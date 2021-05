De Cadaqués als EUA al rescat de la vinya

La plaga de la fil·loxera, que ja havia destruït bona part de la vinya francesa, entrava a l'Empordà l'any 1879. Feia temps que s'albirava la catàstrofe, però les mesures preventives no havien aturat la seva propagació. En aquell mateix any, la Diputació de Barcelona comissionà el catedràtic de química de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, el cadaquesenc Frederic Trèmols i Borrell, perquè viatgés als Estats Units amb el propòsit d'aconseguir llavors de vinya americana per a la replantació de les vinyes de la província, alhora que s'informés de les diferents varietats i la viabilitat de la seva adaptació al territori català». Marià Baig i Aleu (Figueres, 1955), doctor en ciències físiques molt interessat per la història de l'Empordà, obre amb aquestes paraules el resum del treball que publica en el darrer número dels Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos sota el títol «A la recerca de vinyes americanes: el viatge del Dr. Frederic Trèmols als Estats Units l'any 1880» i en el qual explica el periple d'aquest científic fill de Cadaqués mirant de trobar una solució per a una plaga que va provocar un daltabaix social i econòmic a l'Empordà en concret i en molts altres indrets de Catalunya i d'Europa en general. Procedent dels Estats Units, precisament, aquesta plaga originada per un insecte va causar estralls en les vinyes europees i va obligar a adoptar solucions d'emergència entre les quals la derivada del viatge de Trèmols, precisament.

Qui era aquest personatge? Frederic Trèmols Borrell va néixer el març de 1831a Cadaqués, va estudiar el batxillerat a Girona i després va anar a Barcelona per fer la carrera de farmàcia. El doctorat el va aconseguir a l'única universitat espanyola on es feia en aquells temps, la Central de Madrid. I després va superar les oposicions per ser catedràtic de química inorgànica de la Universitat de Granada, encara que més tard aconseguiria el trasllat a Barcelona.

El 1859 el col·legi de farmacèutics madrileny li va encarregar la coordinació d'un Diccionario de farmacia, un dels primers treballs que publicaria: més tard apareixerien la traducció del Diccionari de Bioquímica del francès Emile Bonant i les Lecciones de farmacia química inorgánica, al marge de les seves publicacions en diverses revistes científiques de l'època.

A final de la dècada de 1850, Frederic Trèmols s'havia començat a interessar per la botànica, la qual cosa el va portar a viatjar per tota la Península Ibèrica buscant tota mena de plantes; algunes de les que va trobar no se sabia que formaven part de la flora peninsular. Aquestes expedicions constants van fer que, de mica en mica, anés augmentant el seu herbari personal fins que, en el moment de la seva mort, el formaven unes 15.000 espècies; actualment es conserva a l'Institut Botànic de Barcelona.

Van ser precisament els seus coneixements en botànica els que van portar la Diputació de Barcelona a enviar-lo el 1880 als Estats Units per buscar una solució per a la plaga de la fil·loxera, que estava arruïnant els productors de vinya i provocant un èxode del camp a la ciutat. Trèmols va sortir de Barcelona el 4 de gener del 1880 i no hi va tornar fins el 24 de maig del mateix any, i és precisament aquest període al qual ha dedicat la seva recerca Marià Baig, que anuncia un segon lliurament del seu treball amb informació més concreta sobre el resultat que van donar a Catalunya les llavors de vinyes americanes que Trèmols va portar ell mateix i va fer portar dels Estats Units.

De fet, Trèmols va ser enviat a nord-Amèrica davant de la situació de confusió que hi havia sobre la fil·loxera: «La Diputació de Barcelona decidí enviar un comissionat als Estats Units per tal que estudiés les varietats de vinyes americanes, la manera de cultivar-les, els vins que es produïen i que portés a Barcelona llavors de varietats americanes –introduir esqueixos estava prohibit per la llei del 30 de juliol de 1878– per tal de poder cultivar-les a la Granja Experimental de la Diputació. L'escollit per a aquesta missió tan important fou el catedràtic de la Facultat de Farmàcia, Frederic Trèmols i Borrell, una personalitat ben reconeguda en el món de la botànica».

Trèmols va viatjar de Barcelona a l'Havana en el vapor Méndez Núñez, i de l'Havana a Nova Orleans amb el vapor SS Morgan. I va iniciar la seva recerca en aquesta ciutat, per després continuar, viatjant en tren, per Saint Louis, Niagara, Washington i Nova York. Un periple que segons la recerca de Marià Baig, basada en l'ampli informe final de més de 200 pàgines elaborat per Trèmols i en la correspondència que va mantenir durant aquests cinc mesos amb els responsables de la Diputació, no va resultar tal com el científic cadaquesenc esperava: «Trèmols era un experimentat botànic i pensava poder fer un extens treball de camp tot estudiant les espècies salvatges de vinyes americanes i les espècies cultivades per a la seva vinificació per poder tenir suficients elements de judici que li permetessin emetre un informe recomanant una línia d'actuació. Es trobà, però, amb moltes dificultats que li impediren poder fer personalment el treball de camp i hagué de recórrer a contactes locals, amb poc èxit pel que fa a poder comprar llavors de les diferents varietats, atesa la pressió que es feia des d'Europa per aconseguir-les a qualsevol preu».

Malgrat això, afegeix l'autor de la investigació, «el viatge de Trèmols als Estats Units està en la línia dels grans viatges dels científics europeus, tot aportant uns coneixements sobre les vinyes americanes que aquí eren molt necessaris pel confusionisme que hi havia sobre les maneres de combatre la plaga de la fil·loxera i que mereix ser recordat i valorat».

De fet, Trèmols va portar ell mateix algunes llavors de vinyes, i d'altres van ser enviades per col·laboradors locals, i totes van servir per crear planters de vinya americana que s'utilitzarien per subministrar-ne als pagesos que decidien substituir les antigues vinyes mortes per vinyes americanes empeltades amb varietats europees, una manera de treballar que de fet es manté perquè la fil·loxera no s'ha pogut eradicar i continua present a les arrels de moltes vinyes. Els peus americans, però, resisteixen els seus atacs.

Després del seu periple pels EUA, Frederic Trèmols Borrell va dedicar encara bona part del seu temps a la recerca sobre les vinyes i la fil·loxera, però també va tenir temps per ser membre de diverses associacions com ara la Societat Botànica de França o la Reial Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona, de la qual va arribar a ser president. A més, quan va morir, el gener de 1900, era el degà de la facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona.