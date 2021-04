Matsu La Jefa

Vi blanc molt aromàtic amb notes florals, de vainilla i de fruita blanca de pinyol amb tocs làctics. En boca és cremós, saborós, sec però afruitat, amb una acidesa cítrica que el fa fresc i amb nervi. Estructura potent que fa preveure una llarga i favorable evolució a l'ampolla. Elaborat amb la varietat Malvasia castellana, molt escassa a la Denominació d'Origen Toro, de ceps centenaris amb una gran part de vinyets prefil·loxèrics de baixa producció. Fermentació del most procedent de raïms seleccionats i criança en bocois de 600 litres durant 14 mesos. Presentació amb ampolla bordelesa de color molt fosc per millorar la conservació del color, en tractar-se d'un vi de guarda. Etiqueta espectacular amb la imatge d'una figura femenina que vol ser un homenatge a l'autoritat serena, la força i l'energia per treballar al camp i els anys d'entrega a la vinya i a la família. Recomanat per a plats de marisc preferentment de closca, per les particulars característiques d'aquesta varietat Malvasia, i també per a plats de peix amb salses cremoses, que combinen molt bé amb la sedositat del vi.

El celler elaborador: Matsu, Bodega y Viñedos Ecológicos de Toro, pertany a la Compañía de Vinos Vintae, i es va instal·lar a la Denominació d'Origen Toro l'any 2005, des de la Rioja, on tenen el celler fundacional. La gamma de vins Matsu s'ha convertit des del primer moment en un gran èxit. En aquests 15 anys han posat al mercat el vi negre jove El Pícaro i els de criança El Recio i El Viejo, elaborats amb la varietat Tinta de Toro de cultiu ecològic i que reflecteixen el caràcter de la terra.

Any: 2018

D.O.: Toro

Raïm: Malvasia castellana

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 18,50 €