És un extraordinari vi blanc especial que els seus productors defineixen com «suau, encantador i delicat». Els vins elaborats amb varietats de les anomenades aromàtiques -que normalment es presenten monovarietals-, quan procedeixen de raïms veremats en el seu punt òptim de maduració, amb una elaboració acurada, fermentació controlada i presentats al mercat joves, sense criança i de la darrera collita, són realment espectaculars. La Fura Sauvignon blanc 2020, elaborat per la Família Oliveda al seu celler de Capmany, és un vi de color groc pàl·lid molt brillant, amb una aroma primària intensa i atractiva que recorda la fruita tropical madura, amb notes de cítrics i herbes silvestres. En boca és seductor, golós i vellutat. Té una fina acidesa i amargor que el fan exòtic i encantador, amb una llarga persistència al darreregust. Elaborat al 100% amb raïms de Sauvignon procedents d’una finca de la propietat situada al peu de la serra de l’Albera, lloc ideal per al conreu d’una varietat continental que dona molt bons vins a la vall del Loira (França) i que està molt ben aclimatada a l’Empordà. El most ha fermentat en dipòsits d’acer inoxidable i posteriorment en contacte amb el seu propi solatge, per conferir-li la personalitat pròpia de la varietat. Un vi per gaudir-ne sol, molt fresc, com a aperitiu. Recomanat per a plats difícils com espàrrecs, carxofes i amanides verdes variades. Molt bon maridatge amb el turbó al forn que presenta el xef Héctor del restaurant El Balcó de Calella de l’Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell, prop dels Jardins de Cap Roig. Presentació amb etiqueta senzilla i divertida, com el seu nom.

El celler elaborador: Família Oliveda està ubicat a Capmany, al cor de la D.O. Empordà. Des de la seva fundació a mitjans del segle passat, el matrimoni Oliveda-Rigau, seguit pels Freixa-Oliveda i actualment amb la tercera generació, Freixa-Teixidor, s’ha consolidat com un dels grans grups vitivinícoles de la comarca. Al costat del celler tenen les Caves Oliveda, que elaboren escumosos emparats per la D.O. Cava. El vi La Fura ha obtingut premis en diferents concursos internacionals i també en el Concurs de Vins i Vins Escumosos de Catalunya, Girovi, en el qual aquest celler participa habitualment amb molt bones puntuacions i premis. Recomanem la visita del celler i la cava i del seu Museu de les Aixetes.

Any: 2020

D.O.: Empordà

Raïm: Sauvignon

Graduació: 12,5º

Preu aproximat: 8 €