Sumarroca Brut Reserva ecològic

De color groc palla. Aroma fresca amb notes de cítrics i pastisseria. En boca és afruitat, golós i amb una lleugera acidesa que el fa fresc i atractiu. Bombolla petita i ben integrada que li confereixen els seus 24 mesos de repòs en rima a les caves. Elaborat amb les varietats Macabeu, Xarel·lo i Parellada, amb una petita aportació de Chardonnay que li proporciona elegància i complexitat. Les vinyes, de conreu ecològic, estan situades a la finca Sumarroca, amb sòls calcaris, graves i pobres en matèria orgànica. Es troben a entre 120 i 250 metres d'alçada, d'exposició sud-est. El most ha fermentat durant 18 dies en dipòsits d'acer inoxidable a temperatura controlada de 26 graus. Presentació clàssica en blanc i negre molt elegant. Recomanat per a peix i marisc. Molt bon maridatge amb llenguado de la costa a la planxa. Guardonat aquest passat mes de març amb Medalla d'Or en el concurs internacional Mundus Vini Spring Tasting, considerat un referent en el món del vi i creat per l'editorial alemanya Meininger Verlag, líder del sector. Posteriorment, el passat mes d'abril va obtenir Medalla d' Or a la Berliner Wine Trophy 2021. Amb aquests guardons Sumarroca demostra el seu compromís en l'elaboració de caves de qualitat.

El celler elaborador: Sumarroca està situat a la Finca Molí Coloma, al Penedès, al costat del riu Anoia. Les finques en propietat són Heretat Sabartés a Banyeres del Penedès, Molí Coloma a Subirats i la Finca Sumarroca a Monistrol d'Anoia. Es una història d'una generació d'amor per la vinya i l'esforç per trobar la màxima expressió dels vins. Habitualment participa al Concurs Girovi amb excel·lents puntuacions; e l seu cava Núria Claverol Blanc de Noirs 2014 va obtenir Medalla Gran Or en el darrer Girovi 2020.

Any: 2018

D.O.: Cava

Raïm: Macabeu, Xarel·lo, Parellada i Chardonnay

Graduació: 12º

Preu aproximat: 10,50 €