L’home va entrar carregat amb un parell de bosses: «Ja sóc aquí!», va anunciar, tot just creuar la porta. La seva dona, que havia sentit les claus al pany, ja era al rebedor per donar-li un cop amb la compra.

- Saps què? El noi del supermercat de sota casa m’ha dit que obre una fruiteria un parell de portes més avall. Aquests sí que s’espavilen, tu!

- Oh ves! No és pas massa diferent del que feien els vailets d’aquí la costa. Encara recordo que quan era petita, els avis m’explicaven tot d’històries de nois que havien anat a Cuba a treballar. Començaven posant una botigueta amb quatre coses i n’hi havia feien que molts quartos.

Salvador Burcet Cervera va néixer el 1877 a Lloret de Mar i, com tants altres joves de la seva època, va provar sort a les colònies. Cal tenir en compte que aleshores les localitats costaneres no tenien l’activitat econòmica derivada del turisme com passa en l’actualitat. Això provocava que, a part de la pesca i l’agricultura, la principal via de progrés fos fer-se a la mar per buscar-se la vida en altres latituds.

Així doncs, quan rondava els setze anys, Salvador Burcet va emigrar a Cuba. Allà va començar a treballar en diferents establiments de queviures i licors.

Segons explica Agustí Maria Vilà Galí en diversos articles sobre els «americanos» de Lloret, Burcet va fer societat amb un altre jove anomenat José Gil per obrir el seu propi negoci. S’anomenava «Gran Vía de Burcet y Gil. Víveres finos» i estava situat al carrer Príncipe Alonso de L’Havana, la capital cubana.

Al cap d’un temps va contraure matrimoni amb una altra lloretenca també afincada a l’illa, anomenada Rosa Bonhome Comas i dotze anys menor que ell. El 1928 la parella va tornar a la seva vila natal. Aleshores Salvador Burcet, que tenia cinquanta-un anys, es va dedicar a diferents negoci, que van anar des de les assegurances fins a les representacions comercials de begudes espirituoses.

Segons explica el mateix Vilà Galí, tot i haver deixat Cuba, Salvador Burcet va mantenir-hi algunes inversions i dipòsits en entitats financeres locals, però ho va perdre tot quan el 1953 Fidel Castro va fer la revolució i va imposar el règim comunista a l’illa.

Salvador Burcet Cervera va morir a Barcelona el 18 de març de 1970 quan tenia noranta-tres anys; mentre que la seva esposa, Rosa Bonhome Comas, va traspassar a Lloret el 1979, als noranta anys.