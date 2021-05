Es diu que un veritable xef cuina des del seu cap i també des del cor, i que sap que l’encertada comprensió dels ingredients i la tècnica fan triomfar qualsevol plat. Però en aquesta comprensió dels ingredients irreemplaçables es troba el que en cuina es podria anomenar essencial. L’essencial va més enllà de l’autenticitat que pogués suggerir el mateix terme o fins i tot del que és indispensable. Consisteix a trobar l’harmonia sincera entre els ingredients que formen part d’una recepta, cosa que requereix de més estímul i sensibilitat gastronòmica que la pura invenció sobre la marxa o la floritura sense sentit. L’essencialitat de la cuina es frustra al plat que reuneix sense necessitat més de mitja dotzena d’ingredients que no casen, o quan alguns d’ells sobren i simplement s’utilitzen per aquesta mena d’estrès que els ha entrat a alguns cuiners i que els porta a incorporar tot el que tenen a mà per sorprendre als seus clients. Únicament la substància és essencial. No es tracta, però, de descobrir per mitjà de les últimes tendències en matèria de cuina que la tradició torna a ser l’últim refugi de l’autenticitat. No, tampoc és això. De fet, es pot recórrer a tradició de manera artificiosa i apostar per la modernitat basant-se en el veritablement autèntic.

La simplicitat és intel·ligent. En gastronomia, significa apuntar a un objectiu alt i conduir-nos-hi directament; tant és que el camí seguit siguin els vells plats que aporten certeses en temps d’incertesa que la creació no mistificada de la cuina però sí emparada en noves tècniques d’avantguarda. L’essencialitat és que els ingredients d’un plat tinguin una raó de ser, no responguin a la ventada de qualsevol professional capritxós de la cuina. També és que el producte aparegui davant dels ulls del comensal sense trampes ni disfresses, mostrant-se com és i reivindicant el seu origen. L’artifici en el menjar, a més d’esdevenir un paraigua protector de la incapacitat del cuiner de mostrar els principals atributs del producte, ens allunya de l’autèntic i elevat objectiu gastronòmic.

El desaparegut Santi Santamaria va escriure a La cocina al desnudo que, si algú li oferís un artefacte capaç de desespinar congres, no dubtaria a incorporar-lo per tractar-se d’un progrés tècnic evident: s’estalviaria una molesta feina manual que dificulta i encareix el gaudi d’un peix deliciós, sobretot quan el gran públic està perdent cada vegada més el costum de menjar carn o peix amb espines i ossos. En canvi, transvestir el surimi per donar-li gust a congre no li semblava cap progrés. Tampoc a mi, perquè ja tenim el congre. Aquesta cursileria de la «gastroemoció» consisteix, poso un exemple, en donar-li al comensal la pell i les espines del moll amb diferent textura però amb gust similar al dels seus lloms. En la pell d’un moll hi ha el mar, d’acord, però no cal passar-se. El client assisteix «emocionat» a l’acte de prestidigitació; en canvi només s’assabenta que ha menjat moll quan ho comprova a la factura. A la factura, hi ha el llom, no la pell i les espines. En un ofici del qual depenen els estómacs dels altres creure’s un geni és molt perillós. Els paladars més o menys refinats no arriben a comprendre com tanta suposada tècnica no es tradueix en matèria comestible de primera i sí, en canvi, en farfolla inempassable. Creure’s genis és perillós per als mateixos cuiners consagrats, però encara ho és més per als que busquen imitar-los en la seva carrera de despropòsits. Els que paguem les factures als restaurants no hem deixat de lamentar-nos per això. En aquests moments, sorgeix la temptació de reemplaçar al xef per un tomàquet fresc de temporada.

La cuina en general s’alimenta de coses simples i l’autèntica creació perdura en el record sense grans adjectivacions, ni filosofia barata. Responen a una característica primordial que és l’essencialitat. El cuiner que s’avorreix amb el minimalisme dels seus plats i pretén diversificar recorrent a l’arabesc incomprensible d’ajuntar ingredients que es repel·leixen els uns als altres, hauria de pensar que la seva rutina no és la del comensal que acudeix al restaurant. Com bé expliquen Louis Eguaras i Matthew Fredrick en el seu valuós manual 101 coses que vaig aprendre a l’Escola de Cuina, la rutina del xef pot ser un esdeveniment per al client. Si en un servei treus una dotzena de costellams de xai o una dotzena de llobarros al forn, qualsevol d’aquests plats serà el primer que prepares per a un determinat comensal. El que per al cuiner és corrent, per a qui paga es converteix en extraordinari. Cal tenir-ho en compte perquè també forma part de l’essencialitat més substancial.