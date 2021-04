Apoc de complir els cent anys d'edat, el príncep Felip va morir fa uns dies, i al cap d'una setmana, el dia disset d'aquest mes, es va celebrar el seu funeral, desenvolupat de manera estrictament familiar, tot i que cobert informativament per a milions de teleespectadors a través dels mitjans audiovisuals, a més de la premsa.

La monarquia més popular i mediàtica del món, doncs, haurà deixat de banda amb bon criteri i apressada per l'actual situació d'emergència degut a la pandèmia, aquella pompa i trobades multitudinàries amb què els britànics, les cases reials de tot arreu, i la ciutadania en general, visionaven el passi ingent de personatges del més alt rang social. La monarquia britànica haurà estat durant tot el segle passat sense anar més lluny -recordem que ja el comiat a la reina Victòria, l'any 1910, assolí tots els rècords de gent i d'expectació-, la casa reial que més projecció ha conquerit no només pel seu vastíssim imperi, sinó també per la popularitat dels seus membres, i no sempre per motius positius, tot sigui dit.

El món del col·leccionisme, que com sabreu abasta pràcticament tots els vessants de la informació i del saber, ha vingut servint a aficionats i al gran públic quantitats impressionants de records a través de fotografies i postals, de segells de correus, monedes i medalles, d'ensenyes, banderins, figuretes, i de tota mena de publicacions. No oblidem pas, per altra banda, que aquest impressionant imperi repartit pels cinc continents arribà a més de cinquanta territoris, entre ells nacions extensíssimes com ara Canadà i Austràlia, i que amb el decurs del temps la majoria d'ells aconseguirien l'estatut d'estat independent. La reina Isabel II ha constat com a cap d'estat honorífica d'uns 2.400 milions de persones, gairebé la tercera part de la humanitat, dit així per sobre i salvant distàncies territorials i d'èpoques.

L'imperi promogué cap a l'any 1950 la Commonwealth, l'associació que arribaria a aplegar 53 estats independents i antigues colònies, per compartir els lligams històrics, i cooperar internacionalment en el terreny econòmic de forma especial. El bust de la reina encara apareix en els segells i monedes d'un munt de petits indrets, com és el cas de l'illa caribenya de Montserrat, o de la veïna Gibraltar, dels quals reproduïm un fragment de foli de segells, i una postal commemorativa del 25è aniversari del regnat, respectivament. També es mostra una fotografia autografiada d'Isabel II, en el primer tram del seu longeu i històric regnat.