explica l'especialista. «Serà interessant veure si els cineastes i sensibilitats que ara semblen guanyar terreny sabran marcar els discursos del cinema popular del demà».

La pandèmia ha tingut alguna cosa a veure amb aquest canvi de mentalitat? Enrique López Lavigne creu que el sistema no estava preparat per reaccionar davant d'una cosa així, tot i que el paradigma de consum estava ja canviant i que s'havia obert una finestra a l'espectador per relacionar-se amb el producte audiovisual d'una manera diferent. Potser per això el públic s'ha acostat millor i amb més calma a les històries que connectessin amb l'esperit dels temps: que parlessin de la soledat, d'incomprensió, de la ràbia, d'abandonament, de la pèrdua de la identitat, de la lluita per la llibertat, de la crisi d'identitat, de les penúries econòmiques, de la necessitat d'alliberar-se dels tabús o de la connexió amb un mateix. I les pel·lícules nominades aquest any també parlen d'aquestes coses.