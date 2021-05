Viajar, la primera revista espanyola de viatges, porta als quioscos aquest dilluns el seu número 500. El seu director, Mariano López, ens parla de com ha canviat la nostra relació amb els viatges i de la importància que té conèixer noves realitats, destinacions i cultures per créixer, aprendre i formar-se.

Què roman en aquest número 500 d’aquella primera revista editada fa més de 40 anys? En aquell número u hi havia una declaració d’intencions expressada pel seu primer director, Luis Carandell, una persona extraordinària: Volem que la gent viatgi! La idea original de Viajar era estimular els viatges, animar el turista a convertir-se en viatger i promoure l’aventura. Seguim signant aquest propòsit. Javier Reverte deia que «aventura rima amb literatura», i és que aventura no és besar una serp, això és més aviat bogeria; és obrir-se a la vida apassionada, i explorar, i buscar i tenir curiositat pel que hi ha més enllà d’una altra muntanya. Això és aventura i això ho seguim promovent des de Viajar. A més, no gaudeixes igual un viatge quan hi vas coneixent diferents opcions de la destinació, aquesta és una forma de convertir els turistes en viatgers: augmentar el seu coneixement abans d’anar-hi, perquè només així s’augmenta el plaer de el viatge. I, finalment, Viajar busca donar informació feta aquí després d’anar a la destinació. Té prioritat que el redactor i el fotògraf viatgin, ho vegin i ho expliquin.

Com ha canviat la nostra forma de viatjar? Molt, però sobretot el gran canvi va ser la liberalització el transport aeri als anys 90, que va permetre la irrupció de les aerolínies low cost. Això va motivar que el que abans era el principal fre per als viatges, l’alt preu dels vols, desaparegués. Ara, per a moltes més economies volar a l’altre extrem del món és possible i accessible. Quan va néixer Viajar el nombre de turistes al món no arribava a 200 milions, ara som més de 1.400. Aquest és el gran canvi.

La pandèmia ha afavorit el turisme de proximitat. És Espanya una gran desconeguda per als espanyols? Espanya no te l’acabes ni en diverses vides. Les vacances per a molts són espai i temps de descans. Però cada vegada té més importància el viatge curt, de cap de setmana, el teletreball en un altre destinació que no és la teva... Això fomenta les escapades més alienes al sol i platja i més recolzades en el coneixement que en el descans. Més a prop de festivals, d’exposicions, del patrimoni, de la gastronomia... I aquesta gran necessitat que tenim de viatjar ens portarà a moure’ns més, a conèixer més mons en trens, AVE, les carreteres, el cotxe ...

El sector viatges es recuperarà? Sí, totalment. Durant aquesta pandèmia tots els que ens agraden els viatges hem vist que per viure necessitem viatjar. Això abans podia semblar una expressió literària però ara no, és una certesa, encara que està clar que aquest desig de viatjar l’anirem adequant a les condicions sanitàries i de seguretat. Els viatges ens obren una finestra necessària per trencar els límits de la vida quotidiana i retrobar-nos amb nosaltres, amb el que ens envolta, compartir, gaudir, veure-li la cara a la felicitat. Això es fa viatjant i això ho tornarem a fer i el sector tornarà a ser com abans, segur.

Què ofereix aquest número 500 de Viajar? Moltes invitacions al viatge. Coincideix amb la celebració de FITUR (del 19 al 23 de maig) i la revista, com la fira, és tot un missatge d’optimisme i de propostes per tornar a viatjar. El número comença amb propostes de viatge que portaran les comunitats autònomes a FITUR. Hi ha picades d’ullet viatgeres relacionades amb el nombre 500. Per exemple, Logronyo, que celebra «Els 500 anys del setge de Logronyo»; Magallanes, parlem de l’estret que porta el seu nom 500 anys després. Recorrem destinacions de tot el món amb una selecció de les millors imatges de la revista publicades en els últims anys. I molt important, incorporem dues noves firmes de valor literari i humà, dos premis Planeta: Espido Freire i Javier Moro.

Quines són les fites més importants de Viajar en aquests 500 números? Principalment, tres La incorporació com a columnistes i reporters de Manu Leguineche, Javier Reverte i Jesús Torbado; l’arribada del web revistaviajar.es; i les Expedicions, una manera d’obrir al lector viatges dissenyats per la revista amb B de travel brand Xperience. Els lectors que van a l’expedició són, a més de viatgers, protagonistes del reportatge que després es publica a Viajar.

Si pogués invertir una suma sucosa de diners en un únic viatge, quin seria? La volta a el món en 80 dies, seguint els passos de la novel·la de Jules Verne.