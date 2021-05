Aquest vi és el nou exponent del projecte de recuperació de varietats ancestrals que va començar fa més de 30 anys», tal com ens informa Miquel Torres Maczassek, cinquena generació de Família Torres, en la presentació del seu nou vi. El Clos Ancestral 2019 és un vi negre, d’un color robí molt atractiu. Aroma fresca i neta que reflecteix la seva joventut. Pas de boca afruitat que recorda les prunes i els préssecs. Es un vi encisador, golós i molt fàcil de beure. Recomanem degustar-lo una mica fresquet. El seu cupatge integrat per les varietats tradicionals Ull de Llebre de ceps de 40 anys, Garnatxa i Moneu, li dóna una personalitat única. La Moneu és una varietat que a més de ser «una petita joia enològica», com manifesta Miquel Torres, s’adapta bé al canvi climàtic. El raïm prové majoritàriament de la Finca del Castell de la Bleda, a prop del Mas de la Plana, on també es conrea l’Ull de Llebre. El cultiu de la Garnatxa es fa en una finca propera. Totes amb cultiu ecològic. Presentació en ampolla borgonyesa, amb etiqueta clàssica. Contraetiqueta explicativa, tal com ens té acostumats Família Torres. Elaboració amb maceració de les pells amb el most, fermentació a temperatura controlada durant 10 dies i criança meitat en fusta i meitat en botes de segon ús durant 10 mesos. Part de la criança de la varietat Moneu es realitza en gerres i àmfores. Vi lleuger i molt apropiat per a plats de xarcuteria i formatges semi curats, arrossos i plats de clima mediterrani.

El celler elaborador: Família Torres, arrelada a la tradició vitícola del Penedès des del segle XVI, va fundar el celler a Vilafranca del Penedès fa 150 anys, i ha transmès el seu amor per la terra de generació en generació, produint bons vins i investigant sobre varietats ancestrals.

Any: 2019

D.O.: Penedès

Raïm: Ull de Llebre, Garnatxa i Moneu

Graduació: 14º

Preu aproximat: 14,90 €