La Unió Postal Universal

El dia 15 de setembre de 1874 naixia oficialment la UPU -Unió Postal Universal-, en el transcurs d’una Conferència celebrada a la capital suïssa, Berna, a la qual hi assistirien representants de 22 nacions. Si repassem els antecedents d’aquesta transcendental iniciativa per a la coordinació dels principals correus públics del món, ens remuntem a l’any 1840, quan l’anglès Sir Rowland Hill presentà l’invent que revolucionaria les comunicacions existents fins aleshores, com ara el pagament previ de la correspondència, via uns segells adhesius a les cartes, i que donarien vida a la filatèlia, possiblement el major hobby de tots els temps.

D’altra banda, uns anys més tard, arribant al 1863, una primera trobada que tingué lloc a París i organitzada pel director general de Correus dels Estats Units de Nord-Amèrica, Montgomery Blair, posà sobre la taula el propòsit de continuar coneixent opinions sobre la introducció d’una normalització postal a nivell internacional. Posteriorment seria un altre alt funcionari postal, el de la Confederació Alemanya del Nord, Heinrich von Stephan, qui suggeriria un projecte formal i més realista, el que a la bestreta es presentaria en societat a Berna. S’hi proclamà la Jornada Mundial del Correu, i la denominació final de la UPU, amb una aplicació a partir de l’any 1878.

Les principals millores serien la desaparició de les infinites tarifes existents fins llavors, així com els problemes del trànsit postal que generaven recels i conflictes de qualsevol ordre, entre nacions veïnes especialment. En sorgí una tarifa única per a totes les administracions fundadores, i aquest benefici es feu extensiu a totes les demés que amb el temps s’hi anirien afegint. Aquesta confederació vindria a ser un punt de referència a l’hora a crear altres organismes internacionals, com la mateixa ONU.

Aquests avenços del que ara per ara en diríem globalització, venen a demostrar la universalitat, la fraternitat i el pacifisme dels servei postals, que com altres institucions tenen per fonament que no existeixen distincions per fronteres, races o creences. Un món aquest, el del correu i per extensió el de la filatèlia, que tan excel·lents relacions humanes promou, entre companys en la mateixa afició.

Com a homenatge als carters, reproduïm l’exemplar dedicat a Espanya d’una col·lecció francesa del 1900; i la salutació d’un funcionari gironí de Correus amb la cartera i en plena feina.