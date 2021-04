Sangre de Toro

Creat l'any 1954 com a clàssic mediterrani, aquest vi és avui, després de més de 60 anys d'història, una marca amb presència en més de 130 països i que arriba cada any a uns 10 milions de consumidors. De color cirera fosca amb aroma de fruits vermells madurs i notes de pebre negre. En boca és carnós, saborós, estructurat i càlid. Fina acidesa i llarg i marcat darreregust. Elaborat amb les varietats mediterrànies Garnatxa i Carinyena veremades entre setembre i octubre, respectivament. L'any 2018 va estar marcat per una verema tardana amb una primavera fresca, un estiu moderat amb 10 dies de forta calor la qual cosa va propiciar uns raïms sans i amb una lenta maduració que afavoreixen el color i la concentració dels vins negres. Fermentació en dipòsits d'acer inoxidable i posterior criança en botes de roure americà i francès durant sis mesos. Certificació de vi vegà. Es preveu que pugui continuar millorant a l'ampolla durant els propers 5 a 8 anys. Recomanat per a carns a la brasa, estofats i formatges semicurats. Emparat per la Denominació d'Origen Catalunya, és el vi oficial de la Selecció espanyola de futbol en les categories absolutes masculina i femenina i sub 21 fins l'any 2024.

El celler elaborador: Família Torres, ubicat a Vilafranca del Penedès, és un celler pioner en l'expansió dels vins catalans per tot el món, i és la marca més admirada segons els experts del jurat que concedeix la distinció «The world's most admired wine brands». Celler familiar que torna a ocupar la posició número u en el rànquing global de Drinks Internacional.