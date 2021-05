Avui hi ha una mena de «llardofòbia» o lipofòbia que fa la gent tingui por als greixos, almenys als clàssics: durant un temps a l’oli d’oliva (tot just fa poc reivindicat, però potser ja massa vindicat sota l’estratègia comercial de la «dieta mediterrània») i encara al llard (greix, saïm, sagí, sèu, en diverses àrees dels Països Catalans).

L’oli s’obté premsant fruits (oliva), llavors, etc. i el llard fent fondre cansalada de porc o, a Àsia, d’altres animals, com el yak. La mantega es fa batent la nata de la llet de vaca (o d’altres animals). Per tant, podem parlar de greixos d’origen vegetal (olis) i greixos d’origen animal (llard, mantega). Industrialment s’elaboren greixos alimentaris d’origen vegetal (o no) com les margarines o el crisco, àmpliament emprat als Estats Units. Aquests greixos ara estan sota sospita pels seus efectes negatius sobre la salut pel seu contingut en trans -són els greixos hidrolitzats, presents majoritàriament a la brioixeria industrial-.

Pel que fa a l’oli d’oliva, ja s’han demostrat no solament les seves bondats gastronòmiques -calia demostrar-les?- sinó també les dietètiques (que cal relativitzar, ja que els aliments no són medicaments).

En aquest sentit, algunes les virtuts de l’oli d’oliva són superiors, però també comparables a d’altres olis. Com a mínim, tant des del punt de vista de la salut com des del punt de vista gastronòmic, cada tipus d’oli aporta el seu costat positiu: el d’oliva és excel.lent per a fregir i amanir, però el de girasol també és molt bo per a les amanides i per lligar salses i vinagretes, i molt adequats per fregir dolços com bunyols i altres (si es fa servir un sol cop). El de soja sembla poc indicat per fregir. Podem optar per l’oli de llavors -de raïm, per exemple-, però potser caldria renunciar al de pinyol d’oliva (pinyolada o sansa, orujo en castellà). A França és àmpliament utilitzat el de cacauet (per raons de possessions colonials a Àfrica) i el de colza (que «no desnaturalitzat», és perfectament comestible). Tenim el de blat de moro, el de sèsam -no recomanat per fregir, i sí per condimentar els plats orientals- el de nous -recomanat per a certes amanides- i altres.

De fet, s’ escau que alguns anomenats «olis vegetals», quan procedeixen del coco, són -sembla- els responsables -entre altres causes- de que els nens avui ja tinguin colesterol del dolent. Cal, doncs, considerar una fal·làcia anunciar galetes, pastes, etc, amb el rètol «màgic» d’oli vegetal, si no s’especifica el seu origen.

Pel que fa al llard, aquesta reivindicació encara no s’ha realitzat. La «criminalització» que se n’havia fet, com a reu de tota mena de malalties cardiovasculars, índex de colesterol, etc., finalment s’ha evidenciat que cal matisar-la. Les darreres investigacions demostrarien que, pel que fa al temut colesterol, té un comportament similar al de l’oli d’oliva (segons la seva procedència o alimentació vegetal dels porcs).

Però, naturalment, fins i tot els argument dietètics són pobres (o una simple excusa) davant d’un argument més categòric, de caire gastronòmic: tant el llard com l’oli d’oliva formen part de la nostra història palatal i,sense ells, és inimaginable tant la nostra cuina com la nostra pastisseria tradicionals.

En l’espais gastronòmic més immediat, occitano-català, l’ús d’altres greixos és molt local i circumstancial. Així, Occitània, tradicionalment (sobretot la part mediterrània, Llenguadoc i Provença) ha cuinat amb oli d’oliva; la introducció de la mantega ha estat una de les mostres del colonialisme francès (el mateix podem dir de la Catalunya Nord). En documents parroquials del segle XVIII de pobles occitans, podem veure com la mantega, producte del nord invasor, és quelcom inusual,però que fa camí. El bisbe francès de Perpinyà, en ple segle XIX, era anomenat despectivament «menja-mantega» pels seus feligresos. D’altres greixos tradicionals occitans són el d’oca, de Gascunya (allò que els francesos en diuen «Sud-Ouest»), i l’oli de nous -ja esmentat- del nord-oest occità i de Provença.

Pel que fa als Països Catalans, el llard i l’oli d’oliva han estat únics i dominants, només matisats per usos molt circumstancials de sèu de xai o de mantega (la «mantega de la terra» de Menorca, una aportació anglesa). Fins i tot, dolços gloriosos d’aquesta àrea magnifiquen l’ús del greix: les Ensaïmades de Mallorca (de saïm, llard), les Coques de llardons, o de greix, greixons, roes (Menorca), de sagí, etc, així com les Ensaginades de la regió de l’ Ebre i també del País Valencià. Pel que fa a l’oli, Andalusia produeix unes excel.lents pastes, com les «tortas» sevillanes que ens recorden la tradició magrebina.

la típica ensaïmada mallorquina deu el seu nom precisament al greix, en aquest cas el llard, que en aquella zona és conegut com saïm.