El franquisme el considera el més destacat adversari, no s’explica sinó el constant, implacable, seguiment que se li feu des de la guerra mateix fins a la mort fent jugar ambaixades, consultats, etc. i als arxius de l’Estat hi ha més documentació de Casals que no pas de tots els refugiats republicans.... junts! És increïble els lligalls i lligalls que se li dediquen». L’historiador Josep Maria Figueres (Vilanova i la Geltrú, 1950) considera que haver documentat aquesta fixació que les autoritats franquistes tenien per la figura de Pau Casals, i per la seva trajectòria professional, social i política, és una de les principals revelacions del seu llibre Pau Casals. Música i compromís, la completa biografia del violoncel·lista que ha editat Enciclopèdia Catalana, fruit de quinze anys de recerca i d’haver consultat més de 50 arxius de diferents indrets del món. El llibre, de 352 pàgines, inclou al voltant de 500 imatges i documents, molts dels quals no s’havien publicat abans.