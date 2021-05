En la presentació d’aquest nou vi del Priorat, Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de la família Torres, el descriu com «un vi amable i delicat, que neix de petites vinyes repartides en sis municipis (Bellmunt del Priorat, El Molar, El Lloar, Torroja del Priorat, Porrera i Poboleda), situades a diferents alçades i orientacions, conformant un mosaic de típiques vinyes sobre antics sols de llicorella». És un vi atractiu pel seu color robí amb una aroma neta, intensament afruitada, que recorda les fruites negres del bosc, que marca el terreny aspre on s’han conreat els ceps vells de Carinyena i Garnatxa, molt nostrades, amb petites aportacions de Merlot, Syrah i Cabernet Sauvignon, molt ben arrelades al Priorat, que li confereixen sedositat, estructura i aroma. La seva moderada graduació alcohòlica de 13,5 graus i una ben integrada acidesa el fan un Priorat de degustació fàcil i golosa. El most ha fet la fermentació alcohòlica en dipòsits d’acer inoxidable a temperatura controlada, amb una posterior criança de 12 mesos en botes de roure francès de segon ús, per evitar que la fusta domini l’amorositat d’un vi que conserva les virtuts organolèptiques d’un vi amable i delicat. Maridatge perfecte amb arròs de conill i bolets. Presentació amb ampolla borgonyesa amb una etiqueta artística amb unes flors d’ametllers florits que creixen prop dels ceps que ens regalen uns moments realment màgics. Aquest és el secret del Priorat: la màgia de la naturalesa.

El celler elaborador: Familia Torres, pioners en l’elaboració de vins de qualitat al Penedès, a finals dels anys noranta van plantar las primeres vinyes pròpies al Priorat, construint posteriorment un celler a El Lloar, on s’elaboren els vins Secret del Priorat, Salmos, Perpetual i Mas de la Rosa, tots ells dins de la DOQ Priorat.

Any: 2018

D.O.: Priorat

Raïm: Garnatxa, Merlot, Carinyena, Cabernet Sauvignon i Syrah

Graduació: 13,5º

Preu aproximat: 15,50 €