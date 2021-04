John, Yoko i aquell embolic a Palma

Llàstima que Richard Lester rodés A dard day's night (Quina nit la d'aquell dia) el 1964. Per desgràcia per al món del pop, Paul McCartney havia anunciat la separació dels Beatles el 9 d'abril del 1970. Sense aquestes dues circumstàncies invalidants, el guió de l'esbojarrada pel·lícula dels quatre de Liverpool hauria pogut incorporar un episodi mallorquí. Els successos del 23 i 24 d'abril del 1971, protagonitzats per John Lennon, Yoko Ono, Kyoko Cox i Anthony Cox, atresoren el vertigen d'una sèrie contemporània. L'escenari, la Guàrdia Civil i els jutges són secundaris de luxe d'aquesta història. Aporten, a més, el toc mallorquí imprescindible.

El 22 d'abril de fa 50 anys, la cèlebre parella aterra a l'aeroport de Son Sant Joan, a Palma. S'allotgen en el desaparegut hotel Meliá Mallorca. En un rapte d'escassa originalitat, s'inscriuen com a senyor i senyora Smith per passar desapercebuts. Sense èxit. Les conjectures sobre la seva estada a l'illa es deslliguen, encara que l'opció més estesa apunta a una reunió amb el Maharishi Mahesh Yogi: els Beatles s'havien introduït en la meditació transcendental a l'Índia amb aquest polèmic personatge que, en aquells dies, s'havia instal·lat a Cala Murada.

Custòdia

Però la realitat era molt diferent. A Mallorca residien el productor de cinema Anthony Cox, la seva dona, Melinda Kendall, i Kyoko. Cox havia estat el segon marit de Yoko Ono, amb qui s'havia casat dues vegades: el 1961 -matrimoni invalidat perquè Ono no havia finalitzat el divorci del seu primer esposo- i el 1963. Kyoko, nascuda l'agost del 63, poc després del segon casament, era la filla de la parella.

Lennon i Ono s'acosten a Cales de Mallorca el matí del divendres 23 d'abril del 1971. Allà recullen a Kyoko per passar el dia amb ella, però la cosa es complica. Cox denuncia el segrest de la seva filla i afirma que el seu ex se l'ha endut de la llar d'infants sense autorització. La policia de l'aeroport és alertada davant del temor que es vulguin marxar amb la nena.

Comença una activitat frenètica. La tarda d'aquell mateix dia, la Guàrdia Civil localitza la parella a l'hotel de Palma. Argumenten que pretenien passar el dia amb la nena, que ha patit una indigestió -pel que sembla per un consum excessiu de gelats- i que han avisat un metge. Els agents prefereixen que sigui el jutge qui decideixi sobre l'assumpte. La notícia aviat arrenca a córrer. No tots els dies s'atura a algú més famós que Jesucrist, segons la classificació establerta pel mateix Lennon.

A les vuit del vespre, la parella arriba als jutjats de Palma. Kyoko va en braços de Lennon i vesteix un quimono. Set hores després, són els braços de Cox els que acullen a l'endormiscada nena. Tots dos pugen a un Simca 1.000 i marxen cap a la seva residència. Uns minuts després, Lennon i Ono també retornen al seu cau. El magistrat els ha deixat en llibertat, però l'endemà han de comparèixer davant del jutge de Manacor, competent en el conflicte.

Dissabte es desencadena la bogeria. Mitjans de tot el món estan ansiosos per conèixer els detalls de la detenció. Els telèfons dels jutjats i la policia es col·lapsen. «Retingut» és un titular que es repeteix als diaris des d'Austràlia a Amèrica. Mentrestant, les parts preparen una batalla que, a més de judicial, serà mediàtica. Un melodramàtic Cox es declara obert a reunir-se amb la seva ex-dona per mirar d'arribar a un acord. La nena es mostra davant del jutge disposada a anar-se'n amb qualsevol dels seus progenitors.

A les quatre de la tarda, unes hores abans de marxar cap a París, Lennon i Ono compareixen davant dels mitjans. Per ser més exactes, una portaveu llegeix un comunicat. «Kyoko ha estat tot l'hivern amb Cox... vam anar a buscar-la perquè passés el dia amb nosaltres... Tenia una mica de febre i vam trucar a un metge ... La policia es va presentar i ens va dir que en la denúncia s'assegurava que la nena havia estat segrestada per uns ´desconeguts'... ens van retirar el passaport, però després ens el van tornar». Al final apareix un mòbil: «Volem tenir cura de l'educació de la petita». El músic es mostra flegmàtic: «Tornarem».

Denúncia arxivada

Efectivament, tornen el 3 de maig i s'assessoren amb l'advocat José Luis Piña. El dia 5 es reuneixen sense èxit amb els Cox a Son Vida a la recerca d'un acord. L'endemà passat compareixen davant del jutge de Manacor. El magistrat afirma que qui ha de determinar la custòdia de la nena és el tribunal de la Illes Verges que va dirimir el divorci de Cox i Ono. Dues setmanes després, John i Yoko tornen a Mallorca. El jutge ha de decidir sobre la denúncia pel presumpte segrest de Kyoko. La causa queda arxivada.

Yoko Ono segueix lluitant per estar amb la seva filla. Al desembre d'aquell any, Cox és condemnat a cinc dies de presó a Houston per impedir que l'artista vegi a Kyoko. Poc temps després, Cox entra a la secta The Church of the Living Word, que el protegeix per apartar la nena de la seva mare. Després de sortir del grup, i ja divorciat de nou, pare i filla ingressen en la comuna Jesus People de Chicago.

El 1980, després que Mark David Chapman assassinés a Lennon, Cox i Kyoko contacten amb Yoko Ono, però no li revelen el seu parador. Cal esperar a finals dels anys 90, quan Kyoko es converteix en mare, perquè reprenguin la relació amb ella. Uns anys abans que això succeís, Ono li va escriure una carta: «No hi ha hagut un dia en què no t'hagi trobat a faltar. Sempre ets al meu cor... Si alguna vegada et vols posar en contacte amb mi, que sàpigues que m'encantaria i que desitjo profundament saber de tu». Finalment, el contacte va arribar 50 anys després de la seva fugaç i conflictiva trobada mallorquina.