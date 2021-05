Programes de festes majors

Després d’un any 2020 en el qual la crisi de la covid-19 imposà la seva llei i mesures dràstiques de confinaments i prohibició de desplaçaments, tot just aquest mes ha començat una nova temporada de festes majors, i municipis d’una certa entitat com ara Llagostera i Cassà de la Selva han reprès l’activitat tradicional, tot i que amb les degudes mesures de prevenció i amb unes programacions força retallades.

Un dels punts més interessants quant als festeigs populars és precisament aquest de les festes grans de les poblacions de tot arreu, i així mateix i seguint amb el costum ancestral, aquestes programacions d’actes s’acostumen a anunciar als veïns i forasters via aquelles publicacions tan esperades, aquells programes d’impremta que ens delecten d’allò més a través de tot tipus d’anuncis, festius i publicitaris, així com amb les acostumades col·laboracions literàries i artístiques mitjançant les quals persones professionals o simples aficionats promocionen llur municipi i donen a conèixer l’actualitat tant pretèrita, de diverses èpoques, com de la més bullent actualitat.

Els programes, aquests llibrets de suma qualitat de presentació i continguts d’allò més interessants, igualment notaran una certa reducció deguda tant als pressupostos com al nombre d’actes a celebrar. Tanmateix, el públic en general i molt especialment els col·leccionistes de torn, romandran expectants per no perdre’s la lectura, i en el seu cas també la conservació i l’arxiu d’aquests opuscles que al cap dels anys tanta informació ens poden donar sobre la història de les més diverses localitats.

En honor a aquests seguidors que acostumen a guardar les publicacions, solem demanar als responsables corresponents, regidories de cultura i comissions de festes, que afegeixin als obligats anuncis dels actes i de les eleccions de les pubilles i els hereus, per exemple, altres escrits que donin prou «contingut» a uns programes que estan finançats tant pels propis ajuntaments com, majorment, pels anunciants de tota mena, els quals i per reconèixer-los dita aportació econòmica a fi i efecte de col·laborar al finançament de les festes, es mereixen el millor dels tractes. No trobem just que un programa de 80 pàgines, per exemple, compti amb 60 d’anuncis i la resta cobertes únicament amb la relació dels actes i prou. Amb tots els respectes, un abusiu disbarat.

Reproduïm les portades de dos programes de les fires de Girona dels anys 1916 i 1947; i un altre de la màxima actualitat, el corresponent a Cassà de la Selva per a la festa d’enguany.