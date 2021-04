Estrelles al desert i amb Dalí a Taipei

El mes de febrer de 2004, Joan Armangué encapçalava la delegació figuerenca que va viatjar a Aïn Beida, daira (districte) d'un campament de refugiats sahrauís, al desert algerià. El motiu era signar l'acord d'agermanament de Figueres amb Aïn Beida, que des de feia anys formava part d'un programa d'acollida de nens i nenes dels campaments sahrauís per part de famílies empordaneses. L'Ajuntament, a més de contribuir a finançar les colònies d'estiu d'aquella mainada, també donava diners per a projectes al mateix camp de refugiats, que Armangué i els seus acompanyants van poder veure sobre el terreny durant aquell viatge. «De l'estada en guardo moments inesborrables a la memòria. L'hospitalitat dels refugiats, que compartien el poc que tenien; la contemplació de les estrelles del cel del desert, una meravella. I la més humana, la mirada neta, viva, alegre, una mirada d'esperança, dels nens i nenes sahrauís»

Aquesta experiència (la fotografia de portada d'aquest Dominical és d'aquells dies) correspon a un dels viatges que Armangué va fer a l'estranger en la seva condició d'alcalde de Figueres, i que relata al seu llibre. També hi recorda haver viatjat a Taipei i a a Venècia per assistir a la inauguració de sengles exposicions del figuerenc més universal, Salvador Dalí. «Aquestes experiències em van permetre conèixer de primera mà la força de Dalí en l'àmbit internacional i la difusió que representa per la promoció del museu figuerenc i de la ciutat». Una força que Armangué va interioritzar: «A la campanya electoral de 2007, el candidat Santi Vila em preguntà ´per què Figueres no ha estat present, en els darrers anys, a ni una sola fira regional ni internacional per promocionar-se com a ciutat'. la meva resposta va ser clara i directa: ´La promoció de Figueres la fa Salvador Dalí i no necessita que l'Ajuntament es gasti inútilment diners per assistir a Fires que no repercuteixen en la promoció de la ciutat. Dalí promociona Figueres arreu del món i gràcies a Dalí Figueres és coneguda arreu del món». L'exalcalde de Figueres rebla l'argument amb una cita il·lustre: «La profecia del filòsof Francesc Pujols, ´arribarà el dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho, aniran pel món i ho tindran tot pagat, inscrita al monument que Salvador Dalí li va dedicar, just al davant del Teatre-Museu, s'ha complet pels figuerencs pel que fa a la promoció internacional de Dalí i Figueres».