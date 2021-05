Pau Casals va ser un dels més rellevants músics catalans contemporanis, tant en la seva condició de compositor com, sobretot, en la de violoncel·lista. La seva persona ens interessa avui, també, per la seva ferma catalanitat i irreductible compromís democràtic davant els llargs anys de la dictadura. Per tot això, a ningú li escau més que ell, el qualificatiu de ser un dels més grans catalans universals de tots els temps. Casals, a més a més, va tenir una estreta vinculació amb Girona, sempre al costat de dos gironins il·lustres, l’artista Joan Josep Tharrats i Vidal i Tomàs Sobrequés i Masbernat.

Per bé que fins avui existien diverses aproximacions sobre la seva trajectòria, mancava una obra que abordés en el seu conjunt la prolixa i polièdrica figura del mestre Casals. És el buit que acaba d’omplir l’excel·lent i monumental llibre del professor Josep M. Figueres (Pau Casals, música i compromís. Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2020), que porta una Presentació de l’abat de Montserrat Josep M. Soler, i un interessant apèndix d’Oriol Pérez i Treviño sobre Pau Casals: un estel per a la humanitat. El llibre de Figueres abasta la trajectòria artística i cívica de Casals des de la infància i anys de formació fins a l’exili i la mort, esdevinguda a Puerto Rico el 1973. Conté, així mateix, una esplèndida il·lustració, que completa el text de l’autor.

Casals va mantenir una bona relació amb la nostra ciutat, on la seva Orquestra i ell mateix, com a violoncel·lista, van realitzar dos concerts, el 1930 i el 1933. Assistí també a la inauguració del monument de Juli Garreta i hi contribuí amb una generosa aportació econòmica. El primer concert gironí va tenir com escenari el Teatre Albèniz, el 14 de juliol de 1930. S’hi pogueren escoltar obres de Garreta, Wagner i Bach. El segon fou el 3 de maig de 1933, amb l’acompanyament del seu germà Enric i de Francesca Vidal.

Les actuacions musicals de Casals assoliren una gran expectació arreu de les comarques gironines. De Figueres a Palamós s’organitzaren viatges per poder escoltar l’art excepcional de Casals i la seva orquestra. Per voluntat del mestre, la recaptació d’aquests concerts es destinà a finalitats benèfiques.

L’Autonomista publicà, a primera pàgina, la carta de Casals a Tomàs Sobrequés, en la qual li manifestava la seva acceptació a la celebració del concert, i l’article de Tharrats La glòria de Casals. La Casa de música Sobrequés tingué cura de l’organització d’aquests concerts. Bé que no va reeixir, l’Ajuntament gironí va impulsar la iniciativa de la creació d’una Fundació Pau Casals amb la finalitat de promoure la música a la ciutat.

La revista «Scherzando»

Aquesta excepcional revista musical gironina, creada el 1906 per Tomàs Sobrequés, serà un dels més significatius escenaris de la presència artística de Casals a les nostres comarques. El 1930 li dedicà un número especial. Hi excel·liren les aportacions literàries de Tharrats, a través d’uns sonets dedicats a Casals. Scherzando es va mantenir activa fins els darrers anys de la Segona República (1936), amb una vida de trenta anys al servei de l’activitat musical gironina. Scherzando dedicà a Casals, el 1933, l’editorial del número 274 i, al número 278, també en portada, publicà Casals, l’il·luminat.

A la publicació de Sobrequés es pot llegir que quan «Casals pren el seu màgic violoncel per a revelar-nos la potència del seu foc interior, es renova el miracle de la creació, i el seu llenguatge musical assoleix les altituds més augustes i pures de les profunditats més expressives de l’ànima humana».

El llibre de Figueres explica també que, el maig de 1930, la Casa Sobrequés organitzà la Diada Pau Casals, i en el nostre Diari de Girona s’hi pot llegir: «en la seguridad de que todos los sectores de la ciudad testimoniarán la más ferviente admiración del violoncelista genial y maestro eminente».

L’historiador Emili Grahit va ser un altre gironí que va escriure sobre Pau Casals. El 1930, després d’escoltar un concert al Palau de la Música Catalana, va afirmar que, quan interpreta, «Casals es transfigura, i en un èxtasi espiritual, emocionat i delirant, hom el contempla» durant la seva permanent creació artística.

Pau Casals va ser present, com a convidat d’honor, a la inauguració del monument a Juli Garreta, situat als jardins de la Devesa. El 22 d’octubre de 1930, va escriure una carta, amb membret de l’Orquestra Pau Casals. Barcelona, a Tomàs Sobrequés, en què li deia: «Sr. D. Tomàs Sobrequés. Girona. Estimat amic, adjunt un xec de 500 pts., que tinc el gust d’oferir a la junta del monument a Garreta per a contribuir a l’embelliment d’aquest. Records afectuosos a la seva esposa i als amics Tharrats. El seu amic, Pau Casals».

A la fotografia de Lux, que va publicar La Vanguardia el 22 de juliol d’aquell 1930 sobre l’acte d’inauguració del monument, que reproduïm adjunta, s’hi pot veure entre els assistents Mercè Vidal de Massanes, Neus Grahit, Pau Casals, Sra. vda. Garreta, Tomàs Sobrequés, Dolors Vidal de Sobrequés, Sra. Tharrats, Ferran Rahola i Albert de Quintana.

El magnífic llibre del professor Figueres ve a sumar-se a les biografies que anys enrere havien fet Joan Alavedra (1962), Elisa Vives (1966), i l’obra de converses amb el mestre, que varen publicar Josep M. Corredor i Albert Kahn. Figueres ha basat el seu llibre en un exhaustiu treball de recerca documental i hemerogràfica, que permet afirmar -amb tot allò que de contingent tenen les obres erudites- que ens trobem davant d’una semblança definitiva sobre la trajectòria personal i artística de l’inoblidable violoncel·lista vendrellenc, que tan proper hem sentit sempre els gironins.

